Сегодня 14:08 Как получить паспорт в 14 лет в 2025 году. Правила и сроки оформления документа 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Получение первого паспорта — важное событие в жизни юных россиян. Есть несколько способов оформить документ. Как это сделать — в материале 360.ru.

Как получить первый паспорт в 14 лет в 2025 году После наступления 14 лет ребенок лично подает заявление на получение паспорта. Присутствие родителей или законных представителей на всех этапах оформления документа необязательно. Подать заявление можно на сайте «Госуслуг», в офисе МФЦ или подразделении МВД. На «Госуслугах» ребенок может подать заявление только под собственной подтвержденной учетной записью.

Фото: РИА «Новости»

Как получить паспорт через МФЦ Для оформления паспорта следует записаться в удобное подразделение МФЦ, затем оплатить государственную пошлину по квитанции. Ее размер сейчас составляет 300 рублей. После этого необходимо лично подать документы и заполненное заявление. В назначенный день можно будет получить готовый паспорт.

Фото: РИА «Новости»

Как получить паспорт через «Госуслуги» В первую очередь нужно зайти в соответствующий раздел, выбрать причину, по которой оформляется паспорт и заполнить электронное заявление. После этого следует прикрепить фото, соответствующее требованиям. Затем — выбрать подразделение МВД и отправить заявление. После его проверки также нужно будет оплатить госпошлину. Уведомление придет в личный кабинет. Для подачи оригиналов документов необходимо посетить МВД. Сотрудники сверят документы с указанными в заявлении данными и сообщат, когда приходить за паспортом.

Фото: РИА «Новости»

Какие документы необходимо подготовить для получения паспорта в 14 лет Для получения паспорта в 14 лет понадобится: российское свидетельство о рождении или иностранный документ о рождении;

если документ не на русском языке, понадобится его нотариально заверенный перевод;

документ, удостоверяющий гражданство России, если в свидетельстве о рождении нет о нем отметки;

два черно‑белых или цветных фото 3,5×4,5 сантиметра;

свидетельство о регистрации по месту жительства — необязательно;

квитанция об оплате госпошлины — 300 рублей. Если паспорт оформляется в МФЦ, оплатить можно на приеме. Если в МВД — оплата по реквизитам;

Фото: РИА «Новости»

В какой срок будет готов паспорт Срок изготовления паспорта составляет пять рабочих дней. Однако при подаче заявления на оформление документа через МФЦ он может увеличиться, поскольку сотрудник центра передает документы в подразделение МВД на следующий рабочий день. Ведомство отдает готовый паспорт в МФЦ в течение трех календарных дней после его оформления.

Фото: РИА «Новости»

Могут ли отказать в получении паспорта Отказать в выдаче паспорт могут, если ребенок еще не достиг 14-летнего возраста. К другим причинам относятся: несоблюдение требований к форме и содержанию заявления;

предоставление неполного пакета документов;

несоответствие сведений в заявлении и в документах;

предоставление документов и фото неустановленного образца;

использование поддельных или недействительных документов;

несоблюдение требований при подаче (за исключением подачи заявления на портале «Госуслуги»).

Фото: РИА «Новости»

Что делать при потере или краже паспорта При потере или краже паспорта необходимо обратиться с заявлением в полицию и получить талон-уведомление. Для оформления паспорта придется оплатить госпошлину в 1500 рублей и представить в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД следующие документы: заявление о выдаче паспорта;

заявление с указанием обстоятельств утраты документа;

две черно-белые или цветные фотографии размером 3,5×4,5 сантиметра. Если из-за проблем со здоровьем нет возможности лично посетить МВД, следует приложить определенный пакет документов и медицинское заключение.

Фото: РИА «Новости»

Как заменить паспорт в 2025 году Замена паспорта осуществляется в 20 и 45 лет. Документы следует предоставить не позднее 90 дней после дня рождения, но не ранее, чем на следующий день после него. Через 90 дней россиянина могут оштрафовать на сумму от двух до трех тысяч рублей. В Москве и Санкт-Петербурге наказание выше — от трех до пяти тысячи рублей. Также замена паспорта возможна при значительном изменении внешности, непригодностью для использования, краже, потере и смене ФИО. В последнем случае нужно будет предоставить документы, подтверждающие изменение фамилии, свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о смене и имени и повторное свидетельство о рождении.