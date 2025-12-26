Погодные качели в январе-2026: как Москва переживет морозы и оттепель?

Погода уже побаловала жителей столичного региона снегопадом — на мегаполис и область обрушился циклон. Каких сюрпризов ждать в Новый год и январские праздники — в материале 360.ru.

«Такая погода со снежком и ветром ожидается, во всяком случае, 2-го и 3-го числа. Как себя дальше поведет погода — пока предварительно рассчитываем, что волна морозной погоды удержится до 6-го. Во второй половине каникул не исключено, что температура повысится днем до оттепели, то есть устойчивых морозов на все новогодние каникулы пока не прогнозируется, но это видение процесса на сегодняшнее число», — объяснила она.

Начало января в Москве будет морозным: в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до -10…-15 градусов, днем ожидается до -10, сообщила 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала Татьяна Позднякова.

Устойчивый снежный покров уже сформировался, и до конца года он будет расти.

Так что рассчитывать, какая бы там оттепель ни была, что снег растает, — уже нет, как говорится. Теперь будем ждать, когда он растает в лучшем случае в середине марта.

Когда закончится снегопад

Снег в Москве будет идти почти на протяжении всего оставшегося декабря, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«То, что снегопады будут, — это совершенно определенно. Если говорить про Москву, то да… У нас в воскресенье следующая порция осадков. Они будут продолжаться практически весь финал декабря», — подчеркнул он.

По его словам, за оставшиеся дни прирост снега составит до 10 сантиметров.

«Первого января может быть до 20 сантиметров снега в Москве. Может быть и больше», — заключил он