Крещение-2026: где окунуться в прорубь в Подмосковье и в чем смысл традиции? Религиовед Невеев объяснил, как купания на Крещение связаны с православием

В середине января православные верующие отметят Крещение Господне. Символом праздника для многих стало традиционное окунание в ледяную купель. Откуда пошел этот смелый обычай, что он означает с точки зрения веры, как его совершали наши предки, где в Подмосковье подготовят оборудованные иордани — в материале 360.ru.

Когда купаются на Крещение Господне Праздничные купания начинаются сразу после вечерней службы 18 января. Многие стараются окунуться в прорубь в полночь. После этого погружения в воду продолжаются весь день 19 января — именно тогда православные отмечают Крещение Господне. Откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение Крещение Господне — важный праздник в рамках православной традиции, так как во время крещения Христа произошло еще одно новозаветное событие — явление Святой Троицы. По этой причине второе название даты — Богоявление, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев. На Руси в этот день освещали воду в водоемах.

Фото: Освящение воды на Крещение / Медиасток.рф

«Традиция сложилась в сельской местности. Людям было спокойнее думать, что вода, которую они используют для питья, стирки и готовки, освящена», — объяснил эксперт. Однако на Руси обычно не погружались в прорубь 19 января. Это, наоборот, считалось кощунством. Вода использовалась в том числе для приготовления пищи, а купание ее оскверняло.

Интересно Тем не менее крещенские проруби в форме креста были, но их создавали для освящения воды. Тем не менее крещенские проруби в форме креста были, но их создавали для освящения воды.

«В XIX веке, когда не было обогревателей, это привело бы к массовым эпидемиям, к переохлаждениям», — добавил Невеев. Традиция погружения в водоемы на Крещение сложилась приблизительно в 1990-х, пояснил религиовед. «Сегодня это стало традицией, люди все чаще приобщаются к христианству именно через подобный ритуал. Однако это просто аттракцион, связанный с адреналином, который выделяется в ответ на резкое охлаждение кожи. Никакого отношения к православной традиции тут нет — это абсолютный новодел», — отметил Невеев.

Фото: Крещенские купания в селе Былово / Медиасток.рф

В чем суть крещенских купаний для верующих Для верующих ритуал купания в освященных водоемах 19 января — абсолютно бессмысленный акт, уверен религиовед. «Это лишь суеверие. Если и есть какое-то значение, то это уважение к воде, которую сотворил Господь», — объяснил Невеев. В былые времена крестьяне просто хотели, чтобы вода была чистой, защищенной Святым Духом.

Интересно Есть поверье, что крещенское купание якобы очищает от грехов. Это заблуждение. Есть поверье, что крещенское купание якобы очищает от грехов. Это заблуждение.

Гораздо важнее всевозможных обрядов и ритуалов погрузиться в богословский смысл праздника: прочесть о явлении Святой Троицы, крещении Христа, которое он совершил благодаря Иоанну Предтече. «Христос, будучи богом, унизился настолько, что от смертного человека принял крещение, которое сам же и установил. Смысл этого события в том, что Господь отбросил гордыню и то же самое помогает делать верующим», — объяснил религиовед.

Фото: Крещенские купания у Елисаветенского храма в микрорайоне Опалиха округа Красногорск / Медиасток.рф

Адреса оборудованных купелей в Подмосковье На данный момент информации обо всех местах в Подмосковье, где можно купаться 18 и 19 января, нет, однако есть сведения о некоторых из них. Например, в Одинцовском городском округе будут работать 11 адресов: поселок Горки-10, за домом 31, купель у храма Преподобного Серафима Саровского;

город Звенигород, Ратехинское шоссе, строение 2б, купель Саввино-Сторожевского монастыря;

деревня Дунино, купель на территории часовни Иоанна Предтечи, приписанной к приходу храма Ксении Блаженной;

город Кубинка, Можайское шоссе, дом 89А, пруд на территории храма Архангела Михаила;

город Кубинка, улица Армейская, пруд около дома № 15;

деревня Пронское, купель на территории строящегося храма Преподобного Сергия Радонежского;

поселок Лесной Городок, улица Фасадная, дом 8А, купель на территории храма Рождества Святого пророка и Предтечи Иоанна;

Фото: Крещенские купания в Москве / Медиасток.рф

деревня Сколково, пруд около дома 79;

деревня Жуковка, Ильинский проезд, 2-й километр, строение 1, купель у ресторана «Причал», берег на реке Москва;

Минское шоссе, 55-й километр, парк «Патриот», купель на территории собора Воскресения Христова;

деревня Бушарино, квартал 3, дом 160, пруд на территории Михайло-Архангельского храмового комплекса. Предварительно согласовали адреса, где станут возможны купания на Крещение в Ленинском городском округе: при Преображенском храме поселка Совхоза имени Ленина;

при Троицком храме поселка Измайлово;

при Христорождественском храме села Беседы;

при храме Новомучеников Российских поселка Бутово;

при храме, расположенном в деревне Апаринки. Также при выборе места для купания на Крещение Господне в Подмосковье можно ориентироваться на прошлогодние адреса — в 2025-м их было 195 по всей области.