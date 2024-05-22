22 мая 2024 07:00 Покровитель путешественников и нуждающихся. Как отмечают день Николы Летнего Священнослужитель Савченко объяснил, о чем молятся Николаю Чудотворцу 0 0 0 Фото: Sergey Aksyonov/Twitter.com / Global Look Press Общество

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Николай Чудотворец покровительствует морякам, детям и невинно осужденным. Почему его называют Николой Летним и Николаем Угодником, что нельзя и что можно делать в этот день, какие есть традиции и приметы, выяснил 360.ru.

Когда день памяти Николая Чудотворца в мае 2024 года Каждый год праздник отмечают 11 мая. В этот день в конце XI века состоялся перенос мощей святителя Николая Чудотворца в город Бари в Италии. Кто такой святой Николай Николай Чудотворец родился в 270 году в греческой колонии Ликия (территория современной Турции). Его родители были состоятельными религиозными людьми. В детстве Николай изучал божественные тексты и посещал литургии. После понял, что хочет посвятить жизнь служению Богу. В молодом возрасте раздал все наследство бедным, впоследствии стал архиепископом в городе Миры, который находится на территории современной турецкой провинция Анталья.

В течение жизни Николай активно боролся с еретиками и язычниками. Он творил чудеса: исцелял больных, воскрешал мертвых, спасал нищих и восстанавливал несправедливость.

Фото: Igor Palkin/ patriarchia.ru / Global Look Press

Однажды Николай пошел против власти и на городской площади остановил руку палача, рассказал 360.ru священник в храме Петра митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко. Правитель приговорил двух людей к смертной казни несправедливо. «Это было происшествие, которое выглядело совершенно удивительно. Власть приговорила человека, вдруг святитель вышел и остановил исполнение приговора. Это был конфликт с местными властями, на что архиепископ должен был иметь смелость. Но он на это пошел, а народ поддержал», — добавил Савченко. Николай Чудотворец дожил до глубокой старости и умер примерно в 340-350 году.

Фото: Sergey Vlasov/ patriarchia.ru / Global Look Press

Никола Летний и Никола Зимний В XI веке турки активно нападали на греческую колонию. По этой причине в 1087 году мощи святого Николая перенесли из Миры в город Бари. Жители Бари прибыли в храм, где хранились мощи. Монах предупредил, что накануне к нему во сне явился Николай Чудотворец и попросил бережнее хранить его останки. Баряне дали служителям деньги, чтобы перевезти мощи и уберечь их от осквернения. Монахи отказали, тогда их связали, а останки святого взяли силой.

Кости завернули в верхнюю одежду и погрузили на корабль. Фрегат прибыл в Италию 21 мая, а уже 22-го числа мощи перенесли в храм Святого Стефана. Таким образом, праздник перенесения мощей в православии прозвали Николой Летним. В народе его также знают как Никола Вешний.

Есть интересный факт: греки не признают праздник перенесения мощей, рассказал отец Николай. Дело в том, что тогда Церковь начала раскалываться на католиков и православных, и для греческого народа это считается не перенесением мощей, а похищением. «Для русских раскол Церкви не был столь глубоким и оформленным, поэтому на Русь этот праздник пришел с Запада. В это время было много влияния, общения, не было ссор и разделения. Этот день свидетельствует о различии взглядов разных народов», — уточнил священнослужитель.

Николой Зимним назвали день смерти Николая Угодника — 19 декабря по новому стилю. Считалось, что в этот день святой спускается на снежную землю, путешествует и изгоняет злых духов.

Фото: Unsplash

При чем тут Санта Клаус? Верующие помнят о подвигах святого Николая. В первую очередь Николая Угодника почитают за его щедрость. Согласно церковной литературе, однажды Николай пожертвовал накопленные на благотворительность деньги разорившемуся отцу троих дочерей. Мужчина сильно задолжал кредиторам. «Николай тайно помог этой семье. Ночью бросил им кошелек с золотыми монетами. Отсюда пошел рождественский праздник с Санта Клаусом, который раздает подарки нуждающимся и наиболее незащищенным людям», — отметил собеседник 360.ru.

Поэтому день Николая Чудотворца можно назвать и праздником благотворительности.

Как и о чем молиться Николаю Угоднику Ранее православные верующие просили святителя Николая об успешном плавании, так как его считали покровителем моряков и путешественников. Сейчас Николе Угоднику молятся о разрешении трудностей или удаче в особенно важном деле. Еще Николай Чудотворец помогает тем, кого несправедливо в чем-то обвинили, оберегает детей от несчастий.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

Обратиться к святому можно, прочитав специальный тропарь, кондак, пять молитв и личное обращение. Вот некоторые из них.

Тропарь святителю Николаю Чудотворцу, глас 4: «Правило веры и образ кротости, воздержания учителя яви тя стаду твоему яже вещей истина: сего ради стяжал еси смирением высокая, нищетою богатая. Отче священноначальниче Николае, моли Христа Бога спастися душам нашим». Кондак святителю Николаю Чудотворцу, глас 3: «В Мирех, святе, священнодействитель показался еси: Христово бо, преподобне, Евангелие исполнив, положил еси душу твою о людех твоих, и спасл еси неповинныя от смерти; сего ради освятился еси, яко великий таинник Божия благодати». Сначала следует прочитать молитвы по молитвослову, а уже потом просить святого о помощи в деле своими словами.

Традиции В день Николая Чудотворца верующие посещают храмы и раздают милостыню. На Николу приняло засаживать огород, особенно картофель. В былые времена люди ходили в этот день в баню, устраивали праздники с играми, приглашали гостей. Молодым рекомендовали играть в этот день свадьбу.

Приметы на Николу Летнего — На пороге кошка умывается — придет счастье или гости; — Ссора в этот день продлится недолго; — Роды проходят легко и быстро;

— В ночь на 22 мая людям снятся вещие сны;

Фото: Igor Palkin/ patriarchia.ru / Global Look Press

— Не нужно наглухо закрывать окна. Считается, что попавшие через них лучи солнца принесут домочадцам счастье и удачу; — Если в этот день закат алый, то следующий день будет ветреным; — Если среди ночи запел петух — быть пожару.

Что нельзя делать в день Николая Чудотворца — К Николаю Чудотворцу нельзя обращаться за помощью в греховных делах. Если это обидит близкого человека или навредит другим, Николай может прогневаться; — Нельзя заниматься тяжелой работой; — Не следует есть мясо; — У женщин под запретом рукоделие; — Нельзя отказывать нуждающимся в помощи; — Не рекомендуется трогать и убивать пауков; — Не следует отдавать в этот день долги.