Красота требует средств. Бьюти-услуги в Москве дорожают перед Новым годом, что будет дальше

Москвичкам придется раскошелиться на процедуры красоты перед Новым годом. Уже в декабре цены на востребованные услуги сильно вырастут. Салоны и частные мастера начали менять расценки. В итоге комплекс привычных процедур может подорожать аж на 30%.

В январе цены на услуги красоты поднимались на 15%, средний чек тогда увеличился с 15,8 до 18,2 тысячи рублей по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом за весь 2024-й рост цен достиг 25%, писали «Известия» со ссылкой на исследование компании LIFE PAY. При этом опрошенные газетой аналитики отмечали, что повышение стоимости процедур не убавило интерес россиян к бьюти-индустрии. Наоборот, люди стали чаще обращаться к мастерам из этой области. И вот, когда до Нового года остается чуть больше месяца, оказалось, что цены подрастут снова. Причиной перемен, как выяснила «SHOT проверка», стало в том числе подорожание расходников, аренды и коммунальных платежей. По данным канала, комплекс лазерной эпиляции прибавит в цене 30%, увеличение губ — 25%, окрашивание длинных волос — 20%, маникюр с покрытием гель-лаком — 20%, а окрашивание бровей и ресниц — 15%.

Как рост цен отразится на спросе? Звездный визажист Полина Мечковская считает, что ситуация с ценами никак не повлияет на спрос. Наоборот, он продолжит расти. По ее мнению, красотой просто «невозможно наесться». Особенно в современном мире, где соцсети пестрят идеальными картинками женщин, ухаживающих за собой. «Без услуг парикмахера, маникюра, макияжа — никуда. Женщиной быть дорого во все времена», — убеждена эксперт. При этом Мечковская допустила переток клиентов из более дорогих салонов в бюджетные. Однако в индустрии его не почувствуют, ведь постоянные клиенты привыкли к своим мастерам и не захотят их менять, уточнила она.

Фото: Sven Hoppe/dpa / www.globallookpress.com

Закроются ли салоны? Владелец сети салонов красоты Paul Mitchell в Петербурге и сети парикмахерских Митч Дмитрий Лавров также выразил уверенность, что подорожание услуг сильно не отразится на спросе. «Если поднимают цены, то люди из среднего класса переходят в эконом. Количество услуг вряд ли упадет, просто они перетекут в более дешевый сегмент. Люди, которые ходили в более дорогой салон, просто станут искать, где сделать эту услугу подешевле», — сказал он. Вместе с тем бизнесмен предположил, что на фоне ситуации многие салоны могут закрыться из-за роста издержек. Особенно это станет заметно в начале следующего года. «Уже есть тенденция, что многие собственники готовятся к закрытию, к продаже. Рынок именно продаж салонов красоты вырос. Сейчас все хотят что-то продать, но никто ничего не хочет открыть», — пояснил собеседник 360.ru.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Почему дорожают услуги? Гендиректор компании LIFE PAY Ашот Григорян в беседе с «Известиями» указывал, что рост цен связан с увеличением стоимости самих услуг. «Бизнесу приходится повышать цены из-за растущих затрат, которые вызваны увеличением цен на материалы и оборудование, а также повышающихся расходов на заработную плату сотрудников», — пояснил он. Самые популярные салоны красоты, по его словам, находятся в Москве и Подмосковье, потому что в этих регионах платежеспособность жителей выше.