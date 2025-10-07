Бьюти-эксперт Винер указала на различия между загаром на солнце и в солярии

Бьюти-эксперт, основательница сети салонов красоты Sun&City Юлианна Винер рассказала «Газете.Ru» о ключевых различиях между загаром на солнце и в солярии.

Винер объяснила, что ультрафиолетовое излучение, воздействующее на тело, содержит три типа волн: UVA, UVB и UVC. Последние наиболее агрессивны и опасны, но в соляриях установлены фильтры, которые блокируют их.

По словам эксперта, длительное пребывание на солнце может привести к сухости кожи, разрушению коллагена и эластина, что вызывает преждевременное старение. Современные солярии работают иначе: они излучают свет, стимулирующий выработку собственного коллагена кожи.

«Курс на базе такого оборудования преображает внешний вид: выравнивает цвет лица, разглаживает мелкие морщины, ускоряет регенерацию и заживление повреждений и интенсивно увлажняет», — заявила Винер.

Еще один плюс солярия — индивидуальный подход, который минимизирует риск ожогов и обеспечивает ровный загар.