Поймать вайб и не обидеть. Какие фразы больше всего раздражают собеседника

Некоторые фразы могут вызвать у собеседника неприязнь и даже гнев. В список самых спорных выражений традиционно попадают канцеляризмы, уменьшительно-ласкательные слова и сленг. Использовать их можно, но всегда важно учитывать, в разговоре с кем и в какой обстановке.

Как общаться с коллегами

Кандидат филологических наук, доцент кафедры «Интегративная и цифровая лингвистика» Донского государственного технического университета Юрий Бондаренко в беседе с 360.ru рассказал, что канцеляризмы вполне уместно употреблять на научных конференциях или во время публичных выступлений. В бытовом общении от них следует отказаться.

«Канцеляризмы в выступлениях на живую тему, например про спасение леопардов в Африке, неуместны. Но когда мы на научной конференции, то без них не обойтись. Потому что это часть научного и официально-делового стиля», — отметил специалист.

Он также призвал с осторожностью относиться к существительным с уменьшительно-ласкательными суффиксами: «коллегушки», «отчетик», «морюшко» и другим.

«Слово „человечек“ уместно, когда говорят две близкие подружки, которые знакомы с детства, они могут между собой так общаться. Опять же, не вовлекая в свою коммуникацию третьих лиц, чтобы не вызвать раздражение. Когда это в какой-то деловой повестке, в рабочей обстановке, то, конечно, такие вещи неуместны», — подчеркнул эксперт.