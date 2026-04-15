Карта возможностей: как сделать единым доступ к льготам для пенсионеров всей страны
Замсекретаря ОП Гриб поддержал идею введения единой соцкарты для пенсионеров
В России обсуждают возможность введения единой социальной карты для пенсионеров, которая будет действовать на всей территории страны. Предполагается, что она откроет доступ к базовым льготам — прежде всего к бесплатному проезду — независимо от региона проживания. Речь идет о создании универсального инструмента, который упростит получение мер поддержки и сделает систему более единообразной. Подробности — в материале 360.ru.
Что такое единая социальная карта
С инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб. В беседе с 360.ru он заявил, что карта предоставит права на бесплатный проезд и льготы для пенсионеров вне зависимости от региона проживания.
«Когда мы делим пенсионеров по географическому признаку — это неправильно», — сказал Гриб.
По его словам, многие россияне работают в разных регионах, а значит, привязки льгот к прописке быть не должно.
Сейчас подобные карты существуют только на уровне отдельных регионов — например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и некоторых других субъектах. При этом правила, набор льгот и условия их получения заметно различаются.
Именно эту разницу и предлагается устранить — создать единый стандарт, при котором пенсионеры смогут пользоваться льготами по всей стране, а не только по месту прописки.
Инициатива направлена на то, чтобы сделать систему социальной поддержки более понятной и справедливой. При этом, как отметил Владислав Гриб, ее реализация потребует серьезных решений на федеральном уровне.
Какие льготы могут войти в систему
По словам Владислава Гриба, основой должен стать бесплатный проезд.
«Начинать надо с транспорта — это мобильность», — подчеркнул он.
Также он допустил расширение системы за счет льгот на культурные учреждения, поездки и связь.
«Льготы — это реальная экономия», — резюмировал собеседник 360.ru.
Речь может идти о переходе к федеральному стандарту льгот, при котором базовый набор будет одинаковым для всех пенсионеров, независимо от их региональной принадлежности.
Как система льгот для пенсионеров устроена в Москве
Один из самых развитых примеров подобной системы — социальная карта москвича. Это именная пластиковая карта, которая подтверждает право на льготы и фактически объединяет сразу несколько социальных сервисов.
Получить ее могут пенсионеры (в том числе по потере кормильца), а также граждане предпенсионного возраста — женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет при наличии необходимого стажа. Карта дает широкий набор возможностей. В первую очередь — это транспорт:
- бесплатный проезд в метро, автобусах, трамваях и троллейбусах
- поездки на МЦК и МЦД
- доступ к сервису «Социальное такси» для маломобильных граждан
Кроме того, карта открывает доступ к социальной инфраструктуре города:
- бесплатные занятия спортом и участие в городских программах
- обучение — от компьютерной грамотности до иностранных языков
- единый читательский билет в библиотеках
Также владельцы карты могут получать скидки на товары и услуги — партнерская сеть включает тысячи магазинов и сервисов.
Оформить карту можно онлайн через портал mos.ru или в центре госуслуг. Срок изготовления — до 30 дней. Важно, что карта не является банковской — она служит подтверждением права на льготы и автоматически привязана к статусу получателя.
Как система льгот для пенсионеров работает в Подмосковье
Похожая система действует и в Московской области — это социальная карта жителя Подмосковья, которая используется с 2005 года.
Она также является именной и объединяет сразу несколько видов поддержки для льготных категорий граждан. Получить ее могут пенсионеры, ветераны, люди с инвалидностью, многодетные семьи и другие категории. Список утвердило Минсоцразвития Московской области. Обязательное условие — постоянная регистрация в регионе.
Главное преимущество карты — транспортные льготы. Владельцы могут бесплатно пользоваться:
- автобусами, трамваями и другим наземным транспортом
- пригородными электричками
- поездами МЦД
- общественным транспортом Москвы
При этом объем льгот может зависеть от категории получателя
Помимо транспорта карта помогает экономить в повседневной жизни:
скидки в магазинах — обычно от 3 до 13%
скидки в аптеках — около 3–5%
Также карта используется как инструмент доступа к социальным программам. Например, с ее помощью подтверждается участие в «Активном долголетии», где пенсионеры могут бесплатно заниматься спортом, творчеством и обучением.
Оформить карту можно через МФЦ, органы соцзащиты или онлайн. Изготовление занимает около двух недель. Подать документы на оформление социальной карты можно через «Госуслуги Московской области».