Как получать две пенсии: кому положено и где оформить выплату

В России, если человек одновременно претендует на страховую пенсию по старости и на государственную пенсию по инвалидности, ему назначают только одну выплату — ту, которая выше. Однако из этого правила есть и исключения. Кто именно может претендовать на двойную выплату и как ее оформить — в материале 360.ru.

Пенсионный юрист Анна Решетникова в разговоре с 360.ru объяснила, как именно работает это правило на практике.

Государство признает право на одновременное получение двух пенсий за людьми с особым социальным статусом — например, инвалидами вследствие военной травмы, участниками боевых действий и членами семей погибших военнослужащих.

Все категории граждан, имеющие право на выплату одновременно двух пенсий указаны в статье 3 закона № 166-ФЗ. Так, например, если человек подходит под категорию —например, вдова участника СВО либо ребенок-инвалид погибшего военнослужащего на СВО, то они имеют право на две пенсии. В этом случае ребенок получает пенсию по потере кормильца и по инвалидности.

Участники Великой Отечественной войны и граждане, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» или «Житель осажденного Сталинграда», при наличии инвалидности I, II или III группы также получают две пенсии. Им назначают пенсию по инвалидности и страховую пенсию по старости независимо от причины инвалидности.

Главную категорию составляют граждане, ставшие инвалидами вследствие военной травмы — им устанавливают государственную пенсию по инвалидности по нормам военной травмы и страховую пенсию по старости. В эту группу также входят участники добровольческих формирований, получившие инвалидность при исполнении обязанностей по контракту.

Эксперт подчеркнула, что закон не ограничивается перечисленными примерами — в нем закреплены и другие категории льготников.

Отдельную группу составляют члены семей погибших военнослужащих. Родители военнослужащих, погибших по призыву вследствие военной травмы, получают пенсию по случаю потери кормильца и страховую пенсию по старости. Вдовы таких военнослужащих, не вступившие в новый брак, также имеют право на две выплаты.

Особое право закон предоставляет детям-инвалидам погибших военнослужащих-призывников и детям-инвалидам граждан из добровольческих формирований. Им назначают пенсию по случаю потери кормильца и социальную пенсию по инвалидности.

Закон распространяет это право и на ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также на членов семей погибших космонавтов.

Как военному получить вторую пенсию

Самую массовую категорию получателей двух пенсий составляют военные пенсионеры и бывшие сотрудники силовых ведомств — Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии и других структур. Первую пенсию (за выслугу лет или по инвалидности) они получают по линии своего ведомства на основании Закона № 4468-1.

Право на вторую выплату возникает, если после увольнения со службы гражданин продолжал работать на гражданских должностях, а работодатель уплачивал за него страховые взносы в Социальный фонд России. Законодатель установил три обязательных условия.

Для назначения страховой пенсии по старости таким пенсионерам установлены три обязательных условия:

достижение общеустановленного пенсионного возраста. В 2026 году это 64 года для мужчин (1962 года рождения) и 59 лет для женщин (1967 года рождения); наличие не менее 15 лет страхового стажа, наработанного после увольнения со службы, при этом периоды военной службы, которые уже учли при назначении ведомственной пенсии, в этот стаж не включают; наличие не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов (баллов), которые начисляют за каждый год работы на гражданке и уплаченные страховые взносы.

Важная особенность: страховую пенсию военным пенсионерам назначают без фиксированной выплаты — ее уже учли в ведомственной пенсии. Если пенсионер после назначения второй пенсии продолжает работать, его страховая пенсия автоматически увеличивается с 1 августа за счет дополнительных баллов, а с 1 января проходит ежегодная индексация.

Куда идти и что брать с собой

Для оформления страховой пенсии военному пенсионеру необходимо обратиться в клиентскую службу Социального фонда России (СФР) по месту жительства либо в МФЦ. Заявление также можно подать онлайн через портал «Госуслуги».