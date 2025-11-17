Сегодня 19:46 Когда родители могут получать алименты от детей: главные условия и советы юриста 0 0 0 Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Пользователей часто призывают не верить идеальным картинкам, которые они видят в соцсетях, не сравнивать себя ни с кем. Но, помимо такого контента о «волшебной» жизни, в ленте рекомендаций можно найти огромное количество рассказов о самых разных проблемах, причем в комментариях люди порой признаются, что не могут поверить в те или иные вещи. Так случилось на днях и с рилсом молодой россиянки, которая, рыдая от обиды, заявила, что мать обязала ее платить алименты. Многих подписчиков девушки при этом поразил сам факт, что так, оказывается, можно было. В каких случаях родители могут потребовать от детей такие выплаты, а в каких — нет, разбирался 360.ru.

Стакан воды по Семейному кодексу Можно долго рассуждать на тему, должны ли дети помогать своим родителям, мнений на этот счет будет очень много. Но в отдельных случаях эта обязанность прямо закреплена в Семейном кодексе. Согласно нему, дети действительно обязаны поддерживать материально нуждающихся матерей и отцов. Подать на алименты может нетрудоспособный родитель/отчим или мачеха, содержавшие своих падчериц и пасынков. Также этим правом могут воспользоваться воспитатели, которые содержали ребенка более пяти лет, но при этом не были опекунами, приемными родителями или попечителями. Есть вариант подать на алименты от внуков у бабушек с дедушками (при условии, что они не получают денег от детей или супругов, в том числе бывших).

Кто не обязан содержать своих родственников По закону выплату алиментов нельзя требовать от несовершеннолетних детей, от тех, кто получает пенсию по старости либо имеет любую группу инвалидности. Таким образом, если вы старше 18 лет, но не достигли пенсионного возраста, не вышли на пенсию раньше срока и не имеете инвалидности, вас могут обязать платить алименты. Но при этом родители тоже должны отвечать двум критериям — нетрудоспособность и нуждаемость.

«Как определяется нуждаемость в материальной помощи? Делается выписка о том, что их заработка, пенсии, пособия или иного дохода не хватает для собственного обеспечения. Это два обязательных условия для возникновения обязанности по уплате алиментов», — пояснила в беседе с 360.ru юрист по семейным делам Дарья Ахтырко.

Нуждаемость — ситуация, когда пенсии и других доходов не хватает, чтобы закрыть свои основные жизненные потребности. Нетрудоспособность — когда родитель уже стал пенсионером или имеет инвалидность, подтвержденную документами.

При этом она обратила внимание, что на самом деле нуждаемость и нетрудоспособность являются достаточно труднодоказуемыми обстоятельствами, так как, к примеру, один из родителей, который обращается за помощью, может получать пенсию в размере МРОТ по своему региону, но при этом ему не нужны никакие дорогостоящие лекарства. И в таком случае, продолжила Ахтырко, считается, что прожиточного минимума, который есть в его пенсии, должно хватать для проживания. Какой размер алиментов родителям Сумма алиментов должна быть кратной величине прожиточного минимума, установленного в регионе. Например, в Москве в этом году прожиточный минимум для пенсионеров установлен на уровне 17 897 рублей. При назначении алиментов суд будет ориентироваться на этот показатель. Если назначат выплату в 0,5 прожиточного минимума, то истец будет каждый месяц получать 8948,5 рубля. Прожиточный минимум учитывают, чтобы в дальнейшем индексировать размер выплаты.

Если у человека несколько детей — например, мать обращается в суд, а у нее трое детей, — обязанности должны быть разделены. Например, если взыскивают в пользу матери 15 тысяч рублей, то на каждого из детей возлагается по пять тысяч рублей. Дарья Ахтырко юрист по семейным делам

Почему я должен платить матери-кукушке Отдельно эксперт выделила ситуации, когда речь идет о так называемых родителях-кукушках, которые бросают своих детей, никак не участвуют в их жизни, а потом на старости лет решают получать от них выплаты.

Естественно, для человека, к которому предъявляют эти требования, такое положение дел кажется очень несправедливым. Однако, если мать и отец не были лишены родительских прав или ограничены в них, у них действительно есть законные основания попросить о выплате алиментов, указала юрист. Правда, тут есть свои подводные камни: если в суде будет доказано, что они осуществляли свои родительские права в неполном объеме, им могут отказать. Но доказать это достаточно сложно.

Поэтому в случае, когда речь идет о родителях-маргиналах, сильно пьющих, можно задуматься о том, чтобы добиться лишения их родительских прав, когда ребенку еще нет 18 лет, чтобы в дальнейшем они не могли посягать на алименты. Потому что, если права будут сохранены, спустя большое количество лет доказать, что родитель был кукушкой и недобросовестно выполнял свои обязанности, будет тяжело. Дарья Ахтырко

Неуплата алиментов родителям Если совершеннолетние дети пытаются уклоняться от выплаты назначенных судом алиментов своим родителям, им может грозить наказание — вплоть до лишения свободы сроком до года. Другой вариант: исправительные или принудительные работы, также сроком до одного года либо арест на срок до трех месяцев. У должников могут арестовать имущество и изъять его в счет погашения задолженности. Помимо этого, судебные приставы имеют право запретить неплательщику выезжать из страны и ограничить его в использовании водительского удостоверения.