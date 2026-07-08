Найти не сложно, сложно написать. Как выросшая без отца стендап-комик нашла родных

Стендап-комик и ведущая погоды на 360.ru Надя Бобрышева спустя 30 лет нашла сестру и узнала больше об отце. Оказалось, что сложнее всего не получить номера телефонов, а начать общение.

Первый шаг

Подробно о своем опыте Бобрышева рассказала ведущей Регине Понамаревой в эфире 360.ru. Стендап-комик призналась, что считала себя «ребенком измены» и «ошибкой молодости» матери, но оказалась не права.

Когда она опубликовала в соцсетях призыв помочь найти родственников, то сразу же получила огромное количество сообщений и всю необходимую контактную информацию.

«Как показала практика, найти — не сложно. Сложно начать, написать. Я достаточно смелый человек, но тут я искренне боялась», — отметила Бобрышева.

Она написала сестре Юлиане и отправила ей голосовое сообщение. Родственницы начали общаться и даже подружились. Юлиана с иронией объяснила, что сначала чуть не приняла Надю за мошенницу, но ее опасения быстро улетучились.

«Я очень рада. Мне кажется, что это прекрасно — найти своих людей, когда семья становится больше, когда друзей становится больше», — сообщила она.