Прогноз для всей России. Какой будет зима — 2024–2025

В конце прошлой недели первый снег выпал в Екатеринбурге, Тюмени, Архангельске и Перми. Синоптики пообещали осадки и в других городах России, в том числе в Москве и Подмосковье. Когда ждать снега в столице, какими будут ноябрь и зима 2024–2025 годов, выяснил 360.ru.

Когда выпадет снег в Москве и Подмосковье В ночь на 11 октября первый снег выпал в Тюмени и Екатеринбурге. По итогам этого снегопада специалисты насчитали 5-10 сантиметров снежного покрова, рассказал 360.ru синоптик и метеоролог Александр Шувалов. Скоро первый снег пойдет и в Москве — в ночь с понедельника на вторник. Он должен припорошить землю — ожидается один-два сантиметра, но на следующий день снег растает.

Следующий снегопад ожидаем в столице примерно 20 октября. Александр Шувалов

Говорить о том, что наступают холода и происходит компенсация слишком теплого лета и сентября, не приходится, добавил метеоролог. «Температура по-прежнему либо близка, либо чуть выше климатической нормы. Поэтому говорить о том, что нас ждут зимой ого-го какие холода, я бы не стал. Все-таки такие прогнозы делаются ближе к календарной зиме», — отметил Шувалов.

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Прогноз погоды на осень 2024 года по месяцам В конце октября в Москве и Подмосковье температура выше 9-11 градусов не поднимется. Ожидаются ночные заморозки, сообщил 360.ru синоптик и метеоролог Александр Ильин. Конец октября В северных районах страны температура воздуха опустится ниже нуля, возможен снег. В средней полосе России также будет холодно, ночью есть вероятность заморозок. На юге страны погода будет более теплой, но дождливой. Ноябрь До середины первой декады месяца дневная температура будет варьироваться от 0 до +3 градусов, ночью — от-1 до +2, в начале второй декады и до конца периода она продержится от 0 до +5 градусов днем, ночью будут морозы — от -3 до -8 градусов. Местами по Московской области может похолодать даже до -10, рассказал Ильин.

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В Центральной части России средняя дневная температура составит около +3 градуса, ночью возможны заморозки. Ожидается пасмурная погода с дождем и мокрым снегом. К концу месяца возможно установление постоянного снежного покрова. На юге страны ноябрь принесет похолодание. Средняя дневная температура опустится до +8, ночная — до 0 градусов. Возможны кратковременные дожди. Северо-западные регионы встретят первый зимний месяц с +2 днем и примерно -4 ночью. Будет преобладать пасмурная и ветреная погода, высока вероятность осадков в виде дождя и мокрого снега. Жителей Сибири и Урала ждет холодная погода со средней дневной температурой −6 и −9 градусов соответственно. Ночью столбики термометров опусти ниже −15. Возможен снег.

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В начале третьей декады ноября температура может подняться до уровня от +2 до +7 градусов. Затем значения резко поползут вниз. До конца месяца они будут колебаться от -2 до +2 градусов. Дожди чаще всего ожидаются по ночам. В ноябре будет идти преимущественно мокрый снег.

Прогноз погоды на декабрь 2024 «Я думаю, что предстоящей зимой в любом случае будут морозы. Возможно, их период будет непродолжительным, но в Московской области, скорее всего, температура может быть от -20 до -30», — отметил Ильин. Нужно помнить, что периоды похолоданий бывают в России почти каждый год, и для нашей полосы, несмотря на глобальное потепление, это остается нормальным явлением, подчеркнул синоптик.

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Еще 30 сентября синоптики предполагали, что в первые дни декабря температура в Москве составит от +6 градусов, будет идти снег. Потом возможна оттепель с мокрым снегом. Более серьезные морозы могут прийти уже в конце первой декады. Ночью температура может опускаться до -12 и -15 градусов, но осадков не прогнозируют. Вероятность оттепели во второй половине декабря в столице минимальна. Скорее всего, можно ожидать слабых морозов, пояснил Ильин. В северных регионах страны, таких как Якутия и Чукотка, средняя температура в декабре составит от -30 градусов и ниже. На юге России, например в Краснодарском крае и Крыму, первый месяц зимы будет более мягким: температура воздуха днем — на уровне от +5 до +10. Однако ночью возможны заморозки.

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Прогноз погоды на зиму 2025 Январь Январь оправдает звание самого холодного зимнего месяца. В конце первой декады или в начале второй температура может опускаться ниже -20 градусов в столице и области. Снега будет мало, рассказал Ильин. В Центральном федеральном округе средняя температура составит около -10 градусов. На юге европейской части России ожидается 0 градусов, возможны дожди и мокрый снег. В Поволжье и на Урале будет колебаться от -12 до -16. Есть вероятность снегопадов и метели.

Интересно Сибирь и Дальний Восток встретят январь сильными морозами. В Якутии температура может опускаться до -50 градусов и ниже. Также ожидаются обильные снегопады. Сибирь и Дальний Восток встретят январь сильными морозами. В Якутии температура может опускаться до -50 градусов и ниже. Также ожидаются обильные снегопады.

Февраль В начале февраля на большей части территории России специалисты прогнозируют умеренно морозную погоду со средней температурой -10 градусов. В некоторых регионах возможны кратковременные потепления или похолодания. К середине месяца температура может немного понизиться, но сильных морозов не предвидится. Конец февраля обещает быть более теплым, возможны оттепели и осадки в виде мокрого снега.