Сегодня 12:35 Униженный учитель — позор России: кто объявил педагогам войну Писатель Беседин: государство сделало из российских учителей лохов 0 0 0 Фото: Global Look Press Эксклюзив

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Учитель — это раб или все-таки педагог? Должен ли он выполнять работу официанта? Обязан ли стелиться и холуйствовать перед детьми и их родителями? Нужны ли педагоги России? А если да, то в каком виде? Нужно ли в принципе образование в России? Казалось бы, странные вопросы. Казалось бы, ответы на них очевидны. Тем не менее они должны звучать — и звучат с новой силой всякий раз, когда случается очередной беспредел в школе, когда учителей вновь прессуют и унижают, издеваются над ними. Причем государство делает это регулярно (привет бюрократам), но периодически — и частенько — подключаются родители.

В Челябинске произошла совсем уж дикая история. Хотя, конечно, были, есть и будут еще более дикие и омерзительные. В школе № 71 на урок ворвался мерзавец (иначе его не назовешь), который начал оскорблять учительницу математики Галину К. настолько гадко и отвратительно, что, пожалуй, ни один, даже самый неприятный человек, не заслуживает таких эпитетов.

Я тебе язык лично отрежу! У тебя че, своих детей нету? Воспитательница тут нашлась. <…> Расистка. Родитель одного из учеников

Оказалось, этот цыган (он из цыганской семьи) оскорбился за своего сына. Тому учительница сделала замечание из-за разговоров в школе на родном языке и пользования мобильным телефоном. Сын позвонил отцу — и тот примчался. Агрессора задержали — позднее он принес извинения в полиции. Кстати, судя по видео, якобы раскаяния его звучали совершенно неискренне.

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Ему светит всего-то 15 суток. И это еще один произвол. Необходимо, чтобы цыган присел в тюрьму минимум года на три. По-хорошему, если начистоту, то гнать надо из России все их семейство. Я сгущаю краски? У нас же закон? Да, только как-то он выборочно исполняется. Плюс лично я хотел бы наказания по справедливости. И не один я.

Рыба тут гниет с головы. Директор 71-й школы Елена Ожиганова заявила, что конфликт исчерпан. Да? Вы серьезно? Учитель математики Галина Кудряшова находится в больнице, у нее инсульт. Ее сына взяли к себе родственники. Это так исчерпан конфликт? Как в принципе можно допустить такое? И за это 15 суток?

Чехов писал, что нищий учитель — это позор государства. Но у нас учитель не просто нищий — он униженный, задавленный, оскорбленный, измученный.

В своем Telegram-канале я регулярно публикую истории несправедливости по отношению к учителям. И мне пишут школьные педагоги (иногда и воспитатели в детских садах), которые рассказывают, что называется, с мест о том беспределе, который творится в школах. Если описать коротко: над учителями издеваются, их поставили в невыносимые условия, идет массовый отток педагогов из школ, скоро работать будет некому. Это реальность!

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

А то, что нам втюхивают с экранов, те бредни, которые нам рассказывают в министерствах, — это сказки для лохов. Проблема в том, что государство решило сделать из учителей лохов тоже. Позорная зарплата, бюрократический ад, постоянные требования, издевательства — это часть бед. О чем говорить, если ученик может не только обматерить, но и ударить педагога и ничего ему за это, малолетней сволочи, не будет. Ну, у нас же сервис.

Что это глупость или диверсия? Полагаю, что и то, и другое. Вся российская система образования построена на лжи, на выдуманных цифрах — мол, смотрите, как у нас все тут хорошо. Только так и бывает, когда вместо реальной картины — оптимизированная статистика. Я уж молчу о тотальной несправедливости, которая царит в этой системе. Руководители не понимают и не хотят понимать, чем реально живет учитель, с какими проблемами сталкивается. Эти людишки в кабинетах бесконечно далеки от народа.

Однако, уверен, диверсия тут тоже имеет место быть. Педагогов сознательно выдавливают из системы образования. Они либо идут на пенсию, либо меняют профессию, либо переходят в частные школы. Это приведет к тому, что учителей в государственных учреждениях просто не станет — или останется катастрофически, критически мало. Тогда доступное образование в России кончится. Потому что образование — это в первую очередь люди. К тому мы сегодня и движемся, похожие на стадо самоубийц, несущихся к пропасти.