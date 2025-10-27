Конец СВО и объединение Русского мира: какие годы Жириновский назвал поворотными для России
Владимир Жириновский сделал множество ярких заявлений и прогнозов и был столь точен, что после смерти политика многие из них начали расценивать и в качестве пророчеств. Предвидел он и начало специальной военной операции, и объединение Русского мира.
Объединение Русского мира
Одно из пророчеств Жириновского в мае 2023 года раскрыл вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
Он рассказал, что нашел листок с заметками политика, когда работал с архивами. На бумаге было написано: «Великие события: 1791 — Французская революция. 1871 — объединение Германии. 1917 — Октябрьская революция. 2025-й — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м».
Жириновский многократно высказывался о Русском мире и подчеркивал, что школьникам нужно осваивать сборку автомата Калашникова, а не изучать английский язык. «Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски», — говорил глава ЛДПР.
Конфликт России и Украины
Политик всегда говорил, что в конфликте с Украиной Россия выйдет победителем. По его словам, над Киевом будет развиваться российский триколор, а президент республики Владимир Зеленский убежит из страны с позором.
После этих событий в государстве будет преобладать русская речь, а россияне торжественно пройдут по киевским улицам. Однако после победоносного завершения этого конфликта нашу страну будут ждать новые испытания.
Весь российско-украинский конфликт, по мнению Жириновского, является только прелюдией к Третьей мировой войне. Источником ее станет ближневосточный регион. Он говорил, что именно там развернется ядерное противостояние. А начнутся военные действия из-за перераспределения активов и конкуренции за нефть.
«Ладно, черт с ними. Возьмем»
На днях в соцсетях снова вспомнили о том, что говорил Жириновский об историческом месте Украины. С трибуны Госдумы он прямо говорил, что как государство она никогда не существовала. Ее земли принадлежали либо России, либо Речи Посполитой.
В период господства европейских монархий, когда казачество подвергалось жестоким притеснениям, Богдан Хмельницкий возглавил восстание и принес присягу на верность русскому царю. Это обернулось тем, что вся Левобережная Украина вошла в состав России.
«Этот трусливый Богдан Хмельницкий со всеми пытался: с турками торговался, с литовцами. Все дорого брали с него. Жадность украинская его послала в Россию. Добрая русская душа — царь: ну ладно, черт с ними. Возьмем», — сказал он.
Сегодня высказывания Жириновского об Украине наполнились особым значением, ведь Россия фактически возвращает исторические границы имперского времени. Даже многие западные аналитики теперь не могут объяснить, каким образом Новороссия оказалась в составе Украины, учитывая ее исконно русскую принадлежность, русскоязычное население и разделение российских ценностей.
Конфликт закончится в 2025 году?
Согласно прогнозу Жириновского, 2025-й окажется судьбоносным для России. По его прогнозу, именно в этом году может произойти распад НАТО, а в мире начнут складываться новые международные объединения. Также он предвидел формирование глобального альянса с Россией во главе.
Как он утверждал, на южном направлении через двадцать лет сформируется влиятельный блок с участием России, Турции, Ирана, Сирии и Ирака.
«Я вас уверяю, скоро Турция сделает русский язык вторым языком. В Израиле русский язык — второй, в Америке — третий. Человечество уже идет к этому», — говорил Жириновский.
В 2025 году, по расчетам политика, может развалиться и Евросоюз.