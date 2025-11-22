Сегодня 14:06 Судили за геноцид и преступления против человечества. Как проходил Нюрнбергский процесс? 0 0 0 Фото: Обвиняемые на Нюрнбергском процессе / Публичное достояние Общество

Первый международный суд над военными преступниками начал заседание 80 лет назад — 20 ноября 1945 года. Хотя многие нацисты смогли улизнуть, большинство из гитлеровской верхушки понесло заслуженное наказание. Нюрнбергский процесс показал, что мировое сообщество может выносить приговор за преступления против человечества.

В чем суть Нюрнбергского процесса Разгром нацистской Германии стал очевиден уже в феврале 1945 года. Именно тогда, во время Ялтинской конференции, лидеры СССР, США и Великобритании договорились создать Международный военный трибунал. Поначалу союзники планировали ограничиться лишь политическим процессом: выслушать оправдания главарей гитлеровцев и отправить их на расстрел. Однако СССР настоял на том, чтобы сделать суд юридическим. Миру следовало показать, что творили нацисты, публично судить виновных в преступлениях против человечества и каждому присудить наказание за его деяния. Нюрнберг выбрали неслучайно: он был центром нацистского движения и пропаганды, там проходили партийные съезды НСДАП. Символично, чтобы Третий рейх окончательно и публично рухнул там, где начал поднимать голову. К тому же город относительно мало разрушила война, там располагался неповрежденный Дворец юстиции, а рядом с ним — тюрьма, что облегчило бы содержание подсудимых.

Фото: Дворец юстиции c флагами четырех стран-победительниц, Нюрнберг, 1945 год / Публичное достояние

Организация Нюрнбергского процесса Так, 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс — первый международный суд над военными преступниками. Этому предшествовала невероятно тяжелая работа: нужно было подготовить помещения, утвердить регламенты, наладить синхронный перевод — ведь разбирательство шло сразу на четырех языках: на немецком, русском, французском и английском. Отдельную трудность представляли адвокаты. Мало кто рвался защищать гитлеровцев, даже хорошая оплата и паек не казались привлекательными голодным юристам, поэтому большинство из них приходилось буквально уговаривать. Правда, один ловкач попытался заработать на бывших членах СС: «Буду защищать всю организацию, пожалуйте денег!» — но его быстро прогнали.

Фото: Слева направо: полковник юстиции Александр Волчков и генерал-майор юстиции Иона Никитченко / Публичное достояние

Прокурорами от СССР выступили генерал-майор юстиции Иона Никитченко и полковник юстиции Александр Волчков. США представляли генеральный прокурор Фрэнсис Биддл и судья Джон Паркер. Великобритания прислала лорда-судью Джеффри Лоуренса и судью Нормана Биркета, Франция — профессора Анри Доннедье де Вабра и судью Робера Фалько.

Американский прокурор Фрэнсис Биддл привез с собой судейский молоточек, который «участвовал» в выборах Франклина Рузвельта на пост губернатора штата Нью-Йорк в 1928 году. Исторический артефакт передали председателю трибунала — британскому лорду-судье Джеффри Лоуренсу. Однако через два дня после начала процесса вещь украли и больше не нашли. В краже подозревали вездесущих журналистов из США.

Еще одной проблемой стали пропуска для публики. Их распределяли весьма странно: иные разодетые дамы с собачками получали бумаги на длительный срок, а многие знаменитые писатели и публицисты не могли попасть в зал. Тот же Илья Эренбург попал на заседание лишь по пропуску карикатуриста Бориса Ефимова. Зато трибунал чуть не посетил огромный пятнистый дог. Уходя, хозяин забыл запереть двери гостиничного номера, и верный пес довольно скоро отправился по его следам. Во Дворце правосудия никто не решился остановить эту махину, и лишь за минуту до вторжения в зал заседаний охрана нашла хозяина собаки.

Фото: Переводчики в зале суда / Публичное достояние

Самые известные подсудимые Нюрнбергский процесс шел больше года — до октября 1946-го. Все 403 заседания были открытыми, кроме того, велась прямая радиотрансляция. Выступили более 160 свидетелей, стенограмма всех заседаний насчитывала более 20 тысяч страниц. Перед трибуналом предстали 24 обвиняемых, входивших в высшее руководство нацистской Германии. Из них дюжину человек приговорили к смерти. Могло быть и больше, однако кое-кто до суда не дожил, некоторых гитлеровских бонз найти не смогли, и они получили приговор заочно. Остальным предстояло отбыть пожизненное заключение или длительные сроки в тюрьме. Казнили нацистов американцы: сержант и профессиональный палач с 1920 года Джон Вудз, а также добровольно вызвавшийся ему помогать военный полицейский Джозеф Малта.

Фото: Нюрнбергский приговор. Кукрыниксы / Публичное достояние

Герман Вильгельм Геринг Вице-фюрер, рейхсмаршал, главнокомандующий Военно-воздушными силами Третьего рейха, председатель Рейхстага, рейхсминистр авиации Герман Геринг. Именно он 30 июля 1941 года подписал документ об «окончательном решении еврейского вопроса», по которому предполагалось уничтожение почти 20 миллионов человек. Выслушав приговор, Геринг подал прошение о замене виселицы расстрелом — он считал, что фельдмаршал и бывший ас имеет право на пулю. Ему отказали. Тогда за несколько часов до казни нацист отравился цианистым калием. Его тело сожгли в мюнхенском крематории, а спустя два дня после этого высыпали пепел в реку Изар.

Фото: Герман Геринг, 6 января 1943 года / Публичное достояние

Хотя немало людей пытались присвоить себе лавры передачи яда, Геринг в своем прощальном письме уточнил, что сохранял две капсулы с самого ареста. Одну положил так, чтобы ее сразу нашли, а две другие мастерски прятал.

Однажды советская переводчица Татьяна Ступникова бежала на заседание. В спешке она поскользнулась на гладком полу и наверняка бы упала, но какой-то большой и сильный мужчина подхватил девушку. Спасителем оказался обвиняемый номер один Герман Геринг. Он улыбнулся и прошептал: Vorsicht, mein Kind! — «Осторожно, дитя мое!» Оказавшийся рядом французский журналист заметил: «Вы последняя женщина в объятиях Геринга!» О такой славе советская переводчица, да еще и дочь репрессированных, мечтала меньше всего.

Рудольф Вальтер Рихард Гесс Обергруппенфюрер СС и СА, заместитель фюрера по НСДАП. До войны был активистом Общества Туле, ярым антисемитом и помогал Гитлеру писать Mein Kampf* («Моя борьба»). В самом начале войны его арестовали в Великобритании. Выбился в люди только в Нюрнберге. Поначалу талантливо симулировал амнезию и слабоумие: совал наушники под мышку и читал на заседаниях детективы. Однако в решающий момент обергруппенфюрер заявил, что полностью вменяем и притворялся из тактических соображений. Суд признал его виновным в создании дискриминирующих законов против евреев и поляков, военных преступлениях и приговорил к пожизненному заключению. В своем последнем слове Гесс заявил, что ни о чем не жалеет. Уже в конце 60-х в Германии началась кампания в пользу его освобождения: почитателей у Гесса было немало. Однако он остался в тюрьме, пока в августе 1987 года, на 94-м году жизни, не повесился во время дневной прогулки на кабеле электроудлинителя. Тело Гесса передали семье. На могильном надгробии гитлеровского палача выбили фразу «Я посмел».

Фото: Рудольф Гесс в камере, 24 ноября 1945 года / Публичное достояние

Эрнст Кальтенбруннер Обергруппенфюрер СС и генерал полиции и войск СС, начальник Главного управления имперской безопасности. Убежденный антисемит и один из главных организаторов Холокоста. Под контролем Кальтенбруннера построили первый нацистский концлагерь в Австрии — Маутхаузен, в котором он лично присутствовал на демонстрациях различных способов казни заключенных.

Интересно В Маутхаузене лишили жизни более 122 тысяч человек. Больше всех — свыше 32 тысяч — советских людей. Это там до смерти обливали ледяной водой на морозе генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева и заживо сожгли в крематории Героя Советского Союза гвардии подполковника Николая Власова. В Маутхаузене лишили жизни более 122 тысяч человек. Больше всех — свыше 32 тысяч — советских людей. Это там до смерти обливали ледяной водой на морозе генерал-лейтенанта инженерных войск Дмитрия Карбышева и заживо сожгли в крематории Героя Советского Союза гвардии подполковника Николая Власова.

В то же время Кальтенбруннер на голубом глазу убеждал трибунал, что не знал о массовом уничтожении евреев и расстрелах всех взятых в плен политработников Красной армии, никогда не посещал концлагерь Маутхаузен (хотя его визиты задокументированы), валил всю вину на Гитлера и Гиммлера и даже назвал себя человеком, остановившим Холокост. Однако трибунал не поверил нацисту. Кальтенбруннера признали виновным в военных преступлениях, жестоком обращении с мирным населением оккупированных территорий и военнопленными, а также в организации преследования евреев. Его повесили ночью 16 октября 1946 года в Нюрнберге.

Фото: Эрнст Кальтенбруннер, 1943 год / Публичное достояние

Кто избежал Нюрнбергского процесса Мартин Людвиг Борман Начальник Партийной канцелярии НСДАП и личный секретарь Гитлера. Тоже рвался окончательно покончить с евреями, а для славян на оккупированных территориях требовал смертную казнь даже за незначительные правонарушения. Он писал: «Пока мы в них не нуждаемся, они могут гибнуть. Плодовитость славян нежелательна, их образование опасно». Ночью 1 мая 1945 года Борман вместе с небольшой группой пытался пробиться из советского окружения. Свидетели утверждали, что он погиб на пути к станции Лертер, но тело так и не нашли. Поэтому во время Нюрнбергского трибунала преступник был заочно приговорен к смертной казни через повешение.

Фото: Мартин Борман, 1939 год. Bundesarchiv, Bild / Википедия

Отто Адольф Э́йхман Оберштурмбаннфюрер СС и большой приятель Кальтенбруннера. Он отвечал за преследование, изгнание и депортацию евреев и «окончательное решение еврейского вопроса». На его совести — гибель около шести миллионов человек. Как и другие его коллеги, отвечать за свои преступления он не желал и сбежал от правосудия в Аргентину. Поиски его, как и некоторых других военных преступников, были безуспешными, пока за дело не взялись агенты израильской разведки «Моссад». Весной 1960 года они разыскали гитлеровского палача, похитили его и вывезли в Израиль. Там Эйхман отправился под суд, а оттуда — на виселицу. Тело кремировали, а прах развеяли в нейтральных водах Средиземного моря. Кстати, больше всего в ужасе от процесса были власти ФРГ. Они панически боялись, что миру станет известно, чем занимались во времена нацистской Германии некоторые нынешние высокопоставленные чиновники. Поэтому приказали выкрасть документы с их именами.

Фото: Эйхман в тюрьме, 21 апреля 1961 года / Публичное достояние

Итоги Нюрнбергского трибунала После приговора первым подсудимым трибунала пришла очередь и остальных преступников. В декабре 1946 года в Нюрнберге начался суд над нацистскими медиками, которые проводили жуткие опыты над живыми людьми — заключенными концлагерей. Помимо двух десятков врачей, на скамье подсудимых также оказались один юрист и двое чиновников. Судили в Нюрнберге и членов айнзатцгрупп. Так назывались военизированные эскадроны смерти нацистов, которые массово убивали мирных жителей на оккупированных территориях, а в первую очередь — евреев, цыган и противников нацистского режима. Особенно бесчинствовали эти палачи на территории СССР и Польши. К сожалению, много пособников Третьего рейха ушли от ответа за свои злодеяния. Некоторые откупились малыми сроками, а потом перебрались в ФРГ, Канаду, Великобританию и другие страны, где продолжили работать как ни в чем не бывало. Иные сбежали, изменили внешность и жили по подложным паспортам. Кое-кого западные юристы попросту оправдали. *Mein Kampf в 2010 году внесена в федеральный список экстремистских материалов и запрещена в России.