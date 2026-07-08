Найти не сложно, сложно написать. Как выросшая без отца стендап-комик нашла родных
Стендап-комик Бобрышева смогла найти родную сестру благодаря соцсетям
Стендап-комик и ведущая погоды на 360.ru Надя Бобрышева спустя 30 лет нашла сестру и узнала больше об отце. Оказалось, что сложнее всего не получить номера телефонов, а начать общение.
Первый шаг
Подробно о своем опыте Бобрышева рассказала ведущей Регине Понамаревой в эфире 360.ru. Стендап-комик призналась, что считала себя «ребенком измены» и «ошибкой молодости» матери, но оказалась не права.
Когда она опубликовала в соцсетях призыв помочь найти родственников, то сразу же получила огромное количество сообщений и всю необходимую контактную информацию.
«Как показала практика, найти — не сложно. Сложно начать, написать. Я достаточно смелый человек, но тут я искренне боялась», — отметила Бобрышева.
Она написала сестре Юлиане и отправила ей голосовое сообщение. Родственницы начали общаться и даже подружились. Юлиана с иронией объяснила, что сначала чуть не приняла Надю за мошенницу, но ее опасения быстро улетучились.
«Я очень рада. Мне кажется, что это прекрасно — найти своих людей, когда семья становится больше, когда друзей становится больше», — сообщила она.
Как прошла первая встреча
Надя отметила, что очень переживала перед первой встречей. Ей было неловко, что она, в отличие от сестры, пришла в ненарядной одежде и без подарков.
«У меня сейчас такие загруженные дни. Я иду, у меня футболка мятая, лицо мятое, я даже накраситься толком не успела. Я смотрю — она идет ко мне с букетом цветов», — поделилась артистка.
Юлиана добавила, что ее жизнь после встречи с сестрой разделилась на до и после.
«Есть в семье такие „суетологи“. Ты живешь, у тебя спокойная жизнь, или так или иначе размеренная. И тут начинается суета. Я в день получаю миллиард сообщений. Если раньше я получала полмиллиарда, то теперь это миллиард-полтора. Присоединились ее друзья, поклонники, почитатели творчества и так далее. Мне кажется, что и у нее, и у меня восполняется какая-то пустота», — подчеркнула она.
Собеседница 360.ru уточнила, что ей не хватало сестры, человека, который был бы на нее похож.
Ведущая Регина Понамарева обратила внимание Нади, что тема отца часто звучала в ее творчестве, в выступлениях. Стендап-комик с улыбкой отметила, что теперь ей придется переписывать номера.