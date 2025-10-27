Владимир Жириновский сделал множество ярких заявлений и прогнозов и был столь точен, что после смерти политика многие из них начали расценивать и в качестве пророчеств. Предвидел он и начало специальной военной операции, и объединение Русского мира.

Объединение Русского мира Одно из пророчеств Жириновского в мае 2023 года раскрыл вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Он рассказал, что нашел листок с заметками политика, когда работал с архивами. На бумаге было написано: «Великие события: 1791 — Французская революция. 1871 — объединение Германии. 1917 — Октябрьская революция. 2025-й — объединение Русского мира в границах СССР как минимум и в границах славянского мира как максимум в 2040-м». Жириновский многократно высказывался о Русском мире и подчеркивал, что школьникам нужно осваивать сборку автомата Калашникова, а не изучать английский язык. «Пускай лучше изучают автомат Калашникова. И тогда скоро весь мир заговорит по-русски», — говорил глава ЛДПР.

Фото: РИА «Новости»

Конфликт России и Украины Политик всегда говорил, что в конфликте с Украиной Россия выйдет победителем. По его словам, над Киевом будет развиваться российский триколор, а президент республики Владимир Зеленский убежит из страны с позором. После этих событий в государстве будет преобладать русская речь, а россияне торжественно пройдут по киевским улицам. Однако после победоносного завершения этого конфликта нашу страну будут ждать новые испытания. Весь российско-украинский конфликт, по мнению Жириновского, является только прелюдией к Третьей мировой войне. Источником ее станет ближневосточный регион. Он говорил, что именно там развернется ядерное противостояние. А начнутся военные действия из-за перераспределения активов и конкуренции за нефть.

Фото: РИА «Новости»

«Ладно, черт с ними. Возьмем» На днях в соцсетях снова вспомнили о том, что говорил Жириновский об историческом месте Украины. С трибуны Госдумы он прямо говорил, что как государство она никогда не существовала. Ее земли принадлежали либо России, либо Речи Посполитой. В период господства европейских монархий, когда казачество подвергалось жестоким притеснениям, Богдан Хмельницкий возглавил восстание и принес присягу на верность русскому царю. Это обернулось тем, что вся Левобережная Украина вошла в состав России. «Этот трусливый Богдан Хмельницкий со всеми пытался: с турками торговался, с литовцами. Все дорого брали с него. Жадность украинская его послала в Россию. Добрая русская душа — царь: ну ладно, черт с ними. Возьмем», — сказал он. Сегодня высказывания Жириновского об Украине наполнились особым значением, ведь Россия фактически возвращает исторические границы имперского времени. Даже многие западные аналитики теперь не могут объяснить, каким образом Новороссия оказалась в составе Украины, учитывая ее исконно русскую принадлежность, русскоязычное население и разделение российских ценностей.

Фото: РИА «Новости»

Конфликт закончится в 2025 году? Согласно прогнозу Жириновского, 2025-й окажется судьбоносным для России. По его прогнозу, именно в этом году может произойти распад НАТО, а в мире начнут складываться новые международные объединения. Также он предвидел формирование глобального альянса с Россией во главе. Как он утверждал, на южном направлении через двадцать лет сформируется влиятельный блок с участием России, Турции, Ирана, Сирии и Ирака. «Я вас уверяю, скоро Турция сделает русский язык вторым языком. В Израиле русский язык — второй, в Америке — третий. Человечество уже идет к этому», — говорил Жириновский. В 2025 году, по расчетам политика, может развалиться и Евросоюз.