Увольнение за токсичность: когда конфликтность может стоить работы?

Роскачество: токсичного сотрудника могут уволить за последствия его поведения

В российском законодательстве нет понятия «токсичный сотрудник», однако работодатель может уволить его за последствия такого поведения. Об этом Lenta.ru рассказала директор департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина.

Эксперт пояснила, что токсичность проявляется через конкретные действия — оскорбления коллег, игнорирование распоряжений, нарушение трудового распорядка или подрыв авторитета руководства.

Если такие нарушения зафиксированы служебными записками, актами или жалобами, работодатель может применить дисциплинарное взыскание. При повторении — уволить за неоднократное неисполнение обязанностей.

«Наличие корпоративного кодекса позволяет работодателю более четко регулировать поведение сотрудников. И если человек систематически нарушает принятые в компании нормы, это может рассматриваться как нарушение внутренних правил, а значит, стать основанием для дисциплинарных мер», — отметила Ганькина.

По ее словам, здоровая рабочая среда становится стратегической ценностью, а компании все чаще борются за нее законными методами. В Трудовом кодексе понятия «токсичность» нет, но последствия дают рычаги воздействия.

