Сегодня 19:46 Когда дадут тепло в Москве и Подмосковье: прогноз и правила 2026 года Подмосковье

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В 2026 году отопительный сезон в Московском регионе стартует по тем же правилам, что и в прошлые годы. Что известно на данный момент и к чему готовиться — в материале 360.ru.

Согласно постановлению правительства России № 354, отопительный сезон обязаны начать не позднее дня, следующего за пятью сутками подряд, в течение которых среднесуточная температура наружного воздуха держится ниже +8 градусов. При этом местные власти вправе включить отопление раньше, не дожидаясь выполнения этого условия. Например, так поступила Москва в 2025 году, запустив сезон 24 сентября.

Фото: Медиасток.рф

Как Московский регион готовится к отопительному сезону К началу сентября 2026 года столичный регион отчитался о готовности к зиме. ПАО «МОЭК» сообщило о полном завершении подготовки системы теплоснабжения столицы к осенне-зимнему периоду 2026-2027 годов. В Московской области модернизируют 495 объектов теплоснабжения, а все ремонтные работы и пробные топки планируется завершить до 15 сентября — этот срок назвал губернатор Андрей Воробьев.

Интересно По данным инспекции жилищного надзора на 23 августа, специалисты проверили более 37 тысяч многоквартирных домов из 53 тысяч, а паспорта готовности подписали для 34 985 зданий — 66% от всего жилого фонда региона.

Когда ждать тепло в домах и квартирах: ориентиры по прошлым годам Официальную дату начала отопительного сезона 2026/2027 в Москве и Подмосковье пока не объявили. Ориентироваться можно на статистику прошлых лет: в 2025 году отопление в столице включили 24 сентября, в 2024-м — 7 октября, в 2023-м — 3 октября, в 2022-м — 18 сентября. В Подмосковье единой даты не существует: каждый городской округ принимает решение отдельно. Обычно массовое подключение жилых домов приходится на конец сентября — начало октября. По прогнозу синоптиков, сентябрь 2026 года в Москве и области ожидается теплее климатической нормы на 1-1,5 градуса, возможны неоднократные возвраты тепла. Это значит, что устойчивое похолодание, необходимое для запуска отопления, может наступить несколько позже привычных сроков.

Фото: Медиасток.рф

В каком порядке подключают здания к отоплению в Москве и Подмосковье Подача тепла идет поэтапно и занимает несколько дней. Сначала отопление подают в социальные объекты — детские сады, школы и больницы. Затем тепло поступает в жилые дома, и только после этого — в административные, офисные и промышленные здания. На полный перевод системы на зимний режим в Москве уходит примерно пять дней. Дома с собственной котельной или индивидуальным тепловым пунктом могут подключаться по отдельному графику — решение в этом случае принимают собственники на общем собрании.

Фото: РИА «Новости»