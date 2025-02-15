15 февраля 2025 15:07 Что делать и куда обращаться при потере паспорта, банковской карты и водительских прав Юрист Соловьев: при потере паспорта важно обратиться в полицию 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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При потере важнейших документов важно быстро среагировать, уведомить о случившемся правоохранительные органы и заняться их восстановлением. Пошаговая инструкция — в материале 360.ru.

Потеряли документы: что нужно сделать срочно В первую очередь при потере важных документов необходимо оповестить о случившемся сотрудников правоохранительных органов. Об этом 360.ru рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Особенно важно написать заявление в полицию, если есть подозрение, что документы украли. «Многие этого не делают, не желая давать пояснений, но зря, поскольку утраченный паспорт могут использовать в криминальной деятельности. Самое безобидное, что может быть, это обналичивание денежных средств по нему или создание фирм-однодневок. А в худшем случае документы могут использовать для совершения уголовных преступлений и даже террористических актов», — пояснил он. Юрист отметил, что в случае утраты паспорта по вине самого человека последует небольшой штраф. Он составит от 100 до 300 рублей. Однако эти затраты не сравнятся с тем, что придется пережить, если документом завладеют преступники. Соловьев подчеркнул, что бланки настоящих паспортов очень ценятся в криминальном мире. Именно поэтому важно оповестить правоохранителей, чтобы те смогли включить утраченные документы в соответствующую базу данных. И уже после этого можно заняться их восстановлением.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если потерян паспорт Процедуру восстановления общегражданского паспорта на сегодняшний день сделали максимально простой, удобной и быстрой для россиян. Для этого необходимо записаться на прием в МВД России и заплатить пошлину в 1500 рублей. После этого потерявшего пригласят на личный прием, на который нужно будет принести фотографии и необходимый пакет других документов, о котором подробнее расскажут сотрудники. С 1 июля 2022 года срок оформления общегражданского паспорта сократили до пяти рабочих дней. Что делать, если потерян загранпаспорт При потере загранпаспорта в России необходимо также обратиться с заявлением в территориальный орган полиции о признании документа недействительным, после чего подать на оформление нового — на пять или 10 лет. Это можно сделать через портал «Госулуги», МФЦ или управление по вопросам миграции МВД России. Пошлина при подаче через «Госуслуги» составит 6000 рублей за загранпаспорт нового образца и 2000 рублей — для оформления документа старого образца. Если документ потеряли во время путешествия за границей, то нужно обратиться в дипломатическое представительство или консульство России. «Сотрудники могут дать временный [паспорт], по которому можно пересечь границу и въехать в Россию, где и заняться перевыпуском документа», — пояснил Соловьев.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если потеряна банковская карта При обнаружении потери или кражи банковской карты необходимо немедленно заблокировать ее через мобильное приложение. Если у россиянина нет онлайн-банкинга, придется прийти к ближайшее отделение банка, где выпустили карту, и заблокировать ее там с помощью сотрудников. Это позволит избежать использования «пластика» злоумышленниками. После этого следует написать в банковском отделении заявление о перевыпуске карты. Процесс займет от одного до семи рабочих дней. Что делать, если потеряно водительское удостоверение Подать заявление на восстановление водительских прав можно в любом подразделении Госавтоинспекции. Для этого при себе нужно иметь паспорт. Наличие медицинской справки необязательно, но с ней новые права выдадут на 10 лет, а без нее — только до конца срока, оставшегося по старым правам. Также можно подать заявление в электронном виде через «Госуслуги». Пошлина за восстановление водительского удостоверения составит 2000 рублей. При потере паспорта транспортного средства можно обратиться в отделение МРЭО. Владельцу автомобиля потребуется составить заявление и указать данные СТС и информацию о собственнике машины. «Прийти можно в любое отделение МРЭО, место прописки значения не имеет. Автовладельцу выдадут новый ПТС с новым номером», — рассказал Соловьев.

Фото: РИА «Новости»

Что делать, если потерян медицинский полис или СНИЛС В случае потери полиса обязательного медицинского страхования нет необходимости получать заново пластиковый или бумажный документ. С 2022 года они действуют в цифровом виде. Данные о документе размещены в личном кабинете портала «Госуслуг». При отсутствии возможности воспользоваться интернет-сервисом можно позвонить по телефону круглосуточной горячей линии. Подобная система действует и в случае со СНИЛС. Потеря пластикового носителя ничем не грозит. Данные о документе хранятся в системе Социального фонда. Узнать номер можно также через «Госуслуги», на сайте СФР, в отделении МФЦ или у своего работодателя.