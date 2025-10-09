Сегодня 09:17 «Выберите именно это». Как крупные бренды манипулируют сознанием Маркетолог Атабеков рассказал о психологических приемах брендов 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Л/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

Психология

Общество

Долги

Благотворительность

Кофе

Дети

Реклама

Отношения

Продукты

Экология

Мусор

Фермеры

Покупки

В эпоху, когда внимание потребителя стало самым дефицитным ресурсом, продвижение продукта уже не ограничивается демонстрацией преимуществ товара. Оно проникло глубже — в сферу морали, вины и личной ответственности.

Современный маркетинг окончательно перешагнул грань между информированием и психологическим воздействием, превратив совесть потребителя в основной инструмент продаж. Крупные бренды, обладая колоссальными ресурсами и технологиями анализа поведения, искусственно создают контекст, в котором отказ от покупки приравнивается к моральному проступку.

Такое положение вещей стало возможным, потому что реклама — это всегда двусторонние отношения, где производители не готовы говорить стопроцентную правду, а потребители не всегда хотят ее слышать.

Суть манипуляции заключается в подмене понятий: акт покупки преподносят не как удовлетворение личной потребности, а как добродетельный поступок. Ярче всего это проявляется в «гринвошинге», когда компании с вредным производством запускают «зеленые» линейки. Покупая воду в экологической упаковке, человек чувствует себя спасителем планеты, хотя реальный вклад тут ничтожен.

Аналогично работает спекуляция на социальной ответственности: «купи кофе — помоги фермерам». Эти формулировки создают иллюзию благородного поступка, хотя реальный объем помощи часто минимален. Особенно изощренно манипулируют в сфере идентичности. Бренды внушают: «ты — то, что ты покупаешь». Выбор «неправильного» продукта начинает восприниматься как предательство собственных ценностей, будь то феминизм, экология или социальное равенство.

Потребитель платит не за продукт, а за возможность присоединиться к «клубу хороших людей» и очистить совесть. Тот же механизм работает в рекламе для семей: «если вы любите детей, выберете именно это». И родителей заставляют чувствовать вину за экономию.

Бренды активно используют социальную вину, представляя покупку как акт благотворительности. «Помощь детям с каждого чека» создает иллюзию участия в добром деле, хотя реальный вклад мизерен. Отказ от покупки подается как равнодушие. Особенно цинично манипулируют долгом перед близкими: «любящий родитель выберет именно это». Чувство вины становится двигателем продаж, а любовь — коммерческой категорией.

Фото: Patrick Chengzhi Wang/Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Парадокс в том, что этические кампании часто существуют параллельно с практиками, противоречащими заявленным ценностям: эксплуатацией труда, загрязнением среды, лоббированием антиэкологичных законов. Однако потребитель, вовлеченный в эмоциональный нарратив, редко проверяет факты. Совесть, внутренний моральный компас, становится точкой приложения маркетингового давления. К чему это приводит? С одной стороны, к охватам и росту продаж. С другой — к тривиальности серьезных проблем, которые превращаются в модный тренд.

Возникает иллюзия осознанного потребления: вместо реальных действий вроде сортировки мусора или поддержки локальных производителей человек ограничивается покупкой «правильного» йогурта, успокаивая совесть. Бренды же, получая прибыль, не спешат менять вредоносные бизнес-процессы.

В долгосрочной перспективе такая стратегия разрушает доверие. Люди устают от постоянного чувства вины и давления, начинают замечать несоответствие между лозунгами и реальностью. На смену энтузиазму приходят цинизм и разочарование. Возможно, именно эта волна критического осмысления заставит маркетологов пересмотреть методы и вернуть совести ее истинное предназначение — быть внутренним ориентиром, а не инструментом продаж. Пока же потребителю остается развивать критическое мышление и помнить: настоящая ответственность проявляется в ежедневных действиях, а не в покупках. Автор статьи: Димитрий Атабеков, маркетолог, креативный продюсер