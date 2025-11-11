Кибержелезный занавес. Кому и зачем разрешили отключать Рунет от мировой Сети
Эксперт по инфобезопасности Горелкин: в РФ появится суверенный интернет
Паника в Сети — Рунет отключат от глобального интернета. Россия идет по пути «Великого китайского файервола»? Отключать будут все иностранные ресурсы или выборочно? В чем суть нового закона и какие права будут у Роскомнадзора — в материале 360.ru.
Новые правила по старому сценарию
С 1 марта 2026 года у Роскомнадзора появятся законные основания блокировать доступ на определенные ресурсы — правительство наделило ведомство правом отключать Рунет от общемирового интернета в случае угрозы.
Под угрозой понимают любую чрезвычайную ситуацию: крупный сбой, кибератака, попытки повлиять на устойчивость работы российской инфраструктуры. Операторы связи будут обязаны выполнять указания Роскомнадзора.
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.ru» напомнил, что попытки вмешательства в выборы в России со стороны зарубежных источников уже были.
«Были атаки на ДЭГ и на центральную избирательную комиссию, и слава Богу, нам удалось это предотвратить. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. Как это не печально, как это не сложно, но они вынуждены будут, наверное, его останавливать», — заявил депутат.
Насколько сильно изменится ситуация в вопросе блокировки потенциально опасных ресурсов, и будет ли Роскомнадзор на 100% самостоятельно решать эти вопросы, или же будут еще какие-то ступени — разбирались с экспертом по информационной безопасности Алексеем Горелкиным.
«В целом ситуация сильно для РКН упрощается, и это легализация той практики, что мы сейчас уже видим. История с YouTube, история с Telegram, они все объяснимы и понятны, но вот прям таких правовых норм и правил, к сожалению, не было или они были не совсем в явной форме. Поэтому сейчас с этими изменениями у Роскомнадзора появляются правовые и регламентированные возможности блокировать те или иные ресурсы, в некоторых случаях без дополнительных согласований», — пояснил Горелкин.
Эксперт отметил, что такая возможность у Роскомнадзора была давно, поэтому их оборудование уже установлено у многих операторов.
А-ля «Великий китайский файервол»
В России давно отработана система, отвечающая за работу некоторых ресурсов в случае отключения российского сегмента от всемирного интернета, отметил собеседник 360.ru. По его словам, большинство сервисов будет работать как и раньше.
Практика блокировки ресурсов существует не только в России. Эксперт отметил, что многие страны, помимо Китая, применяют тактику сегментации Сети.
На Россию сегодня идет очень много кибератак, и меньше их со временем не становится.
Все идут в сторону некой сегментации своей Сети, чтобы ее контролировать, а также в случае атак извне, чтобы была возможность отключиться от всего интернета. У нас прямо сейчас идет, как бы это громко ни звучало, первая мировая кибервойна.
Алексей Горелкин
эксперт по информационной безопасности.
Если атаки будут разрушительными или очень сложными и навороченными, то Роскомнадзору придется отключить Рунет от внешнего сегмента, чтобы сохранить устойчивость не только экономики, на также и технологических процессов, отметил Горелкин.
Однако он подчеркнул, что отключения в России — это не то же самое, что «Золотой щит» в Китае, который все условно называют «Великим китайским файерволом» (The Great Firewall, GFW). Эксперт отметил, что GFW не работает на 100%, его можно обойти, и китайцы его регулярно обходят, для этого разработаны определенные методики.
Интересно
Некоторые функции системы:
- Доступ к ряду иностранных сайтов с территории КНР ограничен.
- Китайские веб-сайты не могут ссылаться и публиковать новости, взятые из зарубежных СМИ, без специального одобрения.
- Веб-страницы фильтруются по ключевым словам, связанным с госбезопасностью, а также по черному списку адресов сайтов.
- Система не просто блокирует определенные сайты. Она анализирует весь интернет-трафик через специальные шлюзы, отслеживает подозрительные ключевые слова, проводит глубокую инспекцию пакетов данных и даже избирательно разрывает соединения.
«У нас есть доработка. <…> Мы идем по другому пути, мы идем по пути суверенности. То есть это суверенный интернет — это когда мы в случае необходимости можем какие-то вещи выключить, при этом все внутри страны будет работать, но внешние сервисы будут временно недоступны. При необходимости они могут быть, опять-таки, доступны», — пояснил эксперт.
Будь готов — всегда готов
Насколько масштабное будет отключение, зависит от того, насколько массовая будет атака. Если это будет глобальная атака, то могут полностью «отрубить» весь мировой интернет, и Россия останется в изоляции. Если будут мелкие нарушения требований регуляторов, то отключения будут точечными, отметил Горелкин.
В целом хорошо, что появляется более быстрый механизм принятия решений, потому что суды — это, конечно, прикольно, но проблема в том, что это долго, а в цифровом мире каждая минута, иногда даже каждая секунда на счету.
Алексей Горелкин
Эксперт рассказал, что в России постоянно проводятся учения по условному отключению. Правительство не планирует отключить Россию, но к такому развитию событий нужно быть готовыми. Поэтому операторы связи проводят учения по команде Роскомнадзора отключать Рунет от внешнего сегмента. По новому закону, если ресурс отказывается участвовать в учениях, его могут заблокировать и ввести санкции, добавил Горелкин.
Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский ранее рассказал ТАСС, что ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. По его словам, власти продолжат избирательно подходить к вопросу, чтобы россияне могли постоянно пользоваться привычными иностранными ресурсами, а кибератаки в России научились отражать и купировать.