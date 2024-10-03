Сегодня 04:29 «Эмоциональные манипуляции». Кемеровских любовных аферистов вывели на чистую воду Психолог Валуева: на уловки аферистов попадаются неуверенные в себе женщины 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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Семья аферистов из Кемерова на протяжении нескольких лет обманывала женщин, всего пострадало около сотни россиянок. Мошенники представлялись французами, «одаривали» дам подарками, за которые просили оплатить таможенные расходы. Одна из пострадавших женщин, Елена, рассказала 360.ru свою историю взаимоотношений с аферистами.

Знакомство на расстоянии Все произошло несколько лет назад, тогда Елена была в декретном отпуске и недавно рассталась с отцом своего ребенка. Как призналась собеседница издания, она была в очень уязвимом эмоциональном состоянии. Тогда девушка работала на дому, и однажды в электронной почте увидела сообщение личного характера. Мужчина, который представился Николаем, написал, что увидел ее фотографию и захотел пообщаться. Девушка не заподозрила ничего плохого и завязалась переписка. Общались не часто, два-три раза в неделю. «У меня времени не было, я с маленьким ребенком. Сегодня это кажется немножко смешно, понимаю, как это может произойти. Когда женщина находится в нестабильном душевном состоянии, то это может вообще произойти легко», — рассказала Елена, имея в виду переписку с незнакомцем.

Фото: Телеканал «360»

В сообщениях Николай рассказал, что живет в Париже и у него автомобильный бизнес. Он присылал якобы свои фотографии, с которых на Елену смотрел вполне приятный молодой человек. Также он присылал фото с отдыха, с друзьями, машинами — показывал свой уровень жизни, который мог бы понравиться любой женщине. «Это такой уровень мужчин. Я ничего здесь не заподозрила, потому что это нормально. Ну что, в Европе не живут наши соотечественники? Что в этом такого необычного? Есть бизнес, есть какой-то отдых, все это себе могут позволить, поэтому удивительного здесь ничего нет», — пояснила Елена. В перспективе они планировали встретиться в России, так как мама ее поклонника якобы жила в Москве.

Фото: Freepik

«В определенный момент он говорит, что улетает на Кубу, у него там дела, и с ним будет сложно связаться», — рассказала собеседница издания. Елена допустила, что такое вполне возможно. Через некоторое время Николай вышел на связь и написал, что выслал ей подарок. Это тоже не вызвало у девушки никаких подозрений. Дальше происходило самое интересное. Мужчина пожаловался, что посылка застряла на таможне и нужно оплатить какой-то сбор, но он этого сделать не может, так как находится на Кубе. В посылке, по его словам, красивый браслет с драгоценными камнями. Николай также отметил, что предусмотрел проблемы с таможней и вложил в посылку 500 евро на такой случай. И попросил Елену оплатить таможенный сбор, и даже прислал счет.

Фото: Unsplash

«Я немножко замешкалась, но там сумма была незначительная, в районе пяти-шести тысяч рублей. Нужно понимать, с какой суммой не жалко расстаться. Я перечислила эти деньги. Потом проходит какое-то время, и снова что-то происходит, какая-то проблема, и снова груз задерживается. Нужно еще примерно столько же оплатить. Я снова оплачиваю и понимаю, что это может до бесконечности продолжаться», — поделилась Елена. Женщину выручил старший сын, он выяснил, что его мать обманул мошенник. Елена прекратила все контакты с Николаем, а тот и сам не пытался ее найти и возобновить переписку. Женщина отметила, что это характерно для мошенников и сейчас она это понимает. Елена считает, что для нее общение с аферистом закончилось достаточно благополучно, она потеряла небольшие деньги. Кемеровская ОПГ История всплыла в 2023 году, когда Елене позвонил следователь и рассказал, что против «Николая» и его подельников возбудили уголовное дело, они обманули 98 женщин. Елена предоставила доказательства, переписку и подробно рассказала об отношениях с фигурантом.

Фото: Телеканал «360»

«Мне сказали, что это ОПГ, которая базировалась в городе Кемерово, что жертв очень много, свыше 100 человек. И суммы есть даже в пределах миллиона. И замужние женщины туда попали», — рассказала Елена. Собеседница издания поделилась, что две недели назад ей вернули деньги, похищенные мошенником. Произошедшее Елена считает уроком и надеется, что больше на такие уловки не попадется. А мошенникам она пожелала посидеть в тюрьме и подумать, так как любой поступок возвращается бумерангом.

Признаки афериста Тему аферистов, обманывающих женщин, 360.ru обсудил с психологом, гипнотерапевтом и экспертом по работе с подсознанием Анастасией Валуевой. Специалист рассказала, как вычислить потенциального афериста и не попасться на его уловки. «Самые мощные инструменты в работе аферистов, да и любых мошенников, это эмоциональная манипуляция и эксплуатация надежд и желаний человека», — заявила собеседница издания. Психолог обозначила основные признаки афериста: Быстрое развитие отношений. Аферисты стремятся как можно быстрее вызвать у жертвы доверие и эмоциональную привязанность. Они могут проявлять излишнюю заботу, говорить о любви уже через несколько дней или недель общения. В ход идут различные средства манипуляции, не только НЛП, но и банальное проявление заботы — это тоже манипуляция.

Запросы на деньги. Мошенники выдумывают истории, что им срочно необходимы деньги — на оплату медицинских счетов, таможенных расходов, форс-мажорных обстоятельств. Здесь идет манипуляция на чувство вины и на чувство жалости, мошенник стремится разжалобить свою жертву.

Тайна личности. Аферисты часто представляются иностранцами, что позволяет им оправдывать невозможность встречи. Они могут отказываться от видеозвонков, встреч или использовать чужие фотографии.

Подарки с подвохом. Мошенники обещают одарить женщину подарками, но нужно оплатить налоги или расходы на пересылку.

Непроверяемые факты. Аферисты предоставляют информацию о себе, которую невозможно проверить. Придумывают экзотические профессии, чтобы нельзя было проверить детали.

Фото: Freepik

Почему женщины клюют на удочку аферистов «Во-первых, это эмоциональная уязвимость. То есть многие женщины могут быть в поиске близости и любви, особенно если в прошлом имели негативный опыт отношений. Это и делает их более подверженными манипуляциям, здесь снимается контроль, уходит вообще какая-то осознанность, и женщина проваливается в любое чувство, которое так или иначе говорит ей о любви», — пояснила Валуева. Во-вторых, это низкая самооценка. Мошенник использует лесть, чтобы повысить самооценку жертвы, создавая у нее ощущение важности и значимости, отметила психолог. Такая лесть затуманивает глаза. Психолог также упомянула такой фактор, как социальное давление, которое тоже является скрытой манипуляцией. «Скрытая манипуляция социальная может вынуждать женщин принимать рискованные решения в поиске партнера, что тоже затуманивает взгляд, это из серии „плохонький, да мой, хоть кто-то обратил на меня внимание“», — пояснила собеседница.

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Отсутствие опыта также может повлиять на поведение женщины. Не имея достаточного опыта общение с мужчинами, не понимая их психологии, женщины поддаются на уловки мошенников. «Существует такой фактор как иллюзия доверия. Аферисты создают иллюзию заботы и искренних чувств, вызывая доверие у своих жертв. То есть многое происходит на эмоциональном уровне, и женщины могут не сразу распознать ложь из-за своих сильных эмоций», — рассказала Валуева. Чаще всего на такие уловки попадают женщины, которых недолюбили в детстве, считает психолог. В партнере они стараются возместить эту любовь, проваливаясь в некую детскую позицию, инфантильное состояние, пояснила психолог.