Сегодня 19:52 От «Эрмитажа» до новогоднего стола: кто придумал салат оливье? Телеведущий Синицын рассказал, из чего готовили оригинальный салат оливье

Салат оливье — это не просто набор ингредиентов в миске, а живая история в тарелке, которая пишется более 150 лет. Его эволюция — это зеркало эпох, отражающее смену политических режимов, доступность продуктов и меняющиеся вкусы целых поколений. Кто придумал главное новогоднее блюдо, как кулинарная классика смогла адаптироваться к дефициту, равно как и к современным трендам, не потеряв своей сути, и что общего между творением французского шефа и демократичным салатом с докторской колбасой — в материале 360.ru.

История салата оливье Любимая новогодняя закуска появилась в Российской империи в 1860-е годы. Салат придумал шеф-повар московского ресторана «Эрмитаж» Люсьен Оливье. С блюдом связано очень много легенд. Одна из них гласит, что Оливье никому не раскрыл рецепт и якобы ушел с этой тайной из жизни, рассказал 360.ru международный судья по кулинарии и телеведущий Сергей Синицын. Из-за чего записи собирали по крупицам, старались выявить правильные ингредиенты. Есть два самых известных. Первый опубликовала Пелагея Павловна Александрова — преподаватель пищеведения, автор авторитетных кулинарных книг. Рецепт оливье в этом случае датируется 1897 годом. «В салате присутствовали половина рябчика, картофель, свежие огурцы, листья салата латук. Обязательно соус „Провансаль“ — это фактически майонез, только готовили его с оливковым маслом „Прованское“. Далее раковые шейки и ланспик — выпаренный и желированный говяжий бульон, а также каперсы и оливки», — рассказал Синицын.

Фото: РИА «Новости»

Есть и еще один старый вариант оливье — его телеведущий назвал «буржуйским», так как тот состоит из более дорогостоящих ингредиентов. Он встречается в книге «Подарок молодым хозяйкам» 1904 года автора Елены Молоховец. «Он выглядит более богато. Туда входит рябчик, телячий язык, паюсная икра, листья салата, отварные раки, банка омаров, банка пикули — так называли соленья, это могли быть огурчики или корнишонные форматы. Также есть соус „Прованский“», — уточнил Синицын. В советское время и сегодня салат видоизменился. Люди брали то, что было в магазинах. Иногда и не всегда было, потому ингредиенты в оливье считались дефицитными, а сам салат — целым кулинарным событием. Так что вместо рябчиков и телячьего языка в оливье резали докторскую колбасу. Традиция сохранилась и до наших дней, несмотря на доступность «люксовых» ингредиентов. «С детства в наших домах оливье готовили на новогодние праздники именно в таком виде — без рябчиков и паюсной икры», — отметил телеведущий.

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / www.globallookpress.com

Топ-5 рецептов оливье Оригинальный рецепт Люсьена Оливье Изначально оливье был многослойным салатом, который подавали богатым аристократам. На пять порций понадобится: три рябчика;

пять картофелин;

пять огурцов;

два небольших кочана салата латука;

15 раковых шеек;

один стакан заливного ланспик;

50 граммов оливок;

50 граммов корнишонов;

соус «Провансаль» (из оливкового масла и яиц);

три трюфеля. Рябчиков обработать и запечь целиком. После остывания снять филе с костей. Грудную часть нарезать ломтиками, остальное мясо — измельчить. Из костей сварить концентрированный бульон — ланспик. Картофель отварить в мундире, очистить, нарезать.

Фото: Elena Mayorova/ Ресторанный вариант оливье / www.globallookpress.com

Свежие огурцы очистить от кожицы и нашинковать. Трюфели нарезать пластинами. Раков отварить и извлечь шейки. Приготовить густой соус «Провансаль», для бархатистости вкуса можно добавить в него немного густых сливок. Крупные оливки очистить от косточек. Выкладывать салат слоями. Располагать следующим образом: ломтики дичи, картофель, огурцы, трюфели, оливки и раковые шейки, а далее повторить слои в этой же последовательности еще раз, промазывая каждый из них соусом. Часть раковых шеек и трюфелей отложить для украшения. После укладки поверхность салата полностью покрыть тонким слоем соуса «Провансаль». В центр композиции установить букет из листьев салата, по периметру разложить раковые шейки, клешни и трюфели. Застывшее заливное мелко порубить, поместить в кондитерский мешок и нанести поверх блюда ажурную сетку. Перед подачей тщательно охладить. В кулинарных изданиях той эпохи встречаются различные авторские вариации: например, без оливок, но с добавлением паюсной икры или омаров.

Фото: РИА «Новости»

Советский оливье Ингредиенты: 200 граммов колбасы «Докторская»;

100 граммов консервированного горошка;

120 граммов картофеля;

100 граммов моркови;

Четыре куриных яйца;

150 граммов соленых или свежих огурцов;

100 граммов майонеза;

Соль и перец по вкусу. Морковь и картофель сварить, яйца — тоже, до состояния «вкрутую». Все ингредиенты нарезать мелким кубиком, из горошка слить жидкость, добавить к салату. Смешать с майонезом, посолить и поперчить.

Фото: РИА «Новости»

Оливье с креветками Понадобится: 200 граммов картофеля;

250 граммов варено-мороженых креветок;

150 граммов моркови;

два яйца;

150 граммов маринованных огурцов;

50 граммов репчатого лука;

100 граммов легкого майонеза;

соль морская, перец молотый по вкусу. Отварить морковь и картофель, яйца — вкрутую. Нарезать все ингредиенты мелким кубиком. Креветки опустить в кипяток на две-три минуты, откинуть в дуршлаг, почистить и нарезать. Все смешать, заправить майонезом, посолить и поперчить.

Фото: РИА «Новости»

Оливье с красной рыбой Ингредиенты для салата: 150 граммов картофеля;

80 граммов консервированного зеленого горошка;

20 граммов красного лука;

80 граммов свежего огурца;

80 граммов соленого огурца;

50 граммов моркови;

200 граммов слабосоленой семги;

80 граммов майонеза;

10 граммов маринованного имбиря;

Долька лимона;

Соль, перец, свежий укроп по вкусу. Отварить картофель и морковь. Нарезать все ингредиенты кубиком. Майонез смешать с нашинкованным имбирем и соком дольки лимона, заправить салат. Посолить, поперчить, посыпать укропом.

Фото: Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Оливье с говяжьим языком Понадобится: 200 граммов говяжьего языка;

четыре средние картофелины;

одна морковь;

100 граммов консервированного зеленого горошка;

150 граммов свежих огурцов;

два куриных яйца;

100 граммов майонеза;

один стручок зеленого лука;

соль, перец, свежий укроп по вкусу. Язык промыть, залить кипящей водой и варить один час до мягкости. Вынуть из бульона, обдать ледяной водой, очистить от кожицы. Порезать тонкими слайсами. Отварить картофель, морковь и яйца вкрутую. Порезать все ингредиенты, смешать, посолить и поперчить, заправить майонезом.