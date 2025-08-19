Сегодня 05:00 Праздник райских плодов. Как отметить Яблочный Спас 19 августа Религиовед Фоминых объяснила, почему Спас 19 августа называется Яблочным 0 0 0 Фото: Осень в Подмосковье / Медиасток.рф Эксклюзив

Яблочный Спас, также известный как Преображение Господне, символизирует не только важное евангельское событие, но и щедрость природы. Верующие освящают яблоки, груши и другие плоды, благодарят Бога за урожай. Как отмечают этот светлый праздник, какие традиции с ним связаны, можно ли есть яблоки до Спаса и почему это событие так называют — в материале 360.ru.

Какого числа отмечают Яблочный Спас в 2025 году В православной традиции есть три Спаса, и каждый год их даты не меняются. В 2025 году Яблочный Спас отмечают 19 августа. Медовый и Ореховый Спасы в 2025 году В 2025 году Медовый Спас (также называемый Маковеем) отпразднуют в четверг, 14 августа. Он знаменует начало Успенского поста и традиционно связан с освящением меда, мака и воды. Ореховый Спас (или Хлебный) выпадает на пятницу, 29 августа. В этот день завершается Успенский пост, освящают орехи, хлеб и зерно нового урожая. Оба праздника сочетают в себе христианские и народные традиции, символизируя благодарность за дары природы.

Фото: Празднование Яблочного спаса в Черноголовке / Медиасток.рф

Почему Спас Яблочный, Медовый и Ореховый? Праздник пришел в Россию из языческой Руси, рассказала 360.ru религиовед Наталия Фоминых. «В народе его называли Спасом от слов „спасаться“, „запасаться“. В том смысле, что если запасти какие-то продукты, то это спасет зимой», — отметила эксперт. У предков-язычников было много Спасов: Грибной, Хлебный, Ягодный и другие. Однако до наших дней сохранились только Медовый, Ореховый и Яблочный, которые считают главными. Именно они с приходом христианства удачно вплелись в веру людей. «Спас назвали Яблочным, потому что к нему поспевали именно эти плоды. Новый урожай принято было освящать. Освященные яблоки могли сохраниться в течение зимы до следующего урожая. Кроме того, люди загадывали желания», — объяснила Фоминых. Делалось это следующим образом: освященное яблоко откусывали как первую пищу в праздничный день. При этом загадывали желание. Молодые девушки, например, думали о суженом или семейном счастье.

Фото: Празднование Яблочного спаса в Жуковском / Медиасток.рф

Преображение Господне: в чем суть праздника Согласно Евангелию, Иисус Христос, зная об окончании своего земного пути, рассказал ученикам о сути его земной миссии — быть распятым, взять на себя грехи людские, погибнуть, а затем на третий день воскреснуть. «Ученики усомнились в словах учителя. Тогда он взял с собой трех апостолов и отправился на гору Фавор, которая находилась вблизи Иерусалима, для того чтобы искренне помолиться и доказать правдивость своих слов. Во время молитвы, в которую Христос вложил всю теплоту веры и духа, он преобразился. Отсюда название праздника — Преображение», — рассказала религиовед. Лицо Иисуса стало излучать неизъяснимый свет, как солнце или природное явление, которое было незнакомо его спутникам. И облачение Спасителя также засветилось. Одежда стала белее снега. Над ним появилось облако, а из него на гору спустились два пророка — Моисей и Илья. Они рассказали ученикам о земной миссии Учителя и напомнили, что скоро его путь на земле закончится.

Фото: Истра. Музейно-выставочный комплекс «Новый Иерусалим» / Медиасток.рф

Иисус попросил до своего распятия никому не говорить о том, что произошло на горе, и о его миссии. Через 40 дней случилась прилюдная казнь Христа. «Ранее праздник отмечался в христианстве в другую дату, однако Церковь провела параллель между Преображением Господа и преображением природы: сбора урожая, смены времени года, температуры. Кроме того, традиция была очень близка языческим славянам, поэтому дату передвинули на 19 августа», — отметила Фоминых. Иногда праздник называют Спасом на горе, поскольку именно там Иисус поделился откровениями перед тремя учениками. Помимо этого, Яблочный Спас стал ассоциироваться еще и с Христом Спасителем. Поэтому в названии праздника сохранилась частичка от язычества.

Фото: Чехов. Мелихово. Фольклорный фестиваль «Три Спаса» / Медиасток.рф

Традиции Яблочного Спаса на Руси Традиции этого дня также тянутся из языческих верований и обычаев славян. Например, молодые девушки гадали на яблоках. «Существует даже много трактований, каким образом нужно откусить фрукт, чтобы его середина, вкус, вид и цвет раскрывшейся мякоти предсказали будущее», — указала религиовед. Фоминых добавила, что все гадания, тем более в дни православных праздников, Церковью осуждаются. Традиционно в этот день люди идут на молитву в храм, посещают литургию, освящают яблоки нового урожая, угощают ими близких, родных и нуждающихся. Приметы Яблочного Спаса: Какая погода на Спас, такая будет и на Покров 14 октября;

Сухой день — к засушливой осени, дождь — к мокрой;

Яблок уродилось много — к суровой зиме;

Если пчелы активно летают — осень будет теплой;

Листья на деревьях уже желтеют — к ранней зиме;

Угостишь нищего яблоком — год будет сытным;

Муха села на освященное яблоко — к неожиданной прибыли;

Если в этот день журавли улетают — зима придет рано.

Фото: Чехов. Мелихово. Фольклорный фестиваль "Три Спаса" / Медиасток.рф

Можно ли есть яблоки до Спаса 19 августа Церковь говорит, что до Спаса яблоки нового урожая употреблять в пищу не рекомендуется. Однако есть яблоки прошлого урожая все же можно. При этом верующие обычно согласовывают этот вопрос индивидуально со священником, исходя из своего физического состояния, здоровья и прочих обстоятельств. Рецепты на Яблочный Спас Запеченные фаршированные творогом и орехами яблоки Для трех порций понадобится: три крупных яблока;

30 граммов грецких орехов или миндаля;

60 граммов творога;

одна чайная ложка сливочного масла;

две столовые ложки сметаны;

один желток;

одна чайная ложка сахара. Яблоки помыть, просушить, срезать верхушки толщиной пять-семь миллиметров, извлечь сердцевину. Для начинки растереть творог, смешать с сахаром, желтком, растопленным сливочным маслом, добавить измельченные орехи. Яблоки заполнить начинкой. Запекать в духовке при 180 градусах. Десерт можно оставить недопеченным, чтобы мякоть немного хрустела, либо довести до полного размягчения. К столу подать со сметаной, сгущенкой, взбитыми сливками или сахарной пудрой.

Фото: Экскурсия в Трогательный музей «Чай с вареньем» в Ликино-Дулево / Медиасток.рф

Блинный торт с яблочным заварным кремом Ингредиенты: 10-15 готовых тонких блинов;

600 граммов очищенных яблок;

150 граммов сахара;

два яйца;

40 граммов крахмала;

100 миллилитров яблочного сока;

одна чайная ложка молотой корицы;

75 граммов сливочного масла. Напечь блинов. Яблоки натереть на терке, выложить в кастрюлю вместе с сахаром. Довести до готовности примерно за 7-10 минут, содержимое пюрировать с помощью блендера. В отдельной емкости смешать яйца, сок, крахмал, корицу, взбить блендером или венчиком. Смесь замесить с горячим яблочным пюре и готовить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. В почти готовый крем подмесить сливочное масло и взбить венчиком. Если сильно загустится, можно развести небольшим количеством молока. Крем остудить, прослоить им блинчики. Украсить готовый торт карамелизированными яблоками, свежими ягодами или сахарной пудрой.

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / www.globallookpress.com

Яблочный крамбл Для десерта понадобится: пять яблок;

одна столовая ложка лимонного сока;

50 граммов сахара;

50 граммов сливочного масла;

100 граммов муки;

10 граммов миндаля;

корица по вкусу. Яблоки почистить, вырезать сердцевину. Нарезать пластинками. Опрыскать лимонным соком, посыпать корицей. Измельчить миндаль, добавить его к яблокам, если они получились очень кислыми, подмешать немного сахара. Все хорошо перемешать, выложить в порционные формы. Начинки должно быть много, так как в духовке она потеряет в объеме. Для посыпки к муке подмешать сахар. Холодное сливочное масло перетереть с мукой до состояния крошки. Посыпать этой смесью формы. Крамблы выпекать при 180 градусах 15-20 минут до румяной корочки. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.