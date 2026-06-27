Сегодня 00:45 Неравенство поколений. Кому сложнее жить: 30-летним или 60-летним? Психолог Зберовский: у 60-летних акцент смещается на заботу о себе и близких 0 0 0 Фото: Ingram Images / www.globallookpress.com Эксклюзив

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На 30 и 60 лет приходятся одни из главных возрастных кризисов. Казалось бы, чем ты моложе, тем проще пережить такое испытание, однако не все так однозначно. Об особенностях и конфликтах разных поколений и о том, связана ли с возрастом готовность к переменам — в материале 360.ru.

Гонка за успехом vs. Акцент на важном

Психологи выделяют несколько возрастных кризисов в жизни человека. У взрослых людей один из самых сложных периодов — 30 лет. В это время принято подводить первые итоги. Мы задумываемся о том, верно ли выбрали жизненный путь, подходящие ли люди нас окружают, каких целей уже удалось достичь и ради чего еще придется постараться. Тридцатилетние еще любят повеселиться, но главным образом сфокусированы на построении карьеры и личной жизни. Впереди еще много перемен и, соответственно, стрессов. «Это эпоха кардинальных изменений во внешней среде человека: смена локации проживания, работы, профессии, круга общения», — отметил в беседе с 360.ru психолог Андрей Зберовский.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak / www.globallookpress.com

В 60 ситуация другая: многолетние фокусы внимания меняются. Дети уже не так нуждаются в помощи, карьера близка к завершению или уже завершилась, досуг становится спокойнее. Впереди маячит старость, у некоторых уже появляются возрастные проблемы со здоровьем. Зато больше не хочется участвовать в бесконечной гонке за успехом во всех сферах и, наконец, появляется возможность позаботиться о себе.

Тем, кому 60 лет, принципиально важна стабильность. Их акцент — уже не на внешних процессах в мире, а на самих себе и близких людях. Необходимо сохранить жизнь и здоровье и возможности дохода, чтобы иметь доступ к медицине, получать от жизни удовольствие и помогать детям и внукам. Андрей Зберовский психолог, доктор наук по культурологии

А еще если в 30 многие с беспокойством сравнивают себя с окружающими и свои достижения с чужими, то в зрелом возрасте эта привычка, которая сама по себе является огромным источником стресса, как правило, остается позади. И это тоже неплохо.

Можно ли перезапустить свою жизнь и карьеру в 30 или 60?

Казалось бы, ответ очевиден: в 30 это сделать куда легче. Ограничивающие факторы действительно есть. «Для многих молодость затягивается, в 30 лет жизнь только начинается. Профессиональности и здоровья побольше, легче освоить что-либо с нуля, чем в 60. Да и мало кто хочет это делать в таком возрасте. Как правило, к 60 годам у людей уже сложилась какая-то карьера, и мотивации что-либо менять уже немного», — подчеркнул в беседе с 360.ru основатель портала Superjob.ru Алексей Захаров. При этом он отметил, что многие с возрастом переквалифицируются с опорой на свои прежние компетенции. Например, был хирургом — сосредоточился на медицинской науке. Однако перемены могут быть и более кардинальными.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

По мнению бизнес-психолога Евгении Тудалецкой, основной фактор здесь не возраст, а готовность человека меняться. Если он убежден в невозможности перемен в своей жизни, то не начнет действовать в любом случае. А готовые учиться, адаптироваться и брать на себя ответственность будут двигаться вперед независимо от возраста. Главное — не дать шанса страхам и сомнениям.

В 30 лет многие уже сталкиваются с ощущением, что выбрали не ту профессию или уперлись в потолок дохода. В этом возрасте сменить направление чаще мешает страх потерять уже достигнутое и начать с нуля. В 60 лет к этим страхам добавляются общественные стереотипы: уже поздно или поезд ушел. Но на практике возраст сам по себе не является ограничением. Сегодня люди осваивают новые профессии, запускают бизнес и становятся востребованными экспертами и после 60. Главное препятствие — внутренние установки. Евгения Тудалецкая бизнес-психолог, автор метода работы с мышлением «нейроосознанность»

Многое зависит и от характера, привычек и образа жизни. «Если человек всю жизнь развивается, он будет развиваться дальше в 60 и 70 лет. А если он внезапно в 60 осознал, что находится на каком-то перепутье и не знает, чем заняться, то, скорее всего, он и дальше будет на этом перепутье», — рассудил Захаров.

В современном мире карьерных возможностей для возрастных сотрудников больше, чем еще лет 20 назад. Карьера перестала быть линейной, стало нормально менять сферу деятельности несколько раз за жизнь, создавать новые проекты и открывать для себя новые двери, резюмировала Тудалецкая.

Есть ли конфликт между поколениями 30- и 60-летних?

Тридцатилетним и 60-летним нечего делить, у них разные цели и задачи, так что в основном они сосуществуют мирно. Если говорить о карьере, сотрудники в 30 лет крайне редко претендуют на должности, занимаемые коллегами вдвое старше. А те, в свою очередь, не рвутся смещать 30-летних с постов. Большинству зрелых людей все же присущи консерватизм и нелюбовь к резким переменам, так что они предпочитают держаться за то, что у них есть. «Тридцатилетние уже прошли бурный период 18–28 и успокоились, а 60-летние не стремятся захватить всю власть и все деньги, они начинают делиться возможностями с молодыми», — рассудил Зберовский.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com

Некоторые сложности во взаимоотношениях возможны, если речь идет о родителях и детях, начальниках и подчиненных. Тридцатилетних может раздражать то, что начальники зрелого возраста сдерживают их смелые бизнес-порывы, а те могут осуждать младших подчиненных за недостаточную сфокусированность на делах и «излишнюю» заботу о своем комфорте. Если говорить о семейных отношениях, то камнем преткновения могут стать как гиперопека со стороны родителей, все еще не осознающих, что дети выросли и способны строить свою жизнь сами, так и вечная занятость этих детей. У вышедших на пенсию родителей появилось больше времени, они ждут родных в гости и обижаются на недостаток внимания.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Yuri Arcurs peo / www.globallookpress.com

Или родителям становится сложнее решать бытовые задачи и дети вынуждены брать на себя часть ответственности, а смена ролей тяжело дается обеим сторонам. Выход — научиться устанавливать и выдерживать границы, сохраняя при этом взаимное уважение. Общение можно дозировать, но важно, чтобы оно было качественным — например, семья собирается вместе всего раз в две недели, но устраивает совместное чаепитие, на котором никто не отвлекается на соцсети, звонки и телевизор. Если проблемы в отношениях серьезные и решить их самостоятельно не получается, стоит обратиться к психологу.