Аромат корицы, хрустящая сахарная корочка и нежное тесто внутри — чтобы почувствовать атмосферу европейской рождественской ярмарки, не обязательно отправляться в Прагу. Приготовить знаменитые трдельники можно и дома. Причем даже замешивать тесто не придется.

Трдельник — выпечка в форме полого цилиндра, которую традиционно готовят на вертеле. В социальных сетях набирают популярность упрощенные варианты этого десерта из готового слоеного теста.

Как приготовить трдельники

Разморозьте слоеное тесто и нарежьте его длинными полосками шириной около одного-двух сантиметров.

Подготовьте цилиндрические формы из жаропрочного материала, оберните их фольгой. Чтобы тесто легче снималось после выпекания, можно смазать фольгу сливочным маслом. В качестве формы можно взять: втулку от бумажных полотенец, деревянную скалку, словом любой цилиндрический предмет, который, обернутый в фольгу, способен выдержать полчаса в духовке или аэрогриле.

Намотайте полоски теста на форму по спирали, слегка накладывая края друг на друга. Смажьте взбитым яйцом и обваляйте в смеси сахара и корицы.