Сегодня 13:19 Мягкая и жесткая одинаково опасны: как снизить токсичность на работе Преподаватель ВШЭ Фокин рассказал, как избавиться от токсичности в руководстве

Токсичное поведение руководителя подрывает основы бизнеса. При этом для того, чтобы причинять дискомфорт, необязательно оскорблять подчиненных и кричать на них. Как с этим справиться?

Жесткая токсичность Многим кажется, что жесткая коммуникация выглядит эффективной в бизнесе — она ускоряет реакцию, сокращает число отклонений от генеральной линии и создает видимость дисциплины. Однако на практике это не совсем так, рассказал РБК старший преподаватель Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Алексей Фокин. Со временем, если вопросы воспринимаются как вызовы, сотрудники начинают все больше фильтровать информацию, поступающую наверх. Кроме того, система становится зависимой от одного человека, поскольку работники перестают выдвигать инициативы. Оценка качества решений сменяется с аргументов на лояльность.

Мягкая токсичность Однако бывает и обратная разновидность токсичности — когда руководитель избегает сложных разговоров и уходит от конфронтации, даже если это стратегически необходимо. В краткосрочной перспективе такой подход может снизить напряжение, но со временем начнет искажать реакцию. Возникающие ошибки будут исправляться гораздо позже, чем необходимо. «Жесткая токсичность ломает безопасность. Мягкая ломает диагностику. И то и другое снижает управляемость», — подытожил Фокин.

Как перестать быть токсичным руководителем Проблема токсичного руководства не решается тренингами по эмпатии. Необходимо менять управленческие правила. Важно снизить цену несогласия, решать сложные вопросы через прямой диалог и регулярно оценивать, насколько автономно может работать команда. Фокин предложил руководителям, подозревающим себя в токсичности, на месяц устраниться от операционных решений. «Если система замедлится, но сохранит качество, — вы усилили управляемость. Если принятие решений остановится — вы усилили зависимость», — рассказал он.

В общей сложности с токсичной средой сталкивались до 75% сотрудников. При этом, например, в США грубая коммуникация суммарно обходится компаниям в два миллиарда долларов в день. Вывод, который все чаще делают исследователи: токсичность — это не сложный характер отдельных сотрудников. Это управленческая среда, в которой конфликты заменяют обсуждения, осторожность — инициативу, а контроль постепенно вытесняет доверие. Ранее в Роскачестве рассказали, какой сотрудник может считаться токсичным и за что его могут уволить.