Как поздравить с Масленицей: топ добрых и забавных пожеланий на праздник в 2026 году

Масленица пришла — пора блинами объедаться, пока пост не запретил! Главное — не застрять в тесте!

Прощай, зима, не скучай! Мы тебя проводим так, что ты еще неделю будешь икать от блинов!

Желаю тебе на Масленицу столько блинов, чтобы весы сказали: «Мы в разводе!»

Пусть твое чучело зимы горит ярче, чем твои надежды на тонкую талию после Масленицы!

Масленица — единственная неделя, когда «я на диете» звучит как плохая шутка. Ешь блины без угрызений!

Блин — это не просто еда, это маленькое солнце, которое просит: «Съешь меня пятым, я не обижусь!»

Провожаем зиму с песнями, блинами и ощущением, что холодильник теперь официально перешел в режим «блины нон-стоп»!

Пусть Масленица будет такой веселой, что даже весна скажет: «Ну все, я уже здесь, хватит гулять!»

Желаю тебе на Масленицу блинов без комков, гостей без диет и чучела, которое сгорит с первой спички!