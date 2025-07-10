Сегодня 10:16 Умерли за Христа. Как православные почитают Петра и Павла 12 июля Священник Лоргус рассказал о мученической смерти апостолов Петра и Павла 0 0 0 Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / www.globallookpress.com Общество

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На следующий день после окончания Петрова поста, то есть 12 июля по новому стилю, православные христиане отмечают День памяти святых апостолов Петра и Павла. Что это за праздник, какие блюда подавать на стол, есть ли традиции и приметы и как молиться — в материале 360.ru.

Когда отмечают День Петра и Павла в 2025 году День памяти святых апостолов Петра и Павла всегда 12 июля, так как это непереходящий или неподвижный праздник Русской православной церкви. У него постоянная дата. Апостолов стали почитать на Руси после крещения. В 2025 году праздник выпал на субботу. «Для христиан они стали ведущими, которые равно чтятся и западной, и восточной церквями. Мощи святого апостола Петра находятся под главным престолом собора Святого Петра в Ватикане. Мощи Павла расположены в Папской базилике Святого Павла за городскими стенами в Риме под папским алтарем», — рассказал 360.ru русский православный священник, писатель и иерей Андрей Лоргус. Апостол Петр был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Павел же до призвания носил имя Савл и занимался гонениями на христиан. Он никогда лично не был знаком со Спасителем, а его обращение к нему произошло по пути в Дамаск, где тот ему явился. Там Павел планировал организовать очередные гонения.

Фото: Святой Петр, икона начала VII века. Монастырь Святой Екатерины (Синай) / Публичное достояние

После этого он пошел в Иерусалим и со временем получил за свою преданность наименование первоверховного апостола. Проповедовал, был схвачен и доставлен в Рим, где по приговору суда обезглавлен 29 июня — в ту же дату, что и Петр. Тот же прославился проповедями в Малой Азии, Северной Африке и некоторых частях Европы. Он принял мученическую смерть за проповедь Евангелия в Риме в 67-м году. Его приговорили к распятию и казнили вниз головой, так как тот считал себя недостойным умереть так же, как Иисус Христос.

Петр еще при жизни Спасителя уже был избранным, старшиной апостольской группы. Оба святых были одними из соавторов Нового Завета и потому считаются первоверховными. Несмотря на то что судьбы двух проповедников такие разные, они обе закончились мученической смертью в Риме. Андрей Лоргус

Окончание Петрова поста У Церкви не так много праздников, которые сопровождаются длительным постом, пояснил священник, клирик храма Живоначальной троицы у Салтыкова моста Николай Конюхов. К таким относят Пасху, Рождество, Успение Пресвятой Богородицы и как раз День Петра и Павла.

Фото: Икона Андрея Рублева Святой Апостол Павел / Публичное достояние

Петров пост начался 16 июня и завершается 11 июля — за день до праздника. Каждый год его продолжительность отличается: от восьми до 42 дней. В 2025-м он длится 26 дней. Начало подвижно и зависит от Пасхи. Пост всегда стартует в понедельник через неделю после Троицы. Молитвы в апостольский праздник В православных книгах содержится много молитв, с помощью которых верующие обращаются к святым. Молитва первоверховному апостолу Петру О, святый Петре, великий апостоле, самовидче и сотаинниче Божий, всемощною десницею Учителя твоего из вод волнующихся приятый и от конечнаго потопления свободивыйся! Не забуди и нас убогих, в тине греховней погрязших и волнами житейскаго моря обуреваемых: подаждь нам твою руку крепкую, помози нам и удержи нас от потопления во страстех, похотех, лжах и клеветах. Сотвори и ты с нами милость, тебе от Господа явленную, да не в сомнении и маловерии изгибнем. Научи нас, учителю наш, проливати слезы покаяния, да плачем горько о деяниих наших в веце сем. И аще твоя слезы, в покаянии излиянныя, милостию Своею покры Господь и Учитель твой, испроси и нам, со дерзновением апостольским, прощения во гресе ежечаснаго, от Христа отреченныя злыми помыслы и делы нашими. Да тихое и безмолвное житие поживем в веце сем до часа, в оньже имать призвати нас века Господь, наш Судия нелицеприятный. Ты же, о всехвальный апостоле, не отвержи вопля нашего и стенаний к тебе, но заступи нас пред Христом твоим Учителем, да непрестанно славим Его милосердие к нам, со Отцем и Святым Духом, во веки веков. Аминь.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Молитва первоверховному апостолу Павлу О, святый верховный апостоле Павле, сосуде избранный Христов, небесных таин сказателю, всех языков учителю, церковная трубо, пресловущий витие, многия беды за имя Христово претерпевый, море измеривый и землю обшедый и нас от лести идольския обративый! Тя молю и к тебе вопию: не гнушайся мене сквернаго (имя), возстави падшаго греховною леностию, якоже в Листрех храмаго от чрева матерня возставил еси; и якоже Евтиха мертва бывша оживил еси, воскреси и мене от мертвых дел; и якоже молитвою твоею основание темницы некогда потрясл еси и узники разрешил еси, сице исторгни мя творити волю Божию. Вся бо можеши данною ти властию от Христа Бога, Емуже подобает всякая слава, честь и поклонение, со Безначальным Его Отцем, и со Пресвятым и Благим и Животворящим Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Традиции в День апостолов Петра и Павла В этот день, как и любой другой христианский праздник, православными принято ходить в храм на богослужения. «Накануне совершается всенощное бдение — утренняя и вечерняя торжественные службы. Иначе говоря, Великой вечерни и Утрени. В день торжества православные приходят в храмы, участвуют в таинствах и молятся двум апостолам, чтобы они усилили веру и помогли разобраться в ее основах», — отметил Николай Конюхов.

Фото: Christian Charisius/dpa / www.globallookpress.com

Также принято молиться о хорошем улове, так как апостол Петр был рыбаком; Считалось, что умывание водой из трех ключей приносит здоровье и благополучие; Нужно организовывать праздничные трапезы с семьей и близкими, угощать друг друга и делиться добрыми пожеланиями; В этот день на столе обязательно должна быть рыба как символ одного из апостолов и благополучия; Народные приметы на Петров день «Петр и Павел день убавил» — день становится короче; Утренняя роса предвещает хорошую погоду, ее отсутствие — дождь; Если соловей поет после Петрова дня, осень будет холодной; Найти в ночь на 12 июля цветущее растение «Петров крест» — к защите от бед; Ясная погода сулит теплую и солнечную осень; Дождь в этот день предвещает сырую и холодную осень; Сильный ветер — к неурожаю;

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru / www.globallookpress.com

Если кукушка кукует после Петрова дня, лето будет долгим. Что нельзя делать Ссориться, конфликтовать или держать злобу на других; Употреблять бранные слова или сквернословить; Проводить гадания, обряды или другие действия, связанные с суевериями, не соответствующими христианской традиции; Устраивать шумные гуляния или застолья с чрезмерным употреблением алкоголя; Заниматься мирскими делами и тяжелым физическим трудом, отвлекающими от молитвы и духовного сосредоточения; Венчаться или жениться.