Праздник райских плодов. Как отметить Яблочный Спас 19 августа
Религиовед Фоминых объяснила, почему Спас 19 августа называется Яблочным
Яблочный Спас, также известный как Преображение Господне, символизирует не только важное евангельское событие, но и щедрость природы. Верующие освящают яблоки, груши и другие плоды, благодарят Бога за урожай. Как отмечают этот светлый праздник, какие традиции с ним связаны, можно ли есть яблоки до Спаса и почему это событие так называют — в материале 360.ru.
Какого числа отмечают Яблочный Спас в 2025 году
В православной традиции есть три Спаса, и каждый год их даты не меняются.
В 2025 году Яблочный Спас отмечают 19 августа.
Медовый и Ореховый Спасы в 2025 году
В 2025 году Медовый Спас (также называемый Маковеем) отпразднуют в четверг, 14 августа. Он знаменует начало Успенского поста и традиционно связан с освящением меда, мака и воды.
Ореховый Спас (или Хлебный) выпадает на пятницу, 29 августа. В этот день завершается Успенский пост, освящают орехи, хлеб и зерно нового урожая.
Оба праздника сочетают в себе христианские и народные традиции, символизируя благодарность за дары природы.
Почему Спас Яблочный, Медовый и Ореховый?
Праздник пришел в Россию из языческой Руси, рассказала 360.ru религиовед Наталия Фоминых.
«В народе его называли Спасом от слов „спасаться“, „запасаться“. В том смысле, что если запасти какие-то продукты, то это спасет зимой», — отметила эксперт.
У предков-язычников было много Спасов: Грибной, Хлебный, Ягодный и другие. Однако до наших дней сохранились только Медовый, Ореховый и Яблочный, которые считают главными. Именно они с приходом христианства удачно вплелись в веру людей.
«Спас назвали Яблочным, потому что к нему поспевали именно эти плоды. Новый урожай принято было освящать. Освященные яблоки могли сохраниться в течение зимы до следующего урожая. Кроме того, люди загадывали желания», — объяснила Фоминых.
Делалось это следующим образом: освященное яблоко откусывали как первую пищу в праздничный день. При этом загадывали желание. Молодые девушки, например, думали о суженом или семейном счастье.
Преображение Господне: в чем суть праздника
Согласно Евангелию, Иисус Христос, зная об окончании своего земного пути, рассказал ученикам о сути его земной миссии — быть распятым, взять на себя грехи людские, погибнуть, а затем на третий день воскреснуть.
«Ученики усомнились в словах учителя. Тогда он взял с собой трех апостолов и отправился на гору Фавор, которая находилась вблизи Иерусалима, для того чтобы искренне помолиться и доказать правдивость своих слов. Во время молитвы, в которую Христос вложил всю теплоту веры и духа, он преобразился. Отсюда название праздника — Преображение», — рассказала религиовед.
Лицо Иисуса стало излучать неизъяснимый свет, как солнце или природное явление, которое было незнакомо его спутникам. И облачение Спасителя также засветилось. Одежда стала белее снега.
Над ним появилось облако, а из него на гору спустились два пророка — Моисей и Илья. Они рассказали ученикам о земной миссии Учителя и напомнили, что скоро его путь на земле закончится.
Иисус попросил до своего распятия никому не говорить о том, что произошло на горе, и о его миссии. Через 40 дней случилась прилюдная казнь Христа.
«Ранее праздник отмечался в христианстве в другую дату, однако Церковь провела параллель между Преображением Господа и преображением природы: сбора урожая, смены времени года, температуры. Кроме того, традиция была очень близка языческим славянам, поэтому дату передвинули на 19 августа», — отметила Фоминых.
Иногда праздник называют Спасом на горе, поскольку именно там Иисус поделился откровениями перед тремя учениками.
Помимо этого, Яблочный Спас стал ассоциироваться еще и с Христом Спасителем. Поэтому в названии праздника сохранилась частичка от язычества.
Традиции Яблочного Спаса на Руси
Традиции этого дня также тянутся из языческих верований и обычаев славян. Например, молодые девушки гадали на яблоках.
«Существует даже много трактований, каким образом нужно откусить фрукт, чтобы его середина, вкус, вид и цвет раскрывшейся мякоти предсказали будущее», — указала религиовед.
Фоминых добавила, что все гадания, тем более в дни православных праздников, Церковью осуждаются.
Традиционно в этот день люди идут на молитву в храм, посещают литургию, освящают яблоки нового урожая, угощают ими близких, родных и нуждающихся.
Приметы Яблочного Спаса:
- Какая погода на Спас, такая будет и на Покров 14 октября;
- Сухой день — к засушливой осени, дождь — к мокрой;
- Яблок уродилось много — к суровой зиме;
- Если пчелы активно летают — осень будет теплой;
- Листья на деревьях уже желтеют — к ранней зиме;
- Угостишь нищего яблоком — год будет сытным;
- Муха села на освященное яблоко — к неожиданной прибыли;
- Если в этот день журавли улетают — зима придет рано.
Можно ли есть яблоки до Спаса 19 августа
Церковь говорит, что до Спаса яблоки нового урожая употреблять в пищу не рекомендуется.
Однако есть яблоки прошлого урожая все же можно.
При этом верующие обычно согласовывают этот вопрос индивидуально со священником, исходя из своего физического состояния, здоровья и прочих обстоятельств.
Рецепты на Яблочный Спас
Запеченные фаршированные творогом и орехами яблоки
Для трех порций понадобится:
- три крупных яблока;
- 30 граммов грецких орехов или миндаля;
- 60 граммов творога;
- одна чайная ложка сливочного масла;
- две столовые ложки сметаны;
- один желток;
- одна чайная ложка сахара.
Яблоки помыть, просушить, срезать верхушки толщиной пять-семь миллиметров, извлечь сердцевину. Для начинки растереть творог, смешать с сахаром, желтком, растопленным сливочным маслом, добавить измельченные орехи.
Яблоки заполнить начинкой. Запекать в духовке при 180 градусах. Десерт можно оставить недопеченным, чтобы мякоть немного хрустела, либо довести до полного размягчения. К столу подать со сметаной, сгущенкой, взбитыми сливками или сахарной пудрой.
Блинный торт с яблочным заварным кремом
Ингредиенты:
- 10-15 готовых тонких блинов;
- 600 граммов очищенных яблок;
- 150 граммов сахара;
- два яйца;
- 40 граммов крахмала;
- 100 миллилитров яблочного сока;
- одна чайная ложка молотой корицы;
- 75 граммов сливочного масла.
Напечь блинов. Яблоки натереть на терке, выложить в кастрюлю вместе с сахаром. Довести до готовности примерно за 7-10 минут, содержимое пюрировать с помощью блендера. В отдельной емкости смешать яйца, сок, крахмал, корицу, взбить блендером или венчиком.
Смесь замесить с горячим яблочным пюре и готовить на медленном огне, постоянно помешивая, до загустения. В почти готовый крем подмесить сливочное масло и взбить венчиком. Если сильно загустится, можно развести небольшим количеством молока.
Крем остудить, прослоить им блинчики. Украсить готовый торт карамелизированными яблоками, свежими ягодами или сахарной пудрой.
Яблочный крамбл
Для десерта понадобится:
- пять яблок;
- одна столовая ложка лимонного сока;
- 50 граммов сахара;
- 50 граммов сливочного масла;
- 100 граммов муки;
- 10 граммов миндаля;
- корица по вкусу.
Яблоки почистить, вырезать сердцевину. Нарезать пластинками. Опрыскать лимонным соком, посыпать корицей. Измельчить миндаль, добавить его к яблокам, если они получились очень кислыми, подмешать немного сахара. Все хорошо перемешать, выложить в порционные формы. Начинки должно быть много, так как в духовке она потеряет в объеме.
Для посыпки к муке подмешать сахар. Холодное сливочное масло перетереть с мукой до состояния крошки. Посыпать этой смесью формы.
Крамблы выпекать при 180 градусах 15-20 минут до румяной корочки. Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.