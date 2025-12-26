Погодные качели в январе-2026: как Москва переживет морозы и оттепель?
Метеоролог Позднякова: начало января в Москве будет морозным
Погода уже побаловала жителей столичного региона снегопадом — на мегаполис и область обрушился циклон. Каких сюрпризов ждать в Новый год и январские праздники — в материале 360.ru.
Погода в январе-2026
Начало января в Москве будет морозным: в новогоднюю ночь столбики термометров опустятся до -10…-15 градусов, днем ожидается до -10, сообщила 360.ru метеоролог, главный специалист информационного портала Татьяна Позднякова.
«Такая погода со снежком и ветром ожидается, во всяком случае, 2-го и 3-го числа. Как себя дальше поведет погода — пока предварительно рассчитываем, что волна морозной погоды удержится до 6-го. Во второй половине каникул не исключено, что температура повысится днем до оттепели, то есть устойчивых морозов на все новогодние каникулы пока не прогнозируется, но это видение процесса на сегодняшнее число», — объяснила она.
Устойчивый снежный покров уже сформировался, и до конца года он будет расти.
Так что рассчитывать, какая бы там оттепель ни была, что снег растает, — уже нет, как говорится. Теперь будем ждать, когда он растает в лучшем случае в середине марта.
Татьяна Позднякова
метеоролог
Когда закончится снегопад
Снег в Москве будет идти почти на протяжении всего оставшегося декабря, сообщил RT руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«То, что снегопады будут, — это совершенно определенно. Если говорить про Москву, то да… У нас в воскресенье следующая порция осадков. Они будут продолжаться практически весь финал декабря», — подчеркнул он.
По его словам, за оставшиеся дни прирост снега составит до 10 сантиметров.
«Первого января может быть до 20 сантиметров снега в Москве. Может быть и больше», — заключил он
Самый мощный снегопад
Снегопад, который обрушился на столичный регион накануне, стал самым сильным с начала зимы, сообщили ТАСС в Гидрометцентре.
«За вечер и ночь высота снежного покрова увеличилась на 11 сантиметров — это самый большой показатель не только с начала календарной зимы, но и за весь осенне-зимний сезон», — заявил собеседник агентства.
В качестве примера он привел предыдущий снегопад 15 ноября, тогда высота снежного покрова увеличилась на пять сантиметров.
Предстоящей ночью ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. Столбики термометров поднимутся от -1 до +1 градуса, по области — до -4…+1 градуса. Скорость ветра достигнет 5-10 метров в секунду.