Контент, психология и коммуникации: ключевые треки форума «Мы — Россия» в Подмосковье
Молодежь на форуме «Мы — Россия» изучала психологию, медиаконтент и коммуникации
Образовательную программу форума «Мы — Россия» в Подмосковье разбили на четыре ключевых направления: «Современный медиаконтент», «Практическая психология», «Искусство коммуникаций» и «Организация мероприятий». Участники сами определяли, какой трек им ближе.
Направление «Современный медиаконтент» вел сооснователь и руководитель студии видеопроизводства, в портфолио которой работа с брендами «Сбер», «Вкусно — и точка», Aviasales и Газпромбанк, Роман Киселев. На конкретных кейсах он разобрал, как создаются рекламные проекты и как с помощью ИИ можно генерировать сценарии и монтировать ролики.
Трек «Практическая психология» курировал Ярослав Плех — начальник отдела МЧС России, спасатель первого класса и практический психолог. Молодежь осваивала алгоритмы первой психологической помощи.
За направление «Организация мероприятий» отвечала продюсер всероссийских и международных событий с опытом проведения массовых мероприятий на 20 тысяч человек и модератор федеральных форумов Софья Евенсапер.
«Искусство коммуникаций» преподавал ведущий, актер и эксперт по публичным выступлениям Иван Распопов. Участники на практике изучили приемы взаимодействия с аудиторией и способы справиться с волнением перед выходом на сцену.
Также на форум пригласили экспертов — общие встречи с участниками прошли в формате паблик-токов. Одним из самых ожидаемых событий форума стала встреча с журналистом ВГТРК Андреем Медведевым — автором документального фильма «Предательство», исследующего природу коллаборационизма и идейного отступничества в новейшей истории.
«С молодыми людьми сегодня нужно говорить честно и без менторского тона. За ними будущее страны, и это не фигура речи, а реальность, которую мы наблюдаем прямо сейчас. Времена, когда можно было отсидеться в стороне, прошли. Работать на благо страны — это не громкий лозунг, а ежедневный выбор: в профессии, в поступках, в умении думать своей головой», — сказал Медведев.
На форуме осветили темы исторической правды, информационной безопасности и правила поведения в экстренных ситуациях. Одним из самых теплых моментов форума стал «открытый микрофон», где участники смогли проявить себя вне образовательной программы.