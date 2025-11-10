В Госдуме опровергли слухи об отключении России от внешнего интернета

Российский сегмент интернета не отключат от зарубежных сервисов. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»), комментируя публикации о якобы возможном отключении России от внешнего интернета в случае вмешательства в выборы извне в 2026 году.

«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать и умеем отделять вредоносный контент от полезного», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что власти продолжат избирательно подходить к вопросу, чтобы россияне могли постоянно пользоваться привычными иностранными ресурсами.

Боярский отметил, что новое постановление правительства о правилах управления сетью связи общего пользования — это не первый документ, принятый для выполнения закона 2019 года. Он подчеркнул, что свод правил периодически обновляется.

Закон приняли в 2019 году, чтобы защитить российский сегмент от «попытки, например, его отключения извне».

«Были приняты все необходимые технические решения, которые тестируются, проводятся учения на предмет готовности к отражению различного рода атак и угроз», — сказал парламентарий.

В октябре правительство утвердило новые правила централизованного управления сетью связи общего пользования. Они вступят в силу 1 марта 2026 года, а до этого момента будут действовать старые правила, принятые в 2020 году.

Ранее операторы связи запустили период «охлаждения» сим-карт. Новые меры призваны защитить россиян. Сим-карты с доступом в интернет могут быть установлены в дронах противника и служить для их управления. Оператор связи присылает СМС о блокировке. В сообщении говорится, как снять ограничения.