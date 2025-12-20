Сегодня 06:30 Корпоративы рушат семьи? Как провести досуг с коллегами и не получить за это леща Психолог Коровин объяснил, как посетить корпоратив и не поссориться с партнером 0 0 0 Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / www.globallookpress.com Эксклюзив

Корпоративный сезон грозит не только веселыми вечеринками, но и семейными разладами. Поздние возвращения, ревность и недопонимание могут превратить праздник в конфликт. Как заранее договориться о границах поведения, чтобы избежать ссор, что делать, если партнер задерживается и не берет трубку, и как объяснить, что общение с коллегами не угроза отношениям, выяснил 360.ru.

Как заранее обсудить границы поведения на корпоративе Новогодние праздники, в частности корпоратив — это проверка отношений между взрослыми людьми на степень близости, ясности и доверия. Ключ к успеху лежит через прояснение. Если его нет, рождаются страхи, рассказала 360.ru дипломированный психолог и специалист по работе с подсознанием Анастасия Валуева. «Чтобы избежать недопонимания, ссор и ревности, лучше сразу откровенно поговорить, понять, что тревожит партнера, чего он или она боится. Не стоит обесценивать эти сомнения и страхи. Нужно принять их, обсудить и узнать, что дало повод так думать», — рассказала 360.ru психолог Ксения Петрова В зрелых отношениях нет разрешений и запретов. В них даже нет обсуждений поведения — есть разговоры о том, что стоит за теми или иными действиями, убеждена Валуева. Как правило, за поздним приходом с корпоратива или другими непозволительными действиями стоит что-то еще: эмоция, вторичная выгода, мотивация. Важно увидеть именно ее.

Также стоит понять второго человека, который может переживать по поводу опьянения партнера, его прошлого опыта, коллег, начальства, ревновать к ним.

Если обоим важно сохранить чувство безопасности, они смогут проговорить границы, а после не нарушать договоренности.

Интересно Иногда ревность — часть игры, потому что партнеру нравится, когда его ревнуют. В других случаях — манипуляция, чтобы на чувстве вины второй половинки заработать дорогой подарок. А иногда сигнал, что в отношениях небезопасно. Иногда ревность — часть игры, потому что партнеру нравится, когда его ревнуют. В других случаях — манипуляция, чтобы на чувстве вины второй половинки заработать дорогой подарок. А иногда сигнал, что в отношениях небезопасно.

«Если выстраивать в течение года доверительные отношения, соблюдать договоренности и выполнять обещания, никаких конфликтов из-за корпоратива не будет», — отметила Петрова. Однако на новогодних мероприятиях, таких как корпоративы, часто в отношения вмешивается третье звено — алкоголь. Человеку с зависимостью следует это учитывать. «Чрезмерное употребление алкоголя может привести к различного рода отклонениям. В моменты сильного алкогольного опьянения человек может совершать необдуманные поступки», — рассказал 360.ru клинический психолог, психолог-педагог Антон Коровин. Тем, у кого со спиртным есть проблемы, лучше вовсе от него отказаться. На корпоративе может быть весело и без напитков с градусами, подчеркнул Коровин.

Что делать, когда партнер задерживается на корпоративе В моменты, когда вторая половина задерживается и не отвечает на звонки, главное — не путать реальность с фантазиями, убеждена Валуева. «В тишине активируется не логика, а древний страх потери. Мозг начинает создавать сценарии — почти всегда самые разрушительные. Человека неосознанно откидывает в детский опыт, когда ушла мама, а он остался один», — объяснила психолог. В подобной ситуации может накрыть ревность, часто безосновательная. Справиться с этим состоянием помогут дыхательные практики на расслабление и успокоение, посоветовала Петрова. После пика тревоги можно переключить внимание на что-то интересное. Если это не помогает, нужно постараться отделить факты от их интерпретации, порекомендовала Валуева. Не нужно себя корить за тревогу, важно спрашивать о чувствах, пробовать их проанализировать, найти причину. Позже желательно проработать тревогу у психолога, но если такой возможности нет, то попытаться самостоятельно взрастить в себе взрослую позицию.

Что делать, если хочется остаться в коллегами подольше Если партнер хочет подольше остаться с коллегами, ему не следует впадать в самообвинение и утопать в чувстве вины. «Еще одна частая ловушка — если я ничего не сделал, значит, проблемы нет. Однако проблема не в действиях человека, а в переживаниях его партнера. Нужно задать ему вопрос, почему отсутствие рядом показалось тревожным. Такие чувства имеют право на существование. Потому нужно показывать, что отдых с коллегами — это не бегство, а способ досуга, тем самым успокоив вторую половинку», — объяснила Валуева. Она напомнила: сильный в паре не тот, кто прав, а тот, кто слышит. В случае если пара заранее обговорила временные рамки и их важность, их стоит соблюсти, отметил Коровин. Однако можно позвонить спутнику жизни и попытаться спокойно предупредить, что есть желание ненадолго задержаться. Следует убедиться, что партнер останется не в обиде. Главное в данном вопросе — тактичность и уважение ко второй стороне.

Как выйти из конфликта после корпоратива Если ссоры избежать не удалось, необходимо отделить состояния: разобрать ситуацию сначала по фактам, а потом — по эмоциям и обсудить причину появления последних, посоветовала Петрова. «В 95% случаев факты — это не причина эмоций. Причина в прошлом», — объяснила эксперт. Коровин посоветовал в подобных ситуациях обращаться к психотерапевту, потому что не всегда два человека могут выяснить настоящий источник переживаний, особенно когда в дело вступают эмоции. Валуева порекомендовала относиться к подобным конфликтам как к точке роста.

Нужно снять с конфликта ярлык провала. Это то место, где скрывается то, что долго прятали, не оговорили, не прояснили. В таком случае будет шанс это сделать. Анастасия Валуева

Иногда случается так, что договоренности были, но они уже не работают. В таком случае лучше снова поднять вопрос, передоговориться. Избегать ссор в будущем помогут «якоря безопасности». Для каждой пары они могут быть разными. Партнеры должны выяснить, что значит безопасность для каждого. Если в семье есть уважение, то договоренности будут соблюдаться. «Корпоративы не разрушают отношения. Их разрушают недосказанность, ожидания, попытки читать мысли, вместо того чтобы прояснять», — подытожила Валуева.