Крещение-2026: где окунуться в прорубь в Подмосковье и в чем смысл традиции?
Религиовед Невеев объяснил, как купания на Крещение связаны с православием
В середине января православные верующие отметят Крещение Господне. Символом праздника для многих стало традиционное окунание в ледяную купель. Откуда пошел этот смелый обычай, что он означает с точки зрения веры, как его совершали наши предки, где в Подмосковье подготовят оборудованные иордани — в материале 360.ru.
Когда купаются на Крещение Господне
Праздничные купания начинаются сразу после вечерней службы 18 января. Многие стараются окунуться в прорубь в полночь.
После этого погружения в воду продолжаются весь день 19 января — именно тогда православные отмечают Крещение Господне.
Откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение
Крещение Господне — важный праздник в рамках православной традиции, так как во время крещения Христа произошло еще одно новозаветное событие — явление Святой Троицы. По этой причине второе название даты — Богоявление, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.
На Руси в этот день освещали воду в водоемах.
«Традиция сложилась в сельской местности. Людям было спокойнее думать, что вода, которую они используют для питья, стирки и готовки, освящена», — объяснил эксперт.
Однако на Руси обычно не погружались в прорубь 19 января. Это, наоборот, считалось кощунством. Вода использовалась в том числе для приготовления пищи, а купание ее оскверняло.
Интересно
«В XIX веке, когда не было обогревателей, это привело бы к массовым эпидемиям, к переохлаждениям», — добавил Невеев.
Традиция погружения в водоемы на Крещение сложилась приблизительно в 1990-х, пояснил религиовед.
«Сегодня это стало традицией, люди все чаще приобщаются к христианству именно через подобный ритуал. Однако это просто аттракцион, связанный с адреналином, который выделяется в ответ на резкое охлаждение кожи. Никакого отношения к православной традиции тут нет — это абсолютный новодел», — отметил Невеев.
В чем суть крещенских купаний для верующих
Для верующих ритуал купания в освященных водоемах 19 января — абсолютно бессмысленный акт, уверен религиовед.
«Это лишь суеверие. Если и есть какое-то значение, то это уважение к воде, которую сотворил Господь», — объяснил Невеев.
В былые времена крестьяне просто хотели, чтобы вода была чистой, защищенной Святым Духом.
Интересно
Гораздо важнее всевозможных обрядов и ритуалов погрузиться в богословский смысл праздника: прочесть о явлении Святой Троицы, крещении Христа, которое он совершил благодаря Иоанну Предтече.
«Христос, будучи богом, унизился настолько, что от смертного человека принял крещение, которое сам же и установил. Смысл этого события в том, что Господь отбросил гордыню и то же самое помогает делать верующим», — объяснил религиовед.
Адреса оборудованных купелей в Подмосковье
На данный момент информации обо всех местах в Подмосковье, где можно купаться 18 и 19 января, нет, однако есть сведения о некоторых из них. Например, в Одинцовском городском округе будут работать 11 адресов:
- поселок Горки-10, за домом 31, купель у храма Преподобного Серафима Саровского;
- город Звенигород, Ратехинское шоссе, строение 2б, купель Саввино-Сторожевского монастыря;
- деревня Дунино, купель на территории часовни Иоанна Предтечи, приписанной к приходу храма Ксении Блаженной;
- город Кубинка, Можайское шоссе, дом 89А, пруд на территории храма Архангела Михаила;
- город Кубинка, улица Армейская, пруд около дома № 15;
- деревня Пронское, купель на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского;
- поселок Лесной Городок, улица Фасадная, дом 8А, купель на территории храма Рождества Святого пророка и Предтечи Иоанна;
- деревня Сколково, пруд около дома 79;
- деревня Жуковка, Ильинский проезд, 2-й километр, строение 1, купель у ресторана «Причал», берег на реке Москва;
- Минское шоссе, 55-й километр, парк «Патриот», купель на территории собора Воскресения Христова;
- деревня Бушарино, квартал 3, дом 160, пруд на территории Михайло-Архангельского храмового комплекса.
Предварительно согласовали адреса, где станут возможны купания на Крещение в Ленинском городском округе:
- при Преображенском храме поселка Совхоза имени Ленина;
- при Троицком храме поселка Измайлово;
- при Христорождественском храме села Беседы;
- при храме Новомучеников Российских поселка Бутово;
- при храме, расположенном в деревне Апаринки.
Также при выборе места для купания на Крещение Господне в Подмосковье можно ориентироваться на прошлогодние адреса — в 2025-м их было 195 по всей области.