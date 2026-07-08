Суперциклон на макушке лета. Какая погода будет в Москве в конце недели

Жителям Московского региона снова стоит подготовиться к затяжным дождям — из-за так называемого суперциклона в столице и Подмосковье в выходные прогнозируются ливни и грозы. Специалисты связывают новую волну непогоды с эффектом Фудзивары.

Очередной эпизод с ливнем

Слияние нескольких циклонов отразится на всей Центральной России, в том числе на Москве. Руководитель Прогностического центра «Метео» Александр Шувалов призвал не беспокоиться из-за эффекта Фудзивары и других интригующе звучащих терминов. Главным «дирижером» погоды все равно будет оставаться высотный циклон.

«Ничего зловещего впереди нас не ждет. Начнем с того, что жители Московского региона и центральных областей России за это лето переживали не один эпизод с хорошими ливневыми дождями. Впереди нас ждет очередной такой эпизод, который, к сожалению, придется на выходные дни», — отметил синоптик.

По его словам, в Москве давление не понизится ниже 735-740 миллиметров ртутного столба, что не слишком сильно отличается от нормы в 745-746.

«Суперциклоном назвать это атмосферное образование язык не поворачивается», — подчеркнул Шувалов.