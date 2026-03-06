Весна не придет? Какую погоду ждать на 8 Марта в Москве и области

Москвичи, мечтающие встретить 8 Марта под лучами солнца и пение птиц, будут разочарованы: метеорологическая весна в столичный регион пока не торопится. Хотя днем воздух прогреется до слабого плюса, в праздничную ночь ударят морозы, а снег вернет зимнее настроение. Как долго продлится холод и когда, наконец, ждать настоящего тепла, выяснил 360.ru.

Прогноз погоды на 8 Марта и выходные в Москве и Подмосковье

Метеорологическая весна в Москве пока не наступила, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова. Холодная погода продержится в столице и области как минимум до 13 марта.

В пятницу, по данным метеоролога Евгения Тишковца, небосвод целиком прикрыт слоисто-кучевыми облаками с нижней границей 100-1500 метров. Осадков нет, но на улице гололедица, видимость составляет 20 километров. Ветер северо-северо-восточный, два метра в секунду. Атмосферное давление — 748,5 миллиметра ртутного столба.

К Международному женскому дню опять похолодает, рассказал 360.ru синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

«Ночью с субботы на воскресенье в Подмосковье температура опустится до -4…-9 градусов. Будет преобладать облачная погода, местами пройдет небольшой снег. Днем тоже снег, но кратковременный. После него уже начнутся прояснения», — добавил Ильин.

В дневные часы 8 марта ожидается температура в пределах от -1 до +4.