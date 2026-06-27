Образовательную программу форума «Мы — Россия» в Подмосковье разбили на четыре ключевых направления: «Современный медиаконтент», «Практическая психология», «Искусство коммуникаций» и «Организация мероприятий». Участники сами определяли, какой трек им ближе.

Направление «Современный медиаконтент» вел сооснователь и руководитель студии видеопроизводства, в портфолио которой работа с брендами «Сбер», «Вкусно — и точка», Aviasales и Газпромбанк, Роман Киселев. На конкретных кейсах он разобрал, как создаются рекламные проекты и как с помощью ИИ можно генерировать сценарии и монтировать ролики.

За направление «Организация мероприятий» отвечала продюсер всероссийских и международных событий с опытом проведения массовых мероприятий на 20 тысяч человек и модератор федеральных форумов Софья Евенсапер.

«Искусство коммуникаций» преподавал ведущий, актер и эксперт по публичным выступлениям Иван Распопов. Участники на практике изучили приемы взаимодействия с аудиторией и способы справиться с волнением перед выходом на сцену.

Также на форум пригласили экспертов — общие встречи с участниками прошли в формате паблик-токов. Одним из самых ожидаемых событий форума стала встреча с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым — автором документального фильма «Предательство», исследующего природу коллаборационизма и идейного отступничества в новейшей истории.