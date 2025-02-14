14 февраля 2025 19:31 Как оформить квартиру на детей, чтобы не выгнали? Способы защиты от темщиков и суетологов 0 0 0 Общество

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На сегодняшний день договор дарения остается одним из популярных способов передачи условно наследуемого имущества между родителями и детьми, бабушками/дедушками и внуками. Но при всех своих плюсах дарственная несет определенные риски для дарителя. Как еще можно передавать недвижимость безопасно, разбирался 360.ru.

Как подарить квартиру дочери правильно Итак, предположим, что у вас есть квартира и вы очень хотите оформить ее на своего ребенка, но вместе с тем опасаетесь, что потом окажитесь на улице. Понятное дело, все друг другу доверяют, но в нашей жизни бывает всякое. В Сети можно встретить множество советов на эту тему, в том числе и в развлекательной, легкой форме. Например, в одном из популярных рилсов, некий специалист дает советы отцам, чтобы те правильно дарили квартиры своим дочерям.

В первую очередь, по его словам, не стоит оформлять на дочь ничего, тогда в дальнейшем она просто сможет получить вашу недвижимость в качестве наследницы, а до этого момента ничего менять не надо.

Фото: Unsplash

Второй вариант — оформление долевого владения квартирой. Тут, как пояснил эксперт, плюсы в том, что никакой «темщик», «суетолог» или игроман не убедит дочь «по тихой грусти» что-то продать/заложить без вашего согласия. Далее специалист предложил рассмотреть возможность продажи квартиры, но, например, с залогом в вашу пользу, плюс сейфовое соглашение о погашении этого залога. Четвертый вариант — создание личного фонда. В этом случае, по словам автора ролика, даже в рамках наследственной массы муж дочери не получит ничего при условии ее смерти.

Фото: Unsplash

И, наконец, пятый вариант — подарить квартиру, но прописать, что в случае смерти одаряемого недвижимость переходит дарителю назад. На такой жизнеутверждающей ноте ролик заканчивается. Когда подаренное имущество нельзя делить Сценариев, как видите, много. Чтобы разобраться, какой из них самый оптимальный, 360.ru связался с адвокатом Максимом Сикачом. По его оценке, каждая из озвученных в популярном ролике идей имеет право на существование. При этом он обратил внимание, что любое имущество, подаренное в период брака, не подлежит разделу. Это правило также не распространяется на имущество, полученное в результате наследства.

Фото: РИА «Новости»

«Поэтому можно написать завещание и указать там свою дочь как единственного наследника квартиры. Первый описанный вариант тоже подойдет, но только если она единственный ребенок. Остальные дети, плюс мама имеют право претендовать на имущество, поскольку все они — наследники первой очереди», — напомнил Сикач. Долевое владение, по его словам, тоже видится хорошим вариантом, так как в этом случае действительно без согласия второго собственника никаких действий с квартирой совершать нельзя.

«Однако через суд можно установить принудительный выкуп доли, если она мала. Потому лучше делить по ½ или по еще большему количеству людей», — предупредил адвокат. Что касается упомянутого «сейфового соглашения», то в России такого понятия нет, продолжил эксперт. Есть разве что договор о неразглашении или конфиденциальности, однако они все равно имеют другую предметно-правовую сущность.

Фото: Unsplash

«Поэтому тут может работать только идея с залогом, так как он перейдет вместе с имуществом», — пояснил собеседник 360.ru. Если рассматривать идею с личным фондом, то нужно нужно принимать во внимание, что, хотя он, конечно, позволяет сохранить имущество, но переданное имущество должно быть не менее 100 000 000 рублей по рыночной оценке. Поэтому для большинству граждан такая форма защиты имущества будет недоступна, констатировал Сикач.

Дарственная: как оформить договор и не лишиться жилья

В отличие от завещания дарение — двусторонний договор. То есть, чтобы его заключить, дарителю потребуется получить согласие одаряемого.

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Также важно помнить, что регистрации в Росреестре подлежит переход права собственности на недвижимое имущество, но не сам договор. Это значит, что договор нужно заключить при жизни дарителя, так как сделка, предусматривающая передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожна. Еще один нюанс, о котором не стоит забывать, заключается в том, что принцип свободы договора допускает оформление договора дарения со встречным требованием — пожизненным проживанием дарителя, отметил Сикач.

И при спорах суды часто встают на сторону дарителя, если его пытается выселить новый собственник. Вместе с тем, продолжил адвокат, нет единого мнения по поводу того, обладает ли условие о пожизненном проживании дарителя свойством следования, то есть имеет ли право даритель проживать после смены собственника с одаряемого на другого.

Фото: Unsplash

«Здесь два разных подхода у судов: одни считают, что новый собственник, покупая квартиру, знал обо всех условиях договора дарения, а другие, что обязательство одаряемого обеспечить дарителю право пожизненного проживания в подаренном жилом доме является скрытой формой предоставления со стороны одаряемого средств на содержание дарителя», — добавил эксперт. В силу п. 2 ст. 170 ГК РФ притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. А значит условие недействительно. Если же этого условия не включить и отказаться выезжать добровольно, то принудительное выселение будет возможно через суд.

Отдельно стоит сказать о том, что даритель, как и его родственники, может оспорить договор дарения на квартиру. Общие основания для этого предусматриваются Гражданским кодексом (речь идет об обмане, мнимости, кабальности сделки и ряде других).

Фото: РИА «Новости»

Предусмотрены в ГК и специальные основания, позволяющие отменить договор дарения. В их числе — случаи, когда одаряемый попытался убить дарителя или кого-либо из членов его семьи и близких родственников, умышленно нанес дарителю телесные повреждения, либо обращается с подаренной вещью, создавая угрозу ее безвозвратной утраты. Кроме того, самим договором дарения предусматривается право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет одаряемого. Таким образом, способы сохранить за собой право жить в подаренной квартире у дарителя, конечно, есть. Но все они должны иметь под собой четкие, предусмотренные законодательством основание. Иными словами, просто так взять и потребовать квартиру обратно у дарителя не получится.