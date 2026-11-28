Вся квартира пропахнет Рождеством. Как приготовить трдельники с корицей
Аромат корицы, хрустящая сахарная корочка и нежное тесто внутри — чтобы почувствовать атмосферу европейской рождественской ярмарки, не обязательно отправляться в Прагу. Приготовить знаменитые трдельники можно и дома. Причем даже замешивать тесто не придется.
Трдельник — выпечка в форме полого цилиндра, которую традиционно готовят на вертеле. В социальных сетях набирают популярность упрощенные варианты этого десерта из готового слоеного теста.
Ингредиенты
- Слоеное дрожжевое тесто — 400 граммов (стандартная пачка);
- яйцо — одна штука;
- сахар — по вкусу;
- молотая корица — по вкусу;
- шоколадная паста — по желанию.
Как приготовить трдельники
Разморозьте слоеное тесто и нарежьте его длинными полосками шириной около одного-двух сантиметров.
Подготовьте цилиндрические формы из жаропрочного материала, оберните их фольгой. Чтобы тесто легче снималось после выпекания, можно смазать фольгу сливочным маслом. В качестве формы можно взять: втулку от бумажных полотенец, деревянную скалку, словом любой цилиндрический предмет, который, обернутый в фольгу, способен выдержать полчаса в духовке или аэрогриле.
Намотайте полоски теста на форму по спирали, слегка накладывая края друг на друга. Смажьте взбитым яйцом и обваляйте в смеси сахара и корицы.
Отправьте заготовки в аэрогриль на 15 минут при температуре 160 градусов, выбрав режим «Выпечка».
Приготовить десерт можно и в обычной духовке, однако время и температуру придется подобрать с учетом ее особенностей. Обычно это 15-20 минут при температуре 180-200 градусов.
Интересно
Если вы наматываете полоски теста на скалку, втулку в фольге или банку, уложите концы формы на бортики глубокого противня. Так тесто не прилипнет ко дну и пропечется равномерно по кругу. Спустя семь-восемь минут после начала выпекания поверните форму на 180 градусов, чтобы пропеклась равномерно. Если ставите трдельники вертикально, то подойдет режим духовки «верх-низ» с конвекцией.
Готовым трдельникам дайте немного остыть, аккуратно извлеките форму и смажьте внутренние стенки шоколадной пастой.
Особое удовольствие — есть такую выпечку, постепенно разматывая хрустящую спираль из теста. Подавать трдельники лучше теплыми, с кофе, какао или рождественским глинтвейном.