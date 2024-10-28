Бизнес на доверии. Как мошенники обманывают жителей Подмосковья

Прокуратура: за год мошенники выманили у жителей Подмосковья 3,7 млрд руб.

Фото: РИА «Новости»

Как минимум 3,7 миллиарда рублей выманили мошенники у пострадавших за неполный 2024 год. Жертвами злоумышленников стали уже более 7,5 тысячи человек. Звонки якобы из банка, рассылки писем на электронную почту, взломы паролей от «Госуслуг», предложения сыграть на бирже и даже пересчитать стоимость отопления — преступные схемы постоянно обновляются, о чем не раз предупреждали в прокуратуре Подмосковья. Как мошенники втираются в доверие и кто в основной группе риска — в материале 360.ru.

Мошенники играют на разных чувствах — желании сэкономить, сорвать куш, познакомиться или не остаться без связи (а для этого обязательно надо «продлить договор с оператором»). Разводилы прибегают к разным методам. Обратим внимание на самые известные из них.

Мошенничество через «Госуслуги»

Одна из излюбленных схем мошенников — рассылка фишинговых писем якобы об успешном входе в личный кабинет на сайте госуслуг. Могут прислать сообщение о том, что к личному кабинету получил доступ злоумышленник. Но его можно остановить, нужно лишь позвонить по указанному в письме телефону.

Не верьте — это обман, напомнили в прокуратуре. Ни в коем случае нельзя звонить по номеру телефона из сообщения и уж тем более называть присланный код.

Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
Фото: Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
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Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
Фото: Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
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Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
Фото: Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
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Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
Фото: Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
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Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
Фото: Telegram-канал «Правовая грамотность в Подмосковье»
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Злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету на госуслугах только в том случае, если пользователь сам выдаст свои данные.

Мошенничество через сим-карты

Если вы потеряли сим-карту или по каким-то причинам решили сменить номер телефона, обязательно отвяжите его от аккаунтов во всех соцсетях, платформах, от «Госуслуг» и банковских карт. Если этого не сделать, мошенники могут получить доступ к вашей личной информации и хранящимся на банковской карте деньгам.

Интересно

Номера мобильных телефонов повторно поступают в продажу в том виде, в каком их оставил прежний владелец. Если он не отвязал аккаунты в приложениях и социальных сетях, новый собственник сможет получить доступ к ним и даже войти в онлайн-банк.

Самостоятельно оператор сотовой связи не может отвязать номер. Этим могут воспользоваться мошенники — они пытаются восстановить доступ в том числе и к «Госуслугам», чтобы оформить кредиты или микрозаймы.

Следите за актуальностью важных аккаунтов и включите уведомления о входе в них с других устройств.

Фото: РИА «Новости»

Мошенничество с попавшими в беду родственниками

Часто злоумышленники звонят жертвам от имени родных и сообщают, что попали в беду, и им срочно нужна помощь. Ситуации придумывают разные — получили травму, и теперь нужно заплатить врачу; сбили человека, и теперь надо «откупиться» от пострадавших. Звонки поступают из «больниц», «полицейских участков» и других мест. Задумка одна — вывести человека на эмоции и выманить деньги.

Этим занимаются не только мошенники-одиночки, но даже целые ОПГ. Двух членов такой группировки отправили под суд в Московской области. Они звонили жителям Подмосковья и рассказывали, что с их родными приключилась беда, а чтобы помочь им, нужно срочно заплатить.

На удочку злоумышленников попались 13 человек из Коломны, Шатуры, Раменского и Орехово-Зуева. В общей сложности мошенники выманили у пострадавших более 7,1 миллиона рублей. Судьбу «разводил» решит Шатурский городской суд.

Daniel Reinhardt/dpa
Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Если получили такой звонок, выясните подробности случившегося и подумайте, мог ли ваш родственник оказаться в том месте. После этого выясните ФИО звонившего, потом позвоните родственникам, от имени которого вам позвонили. Ни в коем случае не передавайте деньги курьеру и не переводите их на карту.

Если вызов оказался ложным — сообщите об этом в полицию.

Мошенничество с банковскими картами

Злоумышленники ищут в Сети желающих быстро заработать и арендуют у них банковские карты, чтобы обналичить незаконно полученные деньги за определенный процент.

Схему уже раскрыли: в Московской области арестовали 427 счетов, принадлежащих дропперам (людям, которые передают данные своих карт намеренно). С них изъяли 31 миллион рублей.

Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Пресс-служба прокуратуры Московской области
Фото: Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Интересно

Люди верят, что это безопасно, однако такой легкий заработок влечет последствия — от внесения в черные списки банков до оформления кредита на имя владельца карты и привлечения к уголовной ответственности за соучастие в преступлении.

Мошенничество с перерасчетом за ЖКУ

Жителям Подмосковья звонят от имени работников управляющих компаний, «Моэнерго», «Мосэнергосбыта» и предлагают провести «перерасчет платежей». После этого выманивают код из смс, получают доступ к «Госуслугам», набирают кредиты, а потом пугают, что средства якобы отправили террористам.

Жертвы в стрессе пугаются еще сильнее, и злоумышленники продолжают выкачивать из них деньги.

Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Фото: Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
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Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Фото: Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
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Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Фото: Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
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Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
Фото: Пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области
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На удочку клюнула 75-летняя жительница Подольска, жертвами злоумышленников стали жители Ступина и Мытищ. Когда они поняли, что отдали деньги мошенникам, было уже поздно. Правоохранители возбудили уголовные дела.

Сотрудники госорганизаций не звонят с угрозами и не просят назвать коды из СМС.

Погоня за легкими деньгами

Мошенники ежедневно совершают тысячи, если не сотни тысяч звонков в поиске доверчивых людей. Но идеальной жертвой для обманщиков становится человек, который сам на них вышел. В интернете масса поддельных сайтов с заманчивыми предложениями легкого заработка.

Петр Григорьевич из Чехова лишился девяти миллионов рублей в надежде выгодно инвестировать свои сбережения. Пенсионеру 85 лет, он просматривал новости в интернете и наткнулся на объявление с обещанием быстрого заработка на бирже. Мужчина перешел по ссылке и ввел свои данные.

Спустя пару дней с ним связался персональный менеджер (еще одна уловка аферистов, которой они подчеркивают индивидуальных подход к клиенту-жертве), предложил перевести деньги на специальный счет, Петр Григорьевич согласился. Сначала его счет пополнялся. Когда он решил снять наличные, позвонил в банк, там ему сообщили, что с его настоящего счета мелкими переводами сняли девять миллионов рублей.

Никогда не вводите данные своих карт на подозрительных сайтах с обещанием быстрого заработка.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не попасться на удочку мошенников, важно следовать простым правилам, напомнила глава пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

«Не совершайте операции по инструкциям, полученным по телефону; не сообщайте никому и ни при каких обстоятельствах конфиденциальные данные карты (пин-код, срок действия, а также три цифры расположенные на обратной стороне карты); если не уверены в надежности интернет-сайта, не вводите данные своей банковской карты», — напомнила она.

Правила действительно простые, но число обманутых россиян продолжает расти. Мошенники отслеживают каждый шаг потенциальных жертв, поэтому важно сохранять бдительность и не поддаваться эмоциям.

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