Карта возможностей: как сделать единым доступ к льготам для пенсионеров всей страны

В России обсуждают возможность введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. Предполагается, что она откроет доступ к базовым льготам — прежде всего к бесплатному проезду — независимо от региона проживания. Речь идет о создании универсального инструмента, который упростит получение мер поддержки и сделает систему более единообразной. Подробности — в материале 360.ru.

Что такое единая социальная карта

С инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. В беседе с 360.ru он заявил, что карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров вне зависимости от региона проживания.

«Когда мы делим пенсионеров по географическому признаку — это неправильно», — сказал Гриб.

По его словам, многие россияне работают в разных регионах, а значит, привязки льгот к прописке быть не должно.

Сейчас подобные карты существуют только на уровне отдельных регионов — например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и некоторых других субъектах. При этом правила, набор льгот и условия их получения заметно различаются.

Именно эту разницу и предлагается устранить — создать единый стандарт, при котором пенсионеры смогут пользоваться льготами по всей стране, а не только по месту прописки.

Инициатива направлена на то, чтобы сделать систему социальной поддержки более понятной и справедливой. При этом, как отметил Владислав Гриб, ее реализация потребует серьезных решений на федеральном уровне.

Какие льготы могут войти в систему

По словам Владислава Гриба, основой должен стать бесплатный проезд.

«Начинать надо с транспорта — это мобильность», — подчеркнул он.

Также он допустил расширение системы за счет льгот на культурные учреждения, поездки и связь.

«Льготы — это реальная экономия», — резюмировал собеседник 360.ru.

Речь может идти о переходе к федеральному стандарту льгот, при котором базовый набор будет одинаковым для всех пенсионеров, независимо от их региональной принадлежности.