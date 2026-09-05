Смущаться — нормально, оправдываться — нет. Как правильно говорить и принимать комплименты?
Психолог Абашин: не стоит оправдываться в ответ на комплимент
Казалось бы, что может быть проще: получили комплимент — радуетесь и благодарите. Но некоторые, услышав похвалу, стесняются или чувствуют себя обязанными, могут даже начать оправдываться. Как правильно реагировать на комплимент и почему это так сложно — в материале 360.ru.
Россиянам стало легче принимать комплименты?
В Сети можно найти гипотезу о том, что в последние годы в России стали свободнее говорить и принимать комплименты.
Уходит в прошлое убеждение «Я — последняя буква в алфавите». Люди начинают ценить себя и адекватнее воспринимать не только критику, но и похвалу, не считая ее незаслуженной и не ища в ней двойного дна.
Еще недавно многие считали своим долгом обесценить добрые слова и оправдаться: «Что вы, это не стоило мне труда», «Это просто хорошая генетика», «Платье совсем дешевое!». Теперь все чаще звучит простое и искреннее: «Спасибо, мне приятно».
Психолог Анатолий Абашин в беседе с 360.ru отметил, что говорить о кардинальной смене модели общения может быть некорректно.
«Я бы не утверждал, что это изменение произошло по всей России. Где-то, может быть, общение становится более открытым, но бывает так, что изменилось наше окружение, а мы воспринимаем [перемены в общении] как общую тенденцию», — пояснил он.
Однако эксперт не исключил, что сдвиг действительно есть. И это неудивительно. На наше восприятие влияет культура поддержки в интернете (лайки, комментарии).
Растет психологическая грамотность, понимание личных границ снимает ощущение долга. Люди начинают осознавать, что комплимент не обязывает их знакомиться, соглашаться на просьбу и даже говорить что-то приятное в ответ.
Мы учимся общению друг у друга: видим, как человек человеку говорит приятное, а тот спокойно благодарит, и пробуем так же. Соцсети дают много таких примеров. Психологи часто демонстрируют принимающее поведение. Психологическая грамотность помогает разобраться с убеждениями вроде «Если соглашусь с похвалой, это будет нехорошо, будто я зазнался».
Анатолий Абашин
психолог
Но у представителей поколения миллениалов и бумеров по-прежнему раздутый внутренний критик, подчеркнул Абашин. Слыша комплимент, они не принимают его как приятную данность, а примеряют на себя, пытаясь понять, подходит ли она им, и чувствуют дискомфорт.
Впрочем, есть такие комплименты, которые действительно неприятно принимать.
Какие комплименты никому не нравятся?
1. Токсичные
Наверное, каждый из нас хоть раз слышал что-нибудь вроде «Ну наконец-то нормально оделся» или «Отлично выглядишь для своего возраста». Вроде бы звучит похвала, но между строк легко читается: «Обычно ты одеваешься кошмарно», «Ты уже старый».
Лучше не опускаться до грубостей и не оправдываться. Можно сделать вид, что не заметили бестактности, и поблагодарить собеседника, как за обычный комплимент.
Другой вариант — спросить, что конкретно человек имел в виду. Например: «А как, по-вашему, должны выглядеть люди в моем возрасте?» Если есть настроение, можно и пошутить — например, про маховик времени.
2. Льстивые
Говорящий может преследовать свои цели, пытаясь вам понравиться. Иногда по человеку даже видно, что он говорит неискренне, он переигрывает, комплименты звучат натянуто. С другой стороны, может оказаться, что он действительно озвучивает свои мысли.
По словам психолога, по одной красивой фразе распознать лесть сложно — нужно оценивать характер отношений и поступков в целом.
3. Комплимент-манипуляция
Когда вас хвалят на работе: «Ты лучше всех справляешься!», это может быть как просто оценка (за которой даже последует материальное вознаграждение), так и скрытое подталкивание к нужному действию: «…поэтому поработай за остальных».
Подразумевается, что вы решите: «Раз я лучше других, постараюсь и за них ради общего дела». Но стоит помнить, что вы не обязаны работать сверхурочно только для того, чтобы снова оказаться на доске почета и удостоиться похвалы на планерке.
Другая классическая ситуация: парень делает комплимент незнакомой девушке, рассчитывая, что она составит ему компанию, оставит свои контакты, согласится на свидание. Однако девушка ничем ему не обязана.
Как правильно делать комплименты?
Хороший комплимент — простой, искренний, без всякой подоплеки и скрытого пренебрежения.
«Говорите о том, что вам действительно нравится. Лучше использовать простые и очень конкретные слова: „Тебе очень идет этот цвет“, „С тобой было интересно обсуждать такую тему“. И важно дать человеку возможность отреагировать так, как он чувствует в моменте», — посоветовал Абашин.
Некорректно хвалить одного за счет другого — сравнивать, например, нынешнего партнера с бывшими.
А как грамотно реагировать?
Смущаться в ответ на похвалу — совершенно нормально, но не нужно «превращать принятие комплимента в экзамен на уверенность», указал психолог.
Лучшее, что можно сделать, это попробовать принять комплимент и поблагодарить: «Спасибо, мне приятно» — или, если хвалят работу, — «Спасибо, я старался».
Никогда не стоит оправдываться или думать, что вы покажетесь самодовольным, если не откреститесь от приятных слов в свой адрес.
«Не обязательно сразу верить, что вы прекрасно выглядите, — можно просто пока допустить, что вас увидели именно так. И благодарность не потребует ни оправданий, ни ответного комплимента», — резюмировал собеседник 360.ru.