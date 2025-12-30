Как поздравить с Новым годом? Топ-50 вариантов красивых и оригинальных пожеланий

Малыш! Пусть Новый 2026 год принесет тебе море приключений, как в любимых мультиках, горы сладостей без вреда для зубов и кучу новых друзей, с которыми будет весело играть весь год!

С Новым 2026 годом, мой самый лучший ребенок на свете! Желаю тебе океан смеха, лес волшебных историй, горы мороженого и небо, полное звезд, которые исполняют именно твои желания.

Пусть 2026 год будет для тебя волшебным, как сказка! Чтобы каждый день находил сюрпризы под подушкой, снег искрился радугой, а Дед Мороз иногда заглядывал просто так, без повода.

С Новым 2026 годом! Желаю, чтобы в этом году ты открыл много удивительных секретов мира, собрал самую большую коллекцию улыбок и получил все игрушки из своих самых смелых желаний.

Маленький мой, с Новым годом! Желаю тебе в 2026 году расти сильным и добрым, учиться только на пятерки без усилий. И чтобы все твои рисунки оживали и становились реальностью.

С Новым 2026 годом, солнышко! Пусть этот год подарит тебе полеты на воздушных шарах мечты, встречи с настоящими динозаврами в музее и бесконечное лето в сердце, даже когда за окном зима.

В Новый 2026 год желаю тебе волшебного ковра-самолета из идей, чтобы ты мог мгновенно оказываться там, где интересно, и всегда возвращаться домой к теплым объятиям.

Пусть 2026 год будет для тебя как большая коробка конструктора: ярким, увлекательным и с возможностью собрать все, что только захочешь — от замков до космических кораблей!

С Новым годом, мой непоседа! Желаю тебе в 2026 году столько энергии, чтобы успевать и играть, и учиться, и мечтать, и чтобы каждый вечер заканчивался сказкой на ночь и сладкими снами.