Первый рубеж Великой Отечественной войны. Как обороняли Брестскую крепость

Оборона Брестской крепости стала одним из первых сражений Великой Отечественной войны. Фашисты надеялись победить за полдня, но им пришлось больше месяца бороться с советскими героями. Как это было — в материале 360.ru.

Строительство Брестской крепости Берестье, Брест-Литовск или Брест-над-Бугом, словом — нынешний Брест, занимал важное военно-стратегическое положение в Российской империи. Город располагался на кратчайшей сухопутной дороге из Варшавы в Москву. Охранять такой рубеж было просто необходимо. Возведение крепости планировали начать еще в конце XVIII века. Сначала вели топографическую съемку местности, потом прикидывали наилучшее расположение и непосредственно сам план будущей фортификации. Из-за Наполеоновских войн все пришлось отложить. Лишь в 1833 году стартовали работы по проекту военного топографа и инженера Карла Оппермана.

Фото: Карта-схема Брестской крепости, около 1834 года / Публичное достояние

Строительство было достаточно выгодно казне, поскольку обеспечивало эффективную оборону и возможность превращения полевых укреплений в долговременные. При этом можно было использовать (разбирать) кирпичные здания города. Штандарт над крепостью торжественно подняли 26 апреля 1842-го.

Боевая биография Брестской крепости Начало XX века обеспечило крепости несколько потрясений. В Первую мировую войну, в августе 1915-го, ее частично взорвали. Потом была краткая передышка с подписанием в центральном укреплении — Цитадели — того самого Брестского мира в марте 1918-го, что позволило новорожденному РСФСР выйти из международной потасовки. Затем крепость переходила из рук в руки: немцы, поляки, русские. Наконец, в 1921 году ее отдали Польше. Та использовала приобретение среди прочего как политическую тюрьму, куда отправляли деятелей оппозиции.

Фото: Репродукция схемы «Панорама Брестской крепости». Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Белорусская ССР / РИА «Новости»

В самом начале Второй мировой войны, 2 сентября 1939 года, немцы с самолетов забросали крепость бомбами и штурмовали бронетехникой под командованием «отца немецких танковых войск» — генерала Гейнца Гудериана. Поляки бились две недели, пока, наконец, раненый начальник гарнизона не дал приказ отступать через Буг на юг. В тот же день советские войска пересекли восточную границу Польши, и 22 сентября немцы передали Брест 29-й танковой бригаде Красной армии комбрига Семена Кривошеина и покинули город.

Фото: Церемония вывода немецких войск из Бреста, 22 сентября 1939 года. Bundesarchiv / Википедия

Начало Великой Отечественной войны Утром 22 июня 1941 года в крепости находились примерно девять тысяч советских бойцов — пограничники, артиллеристы, разведчики, стрелки, инженерные войска и НКВД, — а также 300 семей военнослужащих. Против них немцы выставили более чем вдвое превосходящие силы и планировали уже к полудню отметить победу. В 04:00 по крепости открыли ураганный огонь — били по казармам, мостам, входным воротам и домам начальствующего состава. Почти весь командный состав, ночевавший на квартирах, был уничтожен. Затем пошел огонь вражеской артиллерии: два дивизиона за пять минут отстреляли семь тысяч боеприпасов калибром от 105 миллиметров и выше. Снаряды уничтожили множество людей, а также связь, склады, водопровод. Через полчаса немцы пошли на штурм и лишили защитников крепости возможности единого скоординированного сопротивления.

Фото: Тереспольские ворота Брестской крепости. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Советские солдаты отстреливались, шли в штыковые атаки и делали все, чтобы неприятелю встал поперек горла каждый клочок чужой земли. К 07:00 некоторые подразделения двух стрелковой дивизии смогли с боями и большими потерями покинуть крепость и город Брест. Но множеству военнослужащих так и не удалось выбраться из крепости. Они продолжали сражаться, сильно подпортив планы триумфа оккупантов. Взять крепость за восемь часов превосходящими силами? Нет уж, дудки!

Фото: Монумент «Жажда»: боец из последних тянется каской за водой, но так никогда и не сможет ее наполнить. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

Красноармейцы понимали, что им не победить, тем не менее ежедневно отбивали атаки гитлеровцев, которые «поливали» из огнеметов и пулеметов. Люди были истощены и обезвожены, сутками не смыкали глаз и еле держались на ногах. И продолжали сражаться.

Интересно Защитники крепости сильнее всего страдали от нехватки воды. Немцы практически сразу вывели из строя водопроводные системы, а летняя жара была беспощадной. У людей трескались губы от жажды. Подходы к реке были перекрыты, и всех, кто пытался к ней приблизиться, захватчики тут же обстреливали. Уже после того, как фашистов прогнали из Бреста, на берегу реки Мухавец нашли пробитые каски, кружки, котелки, в которые изнеможенные люди пытались набрать хоть немного воды. Защитники крепости сильнее всего страдали от нехватки воды. Немцы практически сразу вывели из строя водопроводные системы, а летняя жара была беспощадной. У людей трескались губы от жажды. Подходы к реке были перекрыты, и всех, кто пытался к ней приблизиться, захватчики тут же обстреливали. Уже после того, как фашистов прогнали из Бреста, на берегу реки Мухавец нашли пробитые каски, кружки, котелки, в которые изнеможенные люди пытались набрать хоть немного воды.

За два дня войны немцы овладели большей частью крепости, за исключением одного участка, так называемого Восточного форта — его обороняли 400 бойцов с двумя зенитными орудиями, несколькими 45-миллиметровыми пушками и четырехствольным зенитным пулеметом. Вечером 29 июня на защитников крепости сбросили боле двух десятков 500-килограммовых бомб и авиабомбы весом в 1800 килограммов. Однако даже после падения Восточного форта выжившие красноармейцы продолжали сопротивляться. Некоторым удалось прорваться и уйти к партизанам в Беловежскую пущу.

Фото: Надпись, предположительно, бойца войск НКВД СССР Федора Рябова: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина, 20 июля 1941 года». Сергей Семенов / Википедия

Камень из Бреста Немецкие офицеры слали в Берлин донесения: «Русские боролись исключительно упорно и настойчиво. Они показали превосходную выучку пехоты и доказали замечательную волю к борьбе». И резюмировали, что наступление на крепость, в которой сидит отважный защитник, стоит много крови: фашисты потеряли свыше тысячи человек. С советской стороны погибло около двух тысяч военнослужащих, в плен взяли 101 офицера, более семи тысяч младших командиров и бойцов. Впоследствии Брест включили в состав рейхскомиссариата Украины. За три года оккупации немцы убили 40 тысяч мирных жителей города. В конце августа 1941-го Брест посетили Гитлер и Муссолини. Первый взял с развалин моста камень на память и хранил его в своем кабинете. Хочется верить, что глава Третьего рейха смотрел на него, когда 28 июля 1944 года пришло известие: город освободили войска 1-го Белорусского фронта.

Фото: Участник акции «Эстафеты Победы» в Бресте держит портрет начальника 13-й пограничной заставы 90-го погранотряда Алексея Лопатина, Героя Советского Союза. Petrov Sergey / www.globallookpress.com

Герои Брестской крепости Отрядом Восточного форта, что дольше всех держал оборону, командовал майор Петр Гаврилов. Его биография для тех времен обычна: бедняк из села под Казанью, с 1918 года стал добровольцем Красной армии, сражался против войск Колчака и Деникина. После Гражданской войны решил остаться кадровым военным. Гаврилов вступил в Коммунистическую партию, учился военному делу, со временем женился и усыновил мальчика-сироту. Участвовал в Советско-финляндской войне 1939–1940 годов. Затем его вместе с полком перевели на запад Белоруссии, а с мая 1941-го они дислоцировались в Брестской крепости.

Фото: Реконструкторы воссоздали нападение немцев на Брестскую крепость. Komsomolskaya Pravda / www.globallookpress.com

После вероломного нападения гитлеровцев майор организовал сопротивление из уцелевших бойцов, личным примером показывал героизм и отвагу. Гаврилов попал в плен одним из последних 23 июля 1941 года, на 32-й день после начала войны — и лишь потому, что был без сознания и тяжело ранен.

Интересно Брестской крепости за ее героическую оборону во время Великой Отечественной войны 8 мая 1965 года присвоили высшую степень отличия — звание «Крепость-герой». Брестской крепости за ее героическую оборону во время Великой Отечественной войны 8 мая 1965 года присвоили высшую степень отличия — звание «Крепость-герой».

Доктор, лечивший Гаврилова, описывал его как до крайности истощенного человека — буквально скелет, обтянутый кожей. Командирская форма стала лохмотьями, обросшее бородой лицо в пороховой копоти и пыли. Он был так слаб, что не мог даже делать глотательное движение, врачам пришлось применить искусственное питание. Немецкие солдаты уверяли, что этот офицер всего за час до пленения в одиночку принял с ними бой, бросал гранаты, стрелял из пистолета, убил и ранил нескольких гитлеровцев. Позднее Гаврилова отправили в концлагерь в Германии, где ему удалось дожить до освобождения в 1945 году.

Фото: Герой Советского Союза Петр Гаврилов, 1941 год / Википедия

Вот только на Родине к майору отнеслись как к предателю, хоть и установили, что в плен он попал в бессознательном состоянии и с врагом не сотрудничал. Героя Бреста выбросили из партии, лишили звания и наград, не брали на работу — тот едва устроился золотарем и жил в саманной полуземлянке на окраине Краснодара. Справедливость восторжествовала в 1957 году, после издания книги историка Сергея Смирнова «Брестская крепость». Гаврилова восстановили в партии, вернули награды. За отвагу и героизм при обороне Брестской крепости присвоили звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».