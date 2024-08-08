Сегодня 13:11 Из жизни земноводных и пресмыкающихся. Как «либералы» хотели стать «хорошими русскими» Публицист Белов: украинцы напихали в лукошко «хорошим русским» вроде Яшина 0 0 0 Фото: Christoph Reichwein/dpa / Global Look Press Эксклюзив

Общество

Блогеры

Санкции

Россия

Запад

Украина

Иноагенты

Не успев «откинуться по УДО» (точнее, получить помилование с последующим обменом на наших героев-разведчиков), бывшие российские «либералы» Илья Яшин* и Владимир Кара-Мурза* (оба иноагенты, экстремисты и вообще нехорошие «редиски») поспешили влиться в стройный хор «друзей Украины». Попытались объяснить украинским «небратьям», что не все русские одинаково нехорошие, есть еще «хорошие русские», как они сами. Стало быть, и относиться к ним надобно по-другому.

В интервью BBC Кара-Мурза*, с одной стороны, заявил об ответственности граждан России за «преступления режима»: «Ответственность лежит и на российском обществе, значительная часть которого предпочитает закрывать глаза на происходящее. Но ответственность также и на странах Запада, которые годами вели дела с Путиным, прекрасно зная, кто он и каковы его планы», — утверждает иноагент. С другой — в унисон с Ильей Яшиным* призвал отменить санкции против «простых россиян» в качестве эдакого жеста доброй воли. Чтобы послать сигнал, что мы, Запад, вам не враги.

Фото: Christoph Reichwein/dpa / Global Look Press

И шо тут началось?! Увидев это интервью, «щирые» (искренние) и «свидомые» (сознательные) украинцы в соцсетях напихали им полное лукошко «комплементов» с общим посылом «хороший москаль — мертвый москаль». Адвокат и ветеран боевых действий Маси Найем (брат того самого Найема, который про чай, плед, хорошее настроение и Майдан) написал, что санкции с русских снять, конечно, можно, но гораздо лучше всех их просто убить. Его сестренка Мариам Найе, высказалась более конструктивно и выкатила Кара-Мурзе*, Яшину* и прочим «хорошим русским» «конкретные минимальные шаги», которые они должны пройти, чтобы «восстановить сотрудничество с украинцами». Цитирую: «Признание долгой борьбы Украины за независимость и деспотичный характер прошлой и нынешней политики России, <…>, а также публичные извинения за прошлые и нынешние обиды». Короче, сплошное «платить и каяться» — все как и любят наши «либералы».

Затем в дело вступила тяжелая артиллерия в лице главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, заявившего, что пока россияне сами не «освободят» Россию «от режима», об отмене санкций не может быть и речи — их нужно только усиливать. А подвела итог «дискуссии» бывший официальный голос украинского Минобороны Анна Маляр, заявив, что все разговоры про «хороших русских» — это «нарратив ФСБ», и любая попытка вызывать у доверчивых украинцев эмпатию — «стокгольмский синдром» и «отголоски имперской культурной экспансии».

Правда, нашлись и те, кто идею Яшина* и Кара-Мурзы* поддержал. Так, бывший министр экономики Украины Тимофей Милованов рассказал, что со всеми, кто против Путина следует дружить, ну или, по крайней мере, их использовать. Проукраинский блогер из Австралии, пишущий под ником Emu Brigadier, с сожалением отметил, что те, кто в России не поддерживает СВО, уже потеряли надежду найти общий язык с украинцами. Виной тому — агрессивное поведение представителей Незалежной.

И вот тут что любопытно? Во-первых, умиляет эта вечная попытка наших «либералов» сойти за своего, основанная на какой-то идиотской вере в то, что прогиб перед Западом дает им некую индульгенцию в глазах украинских националистов.

Фото: Илья Яшин* в Берлине. Christophe Gateau/dpa / Global Look Press

Не дает, забудьте. Вы для них навсегда люди второго сорта. Да и не факт, что люди — там вся пропаганда была годами заточена на расчеловечивание русских. Во-вторых, не первый раз замечаю, что особой страстью к призывам «убивать русских» на Украине отличаются этнически вовсе не украинцы. Взять хотя бы вот эту семейку пуштунов Найемов, которую по совокупности их подвигов в здоровой Украине давно бы предали суду как поджигателей межнациональной розни. Или целую плеяду грузинских политиков и активистов времен первого и второго Майданов, обожавших учить украинцев любить Родину. Это, кстати, на Украине вообще любимое занятие всякого рода инородцев.

Не то чтобы я защищал малороссов — у них своих грехов, в том числе грех предательства и отступничества от веры отцов, предостаточно. Но все же занятно наблюдать, как особое рвение в сталкивании двух частей русского народа выказывают те, кого наши «терки», по большому счету, касаться не должны. Все как у классика: «оставьте: это спор славян между собою».

Что же касается наших ( уже, слава богу, нет ) «либералов», получивших жесткий отлуп от украинских нацистов и бандеровцев, существование которых они упорно отрицают, то тут мы имеем дело с классическим «жабогадюкингом». Не жалко никого из них, а наблюдать за процессом даже в чем-то весело.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.