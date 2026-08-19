Как получать две пенсии: кому положено и где оформить выплату
Юрист Решетникова: две пенсии положены вдовам и детям-инвалидам погибших военных
В России, если человек одновременно претендует на страховую пенсию по старости и на государственную пенсию по инвалидности, ему назначают только одну выплату — ту, которая выше. Однако из этого правила есть и исключения. Кто именно может претендовать на двойную выплату и как ее оформить — в материале 360.ru.
Когда закон разрешает две пенсии
Государство признает право на одновременное получение двух пенсий за людьми с особым социальным статусом — например, инвалидами вследствие военной травмы, участниками боевых действий и членами семей погибших военнослужащих.
Пенсионный юрист Анна Решетникова в разговоре с 360.ru объяснила, как именно работает это правило на практике.
Все категории граждан, имеющие право на выплату одновременно двух пенсий указаны в статье 3 закона № 166-ФЗ. Так, например, если человек подходит под категорию —например, вдова участника СВО либо ребенок-инвалид погибшего военнослужащего на СВО, то они имеют право на две пенсии. В этом случае ребенок получает пенсию по потере кормильца и по инвалидности.
Анна Решетникова
юрист
Эксперт подчеркнула, что закон не ограничивается перечисленными примерами — в нем закреплены и другие категории льготников.
Кому положены две пенсии
Главную категорию составляют граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы — им устанавливают государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости. В эту группу также входят участники добровольческих формирований, получившие инвалидность при исполнении обязанностей по контракту.
Участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», при наличии инвалидности I, II или III группы также получают две пенсии. Им назначают пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости независимо от причины инвалидности.
Отдельную группу составляют члены семей погибших военнослужащих. Родители военнослужащих, погибших по призыву вследствие военной травмы, получают пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости. Вдовы таких военнослужащих, не вступившие в новый брак, также имеют право на две выплаты.
Особое право закон предоставляет детям-инвалидам погибших военнослужащих-призывников и детям-инвалидам граждан из добровольческих формирований. Им назначают пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности.
Закон распространяет это право и на ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также на членов семей погибших космонавтов.
Как военному получить вторую пенсию
Самую массовую категорию получателей двух пенсий составляют военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств — Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии и других структур. Первую пенсию (за выслугу лет или по инвалидности) они получают по линии своего ведомства на основании Закона № 4468-1.
Право на вторую выплату возникает, если после увольнения со службы гражданин продолжал работать на гражданских должностях, а работодатель уплачивал за него страховые взносы в Социальный фонд России. Законодатель установил три обязательных условия.
Для назначения страховой пенсии по старости таким пенсионерам установлены три обязательных условия:
- достижение общеустановленного пенсионного возраста. В 2026 году это 64 года для мужчин (1962 года рождения) и 59 лет для женщин (1967 года рождения);
- наличие не менее 15 лет страхового стажа, наработанного после увольнения со службы, при этом периоды военной службы, которые уже учли при назначении ведомственной пенсии, в этот стаж не включают;
- наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые начисляют за каждый год работы на гражданке и уплаченные страховые взносы.
Важная особенность: страховую пенсию военным пенсионерам назначают без фиксированной выплаты — ее уже учли в ведомственной пенсии. Если пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать, его страховая пенсия автоматически увеличивается с 1 августа за счет дополнительных баллов, а с 1 января проходит ежегодная индексация.
Куда идти и что брать с собой
Для оформления страховой пенсии военному пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России (СФР) по месту жительства либо в МФЦ. Заявление также можно подать онлайн через портал «Госуслуги».
Сотрудники СФР рассматривают заявление о назначении пенсии. Если фонд уже располагает всеми необходимыми сведениями для подтверждения права на пенсию, срок сокращается до пяти рабочих дней.
Для подтверждения особого статуса обычно требуются следующие документы в зависимости от категории:
- справка об инвалидности (заключение МСЭ) — для инвалидов вследствие военной травмы, участников ВОВ, жителей блокадного Ленинграда;
- удостоверение пенсионера по линии силового ведомства — для военных пенсионеров;
- свидетельство о смерти кормильца и документы, подтверждающие родство — для членов семей погибших военнослужащих;
- документы, подтверждающие страховой стаж (трудовая книжка, справки с мест работы, выписка из индивидуального лицевого счета), — для всех категорий, претендующих на страховую пенсию по старости.
Главное для претендента на вторую пенсию — подтвердить свой льготный статус документально и своевременно обратиться в Социальный фонд России.