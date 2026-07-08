Суперциклон на макушке лета. Какая погода будет в Москве в конце недели
Синоптик Шувалов: в выходные в Московском регионе прольются дожди
Жителям Московского региона снова стоит подготовиться к затяжным дождям — из-за так называемого суперциклона в столице и Подмосковье в выходные прогнозируются ливни и грозы. Специалисты связывают новую волну непогоды с эффектом Фудзивары.
Очередной эпизод с ливнем
Слияние нескольких циклонов отразится на всей Центральной России, в том числе на Москве. Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал не беспокоиться из-за эффекта Фудзивары и других интригующе звучащих терминов. Главным «дирижером» погоды все равно будет оставаться высотный циклон.
«Ничего зловещего впереди нас не ждет. Начнем с того, что жители Московского региона и центральных областей России за это лето переживали не один эпизод с хорошими ливневыми дождями. Впереди нас ждет очередной такой эпизод, который, к сожалению, придется на выходные дни», — отметил синоптик.
По его словам, в Москве давление не понизится ниже 735-740 миллиметров ртутного столба, что не слишком сильно отличается от нормы в 745-746.
«Суперциклоном назвать это атмосферное образование язык не поворачивается», — подчеркнул Шувалов.
Рекордов не будет
Он добавил, что такое грозное название явление получило только потому, что оно состоит из нескольких небольших циклонов. Также оно будет включать в себя фронтальные зоны осадков, которые будут подниматься с юга.
«За счет этого в выходные, когда эта зона поднимется с юга, прольются дожди, которые дадут 30-40 миллиметров осадков, то есть до половины месячной нормы», — уточнил специалист.
Синоптик рассказал, что в пятницу температура может подняться до +25…+27 градусов. Возможны грозы и усиление ветра.
«Это будет южный циклон. Как правило, он содержит большое количество влаги в себе, но сказать, что это будет что-то сверхъестественное и необычное, я не могу. Рекордов я бы не ждал», — объяснил он.
Шувалов также опроверг возможность урагана. По его словам, порывы ветра будут достигать только 20 метров в секунду. Он призвал не обращать внимания на громкие метеорологические названия и хайп вокруг них.