Сегодня 02:25 Клубничная луна взойдет в ночь на 30 июня. Что это и как она повлияет на людей? Астролог Зак: период клубничной луны будет эмоционально напряженным 0 0 0 Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press / www.globallookpress.com Эксклюзив

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В ночь на вторник, 30 июня, в небе появится клубничная луна. Почему ее так называют и как она повлияет на эмоциональное состояние людей — в материале 360.ru.

Что такое клубничная луна и когда ее можно будет наблюдать?

Это первое летнее полнолуние. Цвет тут ни при чем — индейцы называли июньское полнолуние клубничным из-за того, что на этот период приходилось начало сбора урожая этой ягоды. Современные названия полнолуний часто заимствуют у коренных народов Северной Америки, рассказал 360.ru профессиональный таролог и астролог Борис Зак. Розовой клубничная луна не будет, но из-за низкого расположения над горизонтом на восходе может быть оранжевой, красноватой или золотистой.

Фото: Roman Denisov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Пик полнолуния наступит в 02:57 30 июня, однако визуально Луна будет казаться полной уже 28 и 29 июня. Например, в Москве ее восход придется на 21:36 29 июня, в Санкт-Петербурге — на 22:26, в Казани — на 21:11, в Самаре — на 21:18, а во Владивостоке — уже в 20:55. Из-за того, что Луна пройдет вблизи максимально удаленного от Земли апогея, она покажется меньше и тусклее, чем обычно бывает в полнолуние. Астрономическое явление, при котором полнолуние совпадает с прохождением апогея Луной, называется микролунием. Июньское микролуние будет вторым за год, больше в 2026-м таких явлений не ожидается.

Скажется ли полнолуние на состоянии и настроении людей?

Астрологи предупреждают: грядущее полнолуние, несмотря на «вкусное» название, будет эмоционально тяжелым. Оно произойдет в знаке Козерога и будет усилено еще тремя важными астрологическими событиями: началом периода ретроградного Меркурия, переходом Юпитера в знак Льва и образованием напряженных аспектов Марса с лунными узлами.

Полнолуние в Козероге заставит нас колебаться и искать баланс между чувством долга и желанием тепла, между работой и домом, между черствостью характера и необходимостью проявлять чувственную заботу. А напряженные аспекты Марса и лунных узлов заставят делать это быстро и в целом потребуют быстрых решений. Борис Зак профессиональный таролог и астролог

На полнолуние приходится пик энергии лунного месяца, и в этот период люди становятся значительно агрессивнее, добавил собеседник 360.ru. Переходящий во Льва Юпитер добавит масла в огонь и значительно усложнит сохранение контроля над эмоциями. «Эта же энергия делает нас более рассеянными. И эту рассеянность усиливает ретроградный Меркурий, который всегда вносит больший сумбур в наши мыслительные процессы», — подчеркнул Зак. Он посоветовал в полнолуние и в течение двух дней после него быть осторожнее за рулем, внимательно читать все документы, если приходится их подписывать, и следить за своим внутренним состоянием, чтобы на эмоциях не наломать дров

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen / www.globallookpress.com

Он добавил, что во время полнолуния в Козероге нам предстоит задуматься над важными жизненными вопросами: приносит ли работа реальные плоды, на чем держатся наши отношения, что происходит с нашими финансами. Это полнолуние поможет избавиться от многих иллюзий.

Что делать в период клубничной луны?

Самое время подводить итоги проектов, анализировать и делать выводы. Кроме того, это благоприятный период для наведения порядка в доме, в документах, в финансах, в голове и рутинных дел. Важно также проводить больше времени с близкими.

Чего делать не стоит?

Принимать важные решения;

начинать новые проекты;

подписывать документы, если можно с этим повременить;

вступать в конфликты;

физически перегружаться;

отправляться в поездки без крайней необходимости.