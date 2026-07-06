Поймать вайб и не обидеть. Какие фразы больше всего раздражают собеседника
Филолог Бондаренко: уменьшительно-ласкательные слова могут раздражать других
Некоторые фразы могут вызвать у собеседника неприязнь и даже гнев. В список самых спорных выражений традиционно попадают канцеляризмы, уменьшительно-ласкательные слова и сленг. Использовать их можно, но всегда важно учитывать, в разговоре с кем и в какой обстановке.
Как общаться с коллегами
Кандидат филологических наук, доцент кафедры «Интегративная и цифровая лингвистика» Донского государственного технического университета Юрий Бондаренко в беседе с 360.ru рассказал, что канцеляризмы вполне уместно употреблять на научных конференциях или во время публичных выступлений. В бытовом общении от них следует отказаться.
«Канцеляризмы в выступлениях на живую тему, например про спасение леопардов в Африке, неуместны. Но когда мы на научной конференции, то без них не обойтись. Потому что это часть научного и официально-делового стиля», — отметил специалист.
Он также призвал с осторожностью относиться к существительным с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «коллегушки», «отчетик», «морюшко» и другим.
«Слово „человечек“ уместно, когда говорят две близкие подружки, которые знакомы с детства, они могут между собой так общаться. Опять же, не вовлекая в свою коммуникацию третьих лиц, чтобы не вызвать раздражение. Когда это в какой-то деловой повестке, в рабочей обстановке, то, конечно, такие вещи неуместны», — подчеркнул эксперт.
Настроиться на собеседника
Бондаренко добавил, что каждый случай может быть индивидуальным. Если человек не чувствует собеседника, то легко может вызвать неприязнь.
Я бы очень осторожно к таким уменьшительно-ласкательным словам подходил. В какой-то степени люди могут воспринимать это за уничижительную форму обращения, в том числе и к ним. Такие вещи уместны только с людьми, проверенными годами. Он поймает вашу волну, ваш вайб, как сейчас модно говорить, и отплатит вам той же монетой, и вы будете чувствовать себя комфортно в этой коммуникации.
Специалист обратил внимание, что чаще всего уменьшительно-ласкательные слова используют, чтобы сократить дистанцию между собой и собеседником.
Если коллега злоупотребляет подобными выражениями, то ему можно вежливо сказать об этом или иронично намекнуть на неуместность. Аналогичная ситуация происходит со сленгом — слова «синкануться», «скипнуть», «месседж», «пошэрить», «факап», «замэтчиться» могут быть непонятны или неприятны собеседнику.
Чтобы избежать такого конфуза, следует подстроиться под человека и изучить ситуацию.
«Всегда важно понимать, в какой обстановке слово употребляется. Язык — великая сила и важно понимать, в какой коммуникативной ситуации мы какие вещи можем говорить. Мне кажется, должна быть внутренняя культура», — подчеркнул филолог.
Он призвал помнить о возможных границах или барьерах, переход через которые может вызвать раздражение собеседника.