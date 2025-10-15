Сегодня 16:58 Папа может. Как отпраздновать День отца 19 октября? Психолог Никитина рассказала о роли отца в воспитании детей 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

Общество

Праздники

Дети

Семья

Отношения

Россия

Мужчины

История

Деньги

Совсем скоро россияне отпразднуют День отца. О важности этого праздника, роли папы в воспитании детей и секретах оригинальных поздравлений — в материале 360.ru.

История праздника Впервые его отметили 19 июня 1910 года в США. Инициатором считают миссис Додд из города Спокан, что расположен в штате Вашингтон. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице — всем заботливым папам Америки, участвующим в воспитании детей, и создала петицию, в которой расписала, насколько важна их роль в семье. Местные власти поддержали женщину. Папа основательницы торжества, Уильям Смарт, остался вдовцом после смерти жены — она скончалась при рождении их шестого ребенка. Несмотря на это, он, как одинокий отец, сумел достойно вырастить новорожденного и пятерых старших детей. Добропорядочный ветеран гражданской войны жил с семьей на ферме. В 1966-м другой президент США, Линдон Джонсон, сделал этот день национальным праздником. Именно тогда утвердилась и дата — третье воскресенье июня. Постепенно День отца распространился по миру.

Фото: РИА «Новости»

День отца в России 2025: какого числа Первое празднование Дня отца в России состоялось в 2014 году. Тогда в Москве прошел фестиваль «Папа Фест». С этого времени его начали отмечать ежегодно и в ряде других городов: Новосибирске, Калининграде и Казани. Однако статус официального он приобрел относительно недавно — президент Владимир Путин подписал указ 4 октября 2021 года: «Установить День отца и отмечать его в третье воскресенье октября», — написано в документе. В 2025-м он выпал на 19 число. «Торжество утвердили в связи с тем, что у нас масштабно представлены чисто женские праздники: 8 Марта и День матери тому доказательство. Хотя роль отца как второго родителя в воспитании ребенка не менее важна. Особенно в становлении мальчиков, ведь папа всегда был главой семьи», — подчеркнула 360.ru член Совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Ирина Боровова.

Фото: РИА «Новости»

Эта инициатива показалась ей очень серьезной, а роль отца престижной в эпоху тенденции к разводам и снижения ответственности со стороны мужской части населения. Сейчас мы постепенно возвращаемся к традиционной модели семьи.

На мой взгляд, праздник нужно масштабировать. Показать, насколько мужчина выполняет сполна свою роль. Когда в семье один ребенок, это одна история, а когда их 10, то папе большой респект как кормильцу и добытчику. Ирина Боровова

Роль отца в воспитании ребенка Для мальчика папа — пример для подражания. В случае если у родителей хорошие отношения, и мать не говорит фразы в духе «не будь как твой отец» и «твой папа такой-то», а сам мужчина не гуляет, не дерется, не бьет ее и не сидит в тюрьме, он передает сыну силу. Когда мужчина уходит из семьи, ребенка уже в 11-12 лет просят помогать по дому, работать, открыть банку — в общем, делать то, на что у матери нет сил, рассказала 360.ru психолог Лариса Никитина.

Фото: РИА «Новости»

«Нельзя обесценивать и правильное воспитание, когда в семье есть человек, который обеспечивает ее безопасность. Сегодня, к сожалению, роли изменились: очень часто за финансовую стабильность отвечает женщина. В патриархальной модели мужчина главный, но если она лишь формальна, то так и получается», — пояснила специалист. По ее словам, бывают мужья — выходцы из семей с жесткой авторитарной матерью, которая вместо разговоров предпочитала директивы «сидеть», «стоять», «положи», «не реви». Загнобленный, такой отец никогда не станет главным. Раньше даже не в жестко патриархальных семьях люди договаривались. Ребенок был покладистым не потому, что папа плохо к нему относился, а потому, что тот — непререкаемый авторитет в семье. «Его слово оставалось законом. Да, отцом пугали „вот папа придет, все ему расскажу“, но это сильно помогало в воспитании», — добавила Никитина.

Фото: Alexander Legky/Global Look Press / www.globallookpress.com

Для девочки же отец — это пример безопасного мужчины, который ее любит. Уже во взрослом возрасте они часто бывают обожаемы мужьями, так как знают себе цену и как с ними следует обращаться. Им не надо заслуживать ни любовь отца, ни мужа, и к ним не относятся как к функции. По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, приуроченного к празднику в 2022 году, отцовское воспитание позволяет сформировать мужество, дисциплину, честность и справедливость. Что подарить на День отца При выборе подарка важно отталкиваться от пожеланий сердца, а не делать для галочки и не думать о том, понравится он или нет. «У нас проходил конкурс, где детям предоставили абсолютную свободу. Состоял из двух частей: создания поделки своими руками и фантазии. Например, подарить папе путешествие, потому что тот всегда ездит с ребенком на рыбалку. Писали о желании проводить больше времени вместе, чтобы он чаще был рядом», — рассказала Ирина Боровова.

Фото: РИА «Новости»

Еще среди мечтаний была возможность легче зарабатывать деньги. Это писал мальчик из большой семьи, который видел, как папе тяжело, и он очень устал. Ну и классические больше денег и полет в космос в списке также присутствовали. Даже в семьях без отца некоторые матери стараются сохранить уважительное отношение к нему, что тоже отражается на желаниях и поведении.

На самом деле наши дети видят нас насквозь и своими фибрами чувствуют, чего нам не хватает. Их так просто не обманешь. Ирина Боровова

Как отметить праздник всей семьей В День отца очень важно показать папе свою любовь. Чтобы мама с детьми заранее готовились к торжеству, думали, что подарить и как отметить. «Особенно если есть какие-то истории, что мужчина так хотел, чтобы родилась дочка или сын, и радовался. Вот такие вещи надо рассказывать детям, показывать семейные фотографии и обязательно устраивать праздник. Главное не с носками, шампунем и трусами, как притча во языцех 23 февраля», — отметила Лариса Никитина. Можно устроить семейный ужин, барбекю, если погода располагает, сходить в храм на службу, поставить свечку и написать записку о здравии или почтить память умерших отцов и дедов. Сходить потанцевать и придумать сценки и мини-скетчи с детьми.