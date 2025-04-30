Сегодня 18:25 Майские праздники — 2025. Как не превратить отдых в кошмар Терапевт Лапа дала советы, как справиться с похмельем в майские праздники 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Майские праздники — долгожданное время пикников, шашлыков и веселья. Но статистика МЧС и больниц в этот период удручает: случаются пожары, а отдыхающие обращаются с отравлениями, ожогами, травмами. Как насладиться мини-каникулами и не оказаться в числе пострадавших, выяснил 360.ru.

Как не переесть шашлык Мясо — это источник высококачественного белка и незаменимых аминокислот. Правильно приготовленный шашлык будет полезным для здоровья, рассказала 360.ru диетолог НИИ СП имени Н. В. Склифосовского, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. «Желательно выбирать нежирные сорта мяса, птицы. Избегать большого количества соли, майонеза, соленых специй. Лучше всего замачивать в кефире или минералке», — объяснила врач. Специалист рекомендовала отказаться от покупки специального замоченного мяса. «В такие маринады добавляют много сахара, соли, усилители вкуса и другие вредные ингредиенты, которые снижают пользу блюда. Избыток соли задерживает воду, добавленные в майонез жиры повышают нагрузку на поджелудочную железу, консерванты нарушают желчеотток, а сахар — это пустые калории», — перечислила эксперт.

Фото: Медиасток.рф

Но ведь и шашлык — не панацея. Его можно заменить на морепродукты, рыбу, овощи, грибы. Обычно на аэрогриле все готовится без масла и с минимумом специй и рассолов. Если без этого блюда жизнь не жизнь, нужно постараться есть его вместе с большим количеством свежих овощей и зелени. «За счет таких продуктов организм насытится пищевыми волокнами и антиоксидантами, минимизируется холестериновая атака. Кроме того, большие порции мяса организму легче переварить и усвоить», — пояснила диетолог. Людям с проблемами с пищеварением следует выпить ферменты, посоветовала врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа в разговоре с 360.ru.

Как не получить увечья в нетрезвом состоянии Чтобы не навредить себе, сохраняйте ясный ум. Самый верный способ — пить некрепкий алкоголь и в небольших количествах. Если же соблазн оказался сильнее, не стоит забывать о закуске. «Поможет мясо. Жир и белок хорошо обволакивают и подготавливают желудочно-кишечный тракт к алкоголю», — подчеркнула Лапа.

Интересно Важно соблюдать питьевой режим, так как алкоголь приводит к обезвоживанию. Важно соблюдать питьевой режим, так как алкоголь приводит к обезвоживанию.

Лучше заранее попросить кого-то присмотреть за обстановкой в нетрезвой компании. Желательно, чтобы ответственный не пил.

Фото: Медиасток.рф

Как не умереть от похмелья Есть проверенные средства, которые помогут избежать сильного алкогольного опьянения во время застолья и смягчат его последствия на следующее утро. «Можно выпить сорбент. Одну столовую ложку энтеросгеля или четыре таблетки лактофильтрума», — уточнила Лапа. Если же похмелье наступило, нужно бороться с интоксикацией. «Самый большой лайфхак — выпить шипучий аспирин, чтобы все продезинфицировать. В каждом доме должна быть марганцовка — розовый раствор, который остановит возможное отравление. Это поможет и с тем, что съели накануне: еда начнет бродить в ЖКТ и вызывать боль», — рассказала терапевт.

Фото: Медиасток.рф

Как не отравиться едой и алкоголем Иногда веселая тусовка с шашлыками оборачивается серьезным отравлением на следующий день. Врач дала советы, как его избежать.

Шашлык должен быть прожаренным, а мясо — свежим. Если есть хоть какой-то запах, его ни в коем случае нельзя готовить. Лучше выбросить, это спасет вам жизнь. Людмила Лапа

Скоропортящиеся продукты нужно хранить в изотермических сумках, другую еду укрыть пленкой или убрать в контейнер — от насекомых и животных. Алкоголь покупать в проверенных местах, убедиться в наличии акцизных марок. Если человек отравился, ему поможет марганцовка, посоветовала Лапа. «Это хороший антиоксидант, септик и сорбент. Он уберет токсины, которые по каким-то причинам попали в желудочно-кишечный тракт», — уточнила специалист. После оказания себе первой помощи нужно обратиться к врачу.

Фото: Медиасток.рф

Как не устроить пожар и не нарваться на штраф Ни одна жарка шашлыков не обойдется без разведения огня. Важно соблюдать правила пожарной безопасности, чтобы не превратить свой или соседский участок в пепелище.

Интересно Шашлыки нельзя жарить ближе, чем на 15 метров от дома, и не под деревьями. Костер нужно разводить в заранее выкопанной яме глубиной не менее 30 сантиметров. Мангалы можно устанавливать в открытом месте, зону на два метра вокруг следует очистить от любых предметов. Шашлыки нельзя жарить ближе, чем на 15 метров от дома, и не под деревьями. Костер нужно разводить в заранее выкопанной яме глубиной не менее 30 сантиметров. Мангалы можно устанавливать в открытом месте, зону на два метра вокруг следует очистить от любых предметов.

На расстоянии 10 метров от пламени не должно быть сухой травы, легковоспламеняющихся материалов, сухих деревянных предметов. Разводить костер даже на даче запрещено: если в регионе ввели противопожарный режим;

скорость ветра более пяти метров в секунду;

на торфяной почве.

Фото: Медиасток.рф

К отдыху на природе необходимо относиться еще внимательнее, так как есть риск получить штраф. «Законодательство запрещает разводить костер или устанавливать мангал в лесу, так как начался пожароопасный сезон», — рассказал 360.ru представитель РОССОЮЗСПАСа и «Братства спасателей» Алексей Дударев. Прежде чем поехать туда, убедитесь, что на этой территории разрешены костры. Разведение огня запрещено в лесах: с посаженными хвойными;

пострадавших от пожаров;

с поврежденными деревьями;

на торфяниках;

на свежей лесопилке;

на опушках с сухой травой. «Следует обустроить место под мангал, а в ближайшем доступе расположить средства для пожаротушения. Желательно не употреблять спиртное, чтобы контролировать ситуацию», — пояснил Дударев. Во время отдыха нельзя оставлять костер без присмотра. После жарки нужно затушить огонь и убедиться, что он действительно потух.

Интересно В 2025 году за нарушение правил пожарной безопасности при разведении огня можно получить на штраф 5-15 тысяч рублей, при особом противопожарном режиме — 10-20 тысяч, при причинении ущерба и вреда здоровью — 40-50 тысяч. При повторных нарушениях суммы денежных санкций вырастут. В 2025 году за нарушение правил пожарной безопасности при разведении огня можно получить на штраф 5-15 тысяч рублей, при особом противопожарном режиме — 10-20 тысяч, при причинении ущерба и вреда здоровью — 40-50 тысяч. При повторных нарушениях суммы денежных санкций вырастут.

При возникновении пожара, который перекинулся на жилой дом или лес, наступает уголовная ответственность. Виновник получит штраф до 120 тысяч рублей или реальный срок до года.

Фото: Медиасток.рф

Как не получить ожог При жарке шашлыка обязательно наличие огня, поэтому с ним следует быть аккуратнее. Не стоит подходить к пламени близко и размахивать руками, чтобы не задеть костер. Специалисты не рекомендуют пить много алкоголя, чтобы избежать потери равновесия и случайно не угодить в пекло.

Интересно Если в компании есть маленькие дети, их нельзя подпускать близко к огню. Если в компании есть маленькие дети, их нельзя подпускать близко к огню.

При ожоге нужно полить раненое место минералкой, затем обработать растительным маслом, посоветовала терапевт Лапа. Как не получить солнечный удар и не сгореть на солнце Опасность может исходить не только от костра, но и от солнца. В мае оно достаточно активно, чтобы человек мог перегреться или получить солнечный удар. Вот несколько советов, как этого избежать: Рекомендуется использовать SPF 30–50. Крем наносят за полчаса до выхода на улицу и обновляют каждые два часа;

Следует носить защитную одежду, головные уборы и солнцезащитные очки с UV-фильтром;

Нельзя пить алкоголь на солнце. Спиртное расширяет сосуды, что повышает риск получения ожога;

Стоит потреблять больше воды, чтобы избежать обезвоживания. «Если человек получил солнечный удар, покройте его голову, перенесите в тень, дайте воды. Затем положите холодный компресс на голову», — рассказала терапевт Лапа.

Фото: Медиасток.рф

Как не утонуть Некоторые выбирают место для пикника рядом с водоемом. Несколько советов помогут провести время без происшествий: стоит останавливаться в оборудованных для купания местах;

лучше избегать заросших водоемов, обрывов, крутых берегов, мест с сильным течением и водоворотами;

следует держать детей на расстоянии вытянутой руки, надеть на них нарукавники и надувные жилеты, не разрешать нырять;

нельзя заплывать далеко, ведь даже опытные пловцы не застрахованы от внезапных судорог и паники;

запрещено пить алкоголь, если человек планирует купаться. Спиртное замедляет реакцию. Если человек тонет, нужно: позвать на помощь;

кинуть с берега палку или спасательный круг;

подплыть к утопающему сзади, чтобы он не утянул спасателя в воду.

Фото: Медиасток.рф

Как не закончить отдых детскими слезами Любой педагог или психолог скажет, что в окружающей среде ребенку не так скучно, как в замкнутом пространстве. Поэтому отправиться на природу или дачу на майские праздники — отличная идея. «Это хороший шанс минимизировать время, которое дети, которые растут в квартире, обычно проводят в гаджетах. Малыша надо брать за руку, показывать ему внешнюю среду, говорить и учить играть с тем, что есть вокруг», — рассказала 360.ru клинический психолог Дарья Яушева. Ребенку постарше можно посоветовать места, где погулять, что посмотреть, дать время освоиться и придумать себе занятие. «Родители часто недооценивают скуку, а она играет позитивную роль. В окружающей среде их чадо ищет способ себя занять», — отметила Яушева. Однако совсем без присмотра несовершеннолетнего оставлять нельзя, чтобы отдых не закончился слезами в травмпункте.

Фото: Медиасток.рф

Например, в лесу или лесополосе можно поймать клещей, которые в этом году рано проснулись.

Убедительная просьба быть аккуратными, периодически осматривать себя и ребенка. Лучше ограничить походы в лес. Алексей Дудерев

Чтобы обезопасить себя, можно надеть светлую одежду, спрятав все открытые участки кожи, воспользоваться репеллентами. Предварительно поставить прививку против клещевого энцефалита. Как не заскучать на майских праздниках Во время продолжительного отдыха важно дать себе право побыть в одиночестве. Даже если человек присоединился к компании, он может уединиться в любой момент, а после вернуться к приятелям. «Необходимо прислушаться к себе, задать вопрос: что мне хочется прямо сейчас? Если прогуляться, наблюдать за природой, чтобы мозг отдохнул от офисной работы и суеты, то так и следует поступить!» — посоветовала Яушева.

Фото: Медиасток.рф

Если хочется отказаться от поездки, не стоит боятся и ругать себя за это. «Очень часто люди бывают благодарны себе, потому что поехали не на шашлыки, а в городской парк погулять или в другой город, где посмотрели интересную архитектуру. Главное — слушать себя», — порекомендовала психолог. Как не испортить отношения с окружением Как отказаться от предложения поехать на шашлыки так, чтобы никто не обиделся? Лучше всего сразу договориться о следующем шаге, отметила Яушева. «Сказать, что сейчас я поехать не смогу, но будет здорово, если, допустим, мы как-нибудь встретимся в кафе или созвонимся на неделе. Если собеседник настаивает, то говорить о себе, своем состоянии, оно все-таки первично», — подчеркнула психолог. Важно помнить, что человек имеет право вежливо отказаться. К сожалению, многие об этом забывают и, боясь обидеть, берут ответственность за чужие чувства.