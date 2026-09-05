Сегодня 22:15 Смущаться — нормально, оправдываться — нет. Как правильно говорить и принимать комплименты? Психолог Абашин: не стоит оправдываться в ответ на комплимент Фото: Erik Reis — IKOstudio/ / www.globallookpress.com Эксклюзив

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Казалось бы, что может быть проще: получили комплимент — радуетесь и благодарите. Но некоторые, услышав похвалу, стесняются или чувствуют себя обязанными, могут даже начать оправдываться. Как правильно реагировать на комплимент и почему это так сложно — в материале 360.ru.

Россиянам стало легче принимать комплименты?

В Сети можно найти гипотезу о том, что в последние годы в России стали свободнее говорить и принимать комплименты. Уходит в прошлое убеждение «Я — последняя буква в алфавите». Люди начинают ценить себя и адекватнее воспринимать не только критику, но и похвалу, не считая ее незаслуженной и не ища в ней двойного дна. Еще недавно многие считали своим долгом обесценить добрые слова и оправдаться: «Что вы, это не стоило мне труда», «Это просто хорошая генетика», «Платье совсем дешевое!». Теперь все чаще звучит простое и искреннее: «Спасибо, мне приятно».

Фото: Erik Reis — IKOstudio/Ingram Images / www.globallookpress.com

Психолог Анатолий Абашин в беседе с 360.ru отметил, что говорить о кардинальной смене модели общения может быть некорректно. «Я бы не утверждал, что это изменение произошло по всей России. Где-то, может быть, общение становится более открытым, но бывает так, что изменилось наше окружение, а мы воспринимаем [перемены в общении] как общую тенденцию», — пояснил он. Однако эксперт не исключил, что сдвиг действительно есть. И это неудивительно. На наше восприятие влияет культура поддержки в интернете (лайки, комментарии).

Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Растет психологическая грамотность, понимание личных границ снимает ощущение долга. Люди начинают осознавать, что комплимент не обязывает их знакомиться, соглашаться на просьбу и даже говорить что-то приятное в ответ.

Мы учимся общению друг у друга: видим, как человек человеку говорит приятное, а тот спокойно благодарит, и пробуем так же. Соцсети дают много таких примеров. Психологи часто демонстрируют принимающее поведение. Психологическая грамотность помогает разобраться с убеждениями вроде «Если соглашусь с похвалой, это будет нехорошо, будто я зазнался». Анатолий Абашин психолог

Но у представителей поколения миллениалов и бумеров по-прежнему раздутый внутренний критик, подчеркнул Абашин. Слыша комплимент, они не принимают его как приятную данность, а примеряют на себя, пытаясь понять, подходит ли она им, и чувствуют дискомфорт. Впрочем, есть такие комплименты, которые действительно неприятно принимать.

Какие комплименты никому не нравятся?

1. Токсичные

Наверное, каждый из нас хоть раз слышал что-нибудь вроде «Ну наконец-то нормально оделся» или «Отлично выглядишь для своего возраста». Вроде бы звучит похвала, но между строк легко читается: «Обычно ты одеваешься кошмарно», «Ты уже старый». Лучше не опускаться до грубостей и не оправдываться. Можно сделать вид, что не заметили бестактности, и поблагодарить собеседника, как за обычный комплимент. Другой вариант — спросить, что конкретно человек имел в виду. Например: «А как, по-вашему, должны выглядеть люди в моем возрасте?» Если есть настроение, можно и пошутить — например, про маховик времени.

2. Льстивые

Говорящий может преследовать свои цели, пытаясь вам понравиться. Иногда по человеку даже видно, что он говорит неискренне, он переигрывает, комплименты звучат натянуто. С другой стороны, может оказаться, что он действительно озвучивает свои мысли. По словам психолога, по одной красивой фразе распознать лесть сложно — нужно оценивать характер отношений и поступков в целом.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com

3. Комплимент-манипуляция

Когда вас хвалят на работе: «Ты лучше всех справляешься!», это может быть как просто оценка (за которой даже последует материальное вознаграждение), так и скрытое подталкивание к нужному действию: «…поэтому поработай за остальных». Подразумевается, что вы решите: «Раз я лучше других, постараюсь и за них ради общего дела». Но стоит помнить, что вы не обязаны работать сверхурочно только для того, чтобы снова оказаться на доске почета и удостоиться похвалы на планерке.

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Ivan Traimak / www.globallookpress.com

Другая классическая ситуация: парень делает комплимент незнакомой девушке, рассчитывая, что она составит ему компанию, оставит свои контакты, согласится на свидание. Однако девушка ничем ему не обязана.

Как правильно делать комплименты?

Хороший комплимент — простой, искренний, без всякой подоплеки и скрытого пренебрежения. «Говорите о том, что вам действительно нравится. Лучше использовать простые и очень конкретные слова: „Тебе очень идет этот цвет“, „С тобой было интересно обсуждать такую тему“. И важно дать человеку возможность отреагировать так, как он чувствует в моменте», — посоветовал Абашин.

Фото: Andrey Arkusha/Russian Look / www.globallookpress.com

Некорректно хвалить одного за счет другого — сравнивать, например, нынешнего партнера с бывшими.

А как грамотно реагировать?