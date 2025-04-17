Сегодня 03:03 Православное чудо. Как снисходит Благодатный огонь и почему он не обжигает Священник Островский объяснил, что будет, если Благодатный огонь не снизойдет 0 0 0 Фото: Muhesen Amren/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Благодатный огонь

Москва

Праздник Светлой Пасхи — главного события христианского мира — неразрывно связан со схождением Благодатного огня. Православные убеждены, что внутри Кувуклии в Иерусалиме без посторонней помощи чудесным образом появляется пламя. Как проходит церемония, почему Благодатный огонь не обжигает и что будет, если он не снизойдет, — в материале 360.ru.

Что такое Благодатный огонь Благодатный огонь, или Святой свет, — пламя, которое выносят из Гроба Господня (Кувуклии) в храме Воскресения Христова в Иерусалиме. Это происходит ежегодно, накануне праздника Пасхи, в Великую субботу. В 2025-м схождение должно произойти 19 апреля. Изнесение огня из Кувуклии, то есть погребальной пещеры, гробницы, где лежало тело Иисуса, означает выход воскресшего Христа из Гроба.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com

Участники церемонии снисхождения говорили, что в первые несколько минут после чудесного появления пламя не обжигает. В частности, об этом сообщал глава объединения православных ученых, протоиерей Геннадий Заридзе, который с помощью пирометра измерил температуру Благодатного огня. Она составила всего 40 градусов Цельсия, но через 15 минут прибор показывал уже плюс 320. Другие верующие лишь подтверждают, что огонь не обжигает: при касании к коже он, по их словам, ощущается как тепло. Ученые объяснили такое явление свойствами холодной плазмы.

Фото: Ilia Yefimovich/dpa / www.globallookpress.com

Как появился Благодатный огонь Первым свидетелем схождения пламени на землю стал апостол Петр. Когда ученик Спасителя услышал о чудесном воскрешении учителя, он прибежал к месту его погребения. Из пещеры сочился Святой свет. Первое письменное свидетельство датируется IV веком. Его зафиксировал церковный историк Евсевий Памфил. Позднее о Благодатном огне писали латинский паломник Бернард Монах, митрополит Кесарии Каппадокийской Арефа, клирик Никита, папа Урбан II, игумен Даниил Паломник, арабский историк Аль-Масуди, Рауль Глабер и другие. Как происходит церемония схождения Благодатного огня В ней участвуют исключительно священнослужители Иерусалимской православной церкви. В состав делегации входят Блаженнейший Патриарх града Иерусалима и всей Палестины и уполномоченный Армянской апостольской церкви. Представители Коптской и Сирийской церквей находятся перед входом в Кувуклию.

В начале церемонии Иерусалимский патриарх проходит через южную дверь в алтарь храма Воскресения. К нему подходят другие участники делегации. Совершается трехкратный крестный ход вокруг Кувуклии. После третьего хода духовенство поет «Свете тихий». Затем Иерусалимский патриарх снимает одежды до подризника и входит в Кувуклию, следом — армянский архиерей. За ними двери гробницы закрываются. Патриарх произносит молитву, после чего все затихают в ожидании чуда. Паломники говорили, что в это время в храме могли наблюдаться необычные явления: например, светящиеся столбы, всполохи молний, лучи непонятной природы.

Интересно Ждать Благодатного огня можно от нескольких минут до нескольких часов. Ждать Благодатного огня можно от нескольких минут до нескольких часов.

После чуда схождения звонят колокола храма. Патриарх выносит пламя из Кувуклии, от него прихожане и паломники зажигают свои свечи и лампады. Церемонию транслируют в прямом эфире в России, Белоруссии, Болгарии, Греции, Грузии, Египте, на Кипре, Украине, в Ливане, Румынии. Благодатный огонь специальными самолетами доставляют в Россию, Казахстан, Грецию, Сербию, Черногорию, Грузию, Молавию и другие православные страны.

Фото: РИА «Новости»

С 2003 года доставкой пламени в Россию занимается фонд имени Андрея Первозванного. И 2025-й не станет исключением. Благодатный огонь прилетит в Москву на лайнере «Сергей Королев» госкорпорации «Роскосмос». Самолет приземлится в аэропорту Внуково. После этого лампады с пламенем доставят в 15 столичных храмов и церкви по всей России. Споры о природе Благодатного огня Необъяснимые явления всегда были предметом пересудов. Самым ярым противником Благодатного огня стала Католическая христианская церковь. Католики скептически относятся к этому чуду и не верят в него. К слову, Благодатный огонь снисходит накануне именно православной Пасхи. «Это вопрос дискуссионный. Есть свидетельства людей, которые участвуют в церемонии. Одни говорят, что Благодатный огонь снисходит, другие — что его все же зажигают», — рассказал 360.ru священник, настоятель Георгиевского храма в Нахабине Павел Островский.

Фото: Jamal Awad/XinHua / www.globallookpress.com

Отец Павел напомнил слова Христа: «По вере вашей да будет вам». «Тем, кто в простоте подходит к вере, Господь дает чудо. А для тех, кто подходит к религии сложным человеческим умом, огонь зажигают. Для кого-то это радость, для кого-то — соблазн. Для настоящих христиан церемония и чудо снисхождения в Великую субботу — не главное», — подчеркнул священник. Когда Благодатный огонь не снисходил Легенды гласят, что если Благодатный огонь не снизойдет, вскоре настанет конец света. Однако Церковь отрицает такую трактовку. Сам Христос говорил:

Не вам знать времена и сроки, которые установил Отец Своей властью.

Это означает, что людям не узнать своего конца, тем более конца света. «Для православных христиан все равно: сойдет или не сойдет Благодатный огонь, зажгут его или нет. Это не имеет значения для нашей жизни», — добавил Островский.

Фото: Zoya Shu/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Тем более что такие случаи уже были. Например, Благодатный огонь не снизошел в 1101 году. Тогда богослужение в храме в Великую субботу совершало латинское духовенство. По письменным свидетельствам, пламя появилось на следующий день — лишь после того, как в церемонии поучаствовали греческие и сирийские православные священники. Второй раз Святой свет сошел не в Кувуклии, а вне храма. Тогда до церемонии не допустили патриарха Иерусалимского Софрония IV, который остался снаружи.