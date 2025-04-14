14 апреля 2025 21:55 Виртуальным миром едины: кто такие дети поколения W и как нам их понять Психолог Валуева рассказала, как воспитывать детей поколения W 0 0 0 Фото: Ute Grabowsky/Photothek Media Lab / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Поколению альфа только предстоит завоевать мир, а на смену уже пришли W. Для них жизнь в двух измерениях — реальном и виртуальном — привычное дело с ранних лет. В чем отличия детей W от предшественников, как их понять и подобрать ключи к эффективному взаимодействию — в материале 360.ru.

Кто такие дети поколения W Представители поколения W начали рождаться после 2020-го. Их отношение к миру формируется через цифровых агентов, ведь с младенчества ребят окружают новые технологии и виртуальная реальность. Будни W — общение с искусственным интеллектом и нейросетями, отметила социолог Лариса Овчаренко. «Ключевые особенности следующих за альфами детей — это гибридное сознание, то есть стирание границ между реальным и цифровым миром, ориентация на виртуальное общение, соцсети, игры, VR, высокая адаптивность к технологиям и, как следствие, потенциальные проблемы с концентрацией и эмпатией, а также клиповое мышление», — рассказала 360.ru психолог, гипнотерапевт и эксперт по работе с подсознанием Анастасия Валуева. Поколение W, самым старшим представителям которого сейчас всего 4-4,5 года, куда более продвинуто в вопросах цифровизации, чем сверстники 15-20 лет назад. По словам Овчаренко, в будущем W, став совершеннолетними и пройдя подростковые кризисы, продолжат коммуницировать и зарабатывать деньги в онлайн-среде. Там же будут искать мотивы для достижений и самореализации.

Фото: Michael Weber / www.globallookpress.com

Риски ухода в другую реальность Активная вовлеченность в виртуальный мир грозит проблемами уже в раннем возрасте. В клиповом мышлении упрекают и поколение альфа. Однако с W ситуация может усугубиться, считают эксперты. По мнению Валуевой, идет тенденция с переходом от реального общения к цифровому: контент сократится до пятисекундных видео, что приведет к проблемам с глубоким анализом. Из-за большого объема информации снизится концентрация.

Фото: Davide Bonaldo/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

«Затем последуют трудности в живом общении, эмоциональная холодность, отсутствие эмпатии и замена реальных эмоций суррогатом. Там же кроются риски кибербуллинга, игровой и социальной зависимости, а также потери связи с реальностью», — добавила специалист. Не менее опасна чрезмерная увлеченность гаджетами. Дети с неограниченным доступом к развлекательным программам и играм в телефоне могут ставить девайсы во главу угла и отказываться от других форм взаимодействия. Специалисты убеждены: проще не дать угрозе развиться и ввести в жизнь баланс, чем потом бороться с последствиями.

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Конфликт отцов и детей в новом формате При попытке выстроить с детьми W коммуникацию взрослые могут столкнуться с проблемами. Психолог Валуева убеждена, что высок риск непонимания цифровых привычек ребенка из-за разницы ценностей. «Родителям свойственно идти на крайние меры: например, полностью изолировать от технологий. Это естественная среда поколения W, и такой метод воспитания не приведет ни к чему, кроме сопротивления», — подчеркнула эксперт. Важно не бороться с неизбежным, то есть цифровизацией, которая уже среди нас, а научить использовать ее во благо. Со временем информационный поток лишь усилится. Чтобы не возникла ситуация, когда взрослые офлайн, а их дети целиком погружены в виртуальный мир, нужно найти общий язык.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/DAVID HERRAEZ C / www.globallookpress.com

Что делать? Эксперты советуют родителям быть гибкими в воспитании детей и принимать гибридную реальность как норму. Возможно, даже придется осваивать новые технологии и держать руку на пульсе, чтобы оставаться в трендах. Анастасия Валуева предложила искать баланс между онлайном и увлечениями за его пределами.

Нужно вживую развивать навыки коммуникации. Это кружки, спорт, традиции, хобби, прогулки и прочее. Не менее важна самоорганизация: тайм-менеджмент, цифровая гигиена, контроль за продолжительностью нахождения в Сети. То есть ограничение экранного времени. Анастасия Валуева

Не лишним будет ввести систему поощрений. Например, за инициативу в обучении музыке и рисованию, участие в волонтерской деятельности и групповых проектах в противовес виртуальным активностям. Для повышения концентрации можно дозировать цифровую нагрузку и добавить геймификацию — применение игровых правил для достижения реальных целей. Валуева рекомендовала практиковать специальные детские медитации и упражнения на фокусировку. Развивать эмоциональный интеллект через обсуждение чувств, ролевые игры и акцентирование внимания ребенка на его внутреннем состоянии.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Все понимают, что дети W уже совсем другие, системе образования наравне с родителями важно это учитывать. Сейчас активно идет работа над гибкостью подхода к обучению», — добавила социолог Лариса Овчаренко. Главное — не давить. Можно общаться и даже перенимать у детей методы серфинга в новых платформах и заняться чем-то, что интересно обеим сторонам, подытожила психолог.