Крещение-2026: где окунуться в прорубь в Подмосковье и в чем смысл традиции?

Религиовед Невеев объяснил, как купания на Крещение связаны с православием

В Главном храме Вооруженных сил России отпраздновали Крещение
Фото: В Главном храме Вооруженных сил России отпраздновали Крещение/Медиасток.рф

В середине января православные верующие отметят Крещение Господне. Символом праздника для многих стало традиционное окунание в ледяную купель. Откуда пошел этот смелый обычай, что он означает с точки зрения веры, как его совершали наши предки, где в Подмосковье подготовят оборудованные иордани — в материале 360.ru.

Когда купаются на Крещение Господне

Праздничные купания начинаются сразу после вечерней службы 18 января. Многие стараются окунуться в прорубь в полночь.

После этого погружения в воду продолжаются весь день 19 января — именно тогда православные отмечают Крещение Господне.

Откуда пошла традиция окунаться в прорубь на Крещение

Крещение Господне — важный праздник в рамках православной традиции, так как во время крещения Христа произошло еще одно новозаветное событие — явление Святой Троицы. По этой причине второе название даты — Богоявление, рассказал 360.ru религиовед Александр Невеев.

На Руси в этот день освещали воду в водоемах.

Освящение воды на Крещение
Фото: Освящение воды на Крещение/Медиасток.рф

«Традиция сложилась в сельской местности. Людям было спокойнее думать, что вода, которую они используют для питья, стирки и готовки, освящена», — объяснил эксперт.

Однако на Руси обычно не погружались в прорубь 19 января. Это, наоборот, считалось кощунством. Вода использовалась в том числе для приготовления пищи, а купание ее оскверняло.

Интересно

Тем не менее крещенские проруби в форме креста были, но их создавали для освящения воды.

«В XIX веке, когда не было обогревателей, это привело бы к массовым эпидемиям, к переохлаждениям», — добавил Невеев.

Традиция погружения в водоемы на Крещение сложилась приблизительно в 1990-х, пояснил религиовед.

«Сегодня это стало традицией, люди все чаще приобщаются к христианству именно через подобный ритуал. Однако это просто аттракцион, связанный с адреналином, который выделяется в ответ на резкое охлаждение кожи. Никакого отношения к православной традиции тут нет — это абсолютный новодел», — отметил Невеев.

Крещенские купания в селе Былово
Фото: Крещенские купания в селе Былово/Медиасток.рф

В чем суть крещенских купаний для верующих

Для верующих ритуал купания в освященных водоемах 19 января — абсолютно бессмысленный акт, уверен религиовед.

«Это лишь суеверие. Если и есть какое-то значение, то это уважение к воде, которую сотворил Господь», — объяснил Невеев.

В былые времена крестьяне просто хотели, чтобы вода была чистой, защищенной Святым Духом.

Интересно

Есть поверье, что крещенское купание якобы очищает от грехов. Это заблуждение.

Гораздо важнее всевозможных обрядов и ритуалов погрузиться в богословский смысл праздника: прочесть о явлении Святой Троицы, крещении Христа, которое он совершил благодаря Иоанну Предтече.

«Христос, будучи богом, унизился настолько, что от смертного человека принял крещение, которое сам же и установил. Смысл этого события в том, что Господь отбросил гордыню и то же самое помогает делать верующим», — объяснил религиовед.

Крещенские купания у Елисаветенского храма в микрорайоне Опалиха округа Красногорск
Фото: Крещенские купания у Елисаветенского храма в микрорайоне Опалиха округа Красногорск/Медиасток.рф

Адреса оборудованных купелей в Подмосковье

На данный момент информации обо всех местах в Подмосковье, где можно купаться 18 и 19 января, нет, однако есть сведения о некоторых из них. Например, в Одинцовском городском округе будут работать 11 адресов:

Крещенские купания в Москве
Фото: Крещенские купания в Москве/Медиасток.рф

Предварительно согласовали адреса, где станут возможны купания на Крещение в Ленинском городском округе:

Также при выборе места для купания на Крещение Господне в Подмосковье можно ориентироваться на прошлогодние адреса — в 2025-м их было 195 по всей области.

