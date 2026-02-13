Как поздравить с Масленицей: топ добрых и забавных пожеланий на праздник в 2026 году
Уже через считаные дни в России начнут отмечать Масленицу — один из самых ярких и любимых весенних праздников. Издревле в это время было принято печь блины и отмечать постепенный уход зимы. И эту традицию любят и чтут до сих пор. Но как можно поздравить своих друзей и близких с приближением весны? 360.ru собрал самые добрые и забавные пожелания— хватит на всю масленичную неделю.
Добрые и светлые поздравления с Масленицей
- Пусть Масленица принесет в дом тепло, уют и гору румяных блинов! Светлой тебе недели и радостной встречи весны!
- Прощай, зимушка, здравствуй, солнышко! Желаю тебе масленичной радости, мира в сердце и самых вкусных блинов!
- Пусть каждый блинчик будет символом добра, а каждый день Масленицы — маленьким праздником души. Тепла и света тебе!
- Масленица идет — с ней приходит радость и надежда на весну. Пусть все обиды растают, как снег, а сердце наполнится теплом!
- Желаю тебе встретить Масленицу с улыбкой, проводить зиму с благодарностью и шагнуть навстречу весне с легкой душой!
- Пусть блины будут сладкими, а гуляния — веселыми! Светлой Масленицы, добра и солнечного настроения!
- В эти масленичные дни желаю примирения, щедрости души и ощущения, что весна уже совсем близко. С праздником!
- Пусть чучело зимы сгорит ярко, а в сердце зажжется весенний огонек тепла и надежды. Красивой тебе Масленицы!
- Блины пекутся, солнышко улыбается — значит, пора радоваться жизни! Пусть Масленица будет доброй и светлой!
- Желаю тебе масленичной щедрости, душевного покоя и вкусного предвкушения весны. С праздником, с теплом!
- Пусть Масленица принесет в ваш дом тепло весны, аромат свежих блинов и радость близких встреч!
- С Масленицей! Желаю мира в душе, примирения с родными и светлых дней, полных добра и надежды.
- В эти дни Сырной седмицы пусть блины станут символом щедрости, а сжигание чучела — победой над зимним холодом.
- Масленица зовет к очищению сердца и встрече весны. Пусть она наполнит вашу жизнь светом и теплом!
- С праздником проводов зимы! Желаю вкусных блинов, веселых гуляний и духовной подготовки к посту!
- Пусть Масленица подарит вам радость примирения, аромат блинов и предвкушение весеннего расцвета!
- В Масленицу желаю здоровья, мира и света в душе. Пусть блины согревают, а весна приносит обновление!
- С Масленицей! Пусть эти дни будут полны добра, семейного тепла и подготовки к духовному пути!
- Масленица — время радости и очищения. Желаю вам светлых эмоций, вкусных угощений и гармонии с близкими.
- Пусть сжигание чучела развеет все невзгоды, а блины принесут в дом изобилие и весеннюю свежесть!
Забавные поздравления с Масленицей
- Масленица пришла — пора блинами объедаться, пока пост не запретил! Главное — не застрять в тесте!
- Прощай, зима, не скучай! Мы тебя проводим так, что ты еще неделю будешь икать от блинов!
- Желаю тебе на Масленицу столько блинов, чтобы весы сказали: «Мы в разводе!»
- Пусть твое чучело зимы горит ярче, чем твои надежды на тонкую талию после Масленицы!
- Масленица — единственная неделя, когда «я на диете» звучит как плохая шутка. Ешь блины без угрызений!
- Блин — это не просто еда, это маленькое солнце, которое просит: «Съешь меня пятым, я не обижусь!»
- Провожаем зиму с песнями, блинами и ощущением, что холодильник теперь официально перешел в режим «блины нон-стоп»!
- Пусть Масленица будет такой веселой, что даже весна скажет: «Ну все, я уже здесь, хватит гулять!»
- Желаю тебе на Масленицу блинов без комков, гостей без диет и чучела, которое сгорит с первой спички!
- Масленица — это когда «еще один блин» звучит как самое правильное решение в жизни. Удачных гуляний!
- С Масленицей! Жуй блины, как чемпион, и пусть сожгут не только чучело зимы, но и твои калории!
- Масленица пришла — блины на стол! Главное, не переешь, а то весна подумает, что ты медведь в спячке.
- С праздником! Пусть твои блины будут круглыми, как солнце, а гуляния — такими, чтоб соседи завидовали.
- С Масленицей! Сжигай чучело зимы и калории от блинов — два в одном, экономия времени!
- Блины, гуляния и весна на подходе! Пусть твоя Масленица будет жирной, как сметана, и веселой, как карнавал.
- С праздником! Желаю, чтоб блины не прилипали к сковороде, а неудача — к тебе. Зиму — вон!
- Масленица: время, когда даже пост завидует блинам. Ешь, гуляй и не забудь сжечь чучело — на всякий случай.
- С Масленицей! Пусть твои блины будут идеальными, а весна придет раньше, чем закончатся запасы муки.
- Празднуй Масленицу: блины в рот, чучело в огонь, зиму — на пенсию! И пусть пост будет мягким, как тесто.