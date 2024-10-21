Сегодня 18:54 Самозапрет на выдачу кредитов. Когда и как оформить 0 0 0 Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press Деньги

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В России с весны 2025 года начнет действовать закон, благодаря которому можно будет установить самозапрет на выдачу кредитов и микрозаймов. В каких ситуациях это нужно, как оформить запрет на займы самому себе и потом снять его — в материале 360.ru.

Что такое самозапрет на выдачу кредита и микрозаймов Самозапрет на выдачу кредита и микрозаймов — добровольный отказ гражданина от возможности брать займы. Теперь его позволят оформлять официально. Правило начнет действовать с 1 марта 2025 года, сообщили в Центробанке. Авторами закона, который приняли в Госдуме, выступили депутаты Бабич, Аксаков, Свистунов и другие. Запрет может быть двух видов: по виду кредитора — банк или микрофинансовая организация;

по способу обращения за займом — в офисе компании при личном визите или онлайн. Ранее запретить оформление кредита себе или другому человеку можно было через суд. Для этого требовалось доказать психическое заболевание, зависимость, недееспособность гражданина.

Фото: Nikolay Gyngazov/ / Global Look Press

Микрофинансовые организации О вреде микрофинансовых организаций (МФО) говорят давно. Они выдают займы на невыгодных для клиента условиях, например под высокий процент. Как правило, дополнительные тонкости прописывают в договоре мелким шрифтом. По этой причине большинство россиян и многие общественные деятели требуют полного запрета МФО и МКО. Однако власти опасаются, что на фоне мер, принятых против микрофинансовых организаций, этот сектор перейдет в серую зону. Чтобы оставить МФО в легальном поле, Центробанк пообещал снизить предельную доходность микрозаймов: кредиторам не позволят завышать процентные ставки. Кроме того, ЦБ планирует утвердить ограничения: выдачу не более одного кредита «в одни руки» и снижение предельной переплаты по потребительским займам.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев в разговоре с 360.ru рассказал, что, помимо законных МФО, в этой сфере много мошеннических организаций.

МФО носят формат «кабального» действия. Человек попадает в форму зависимости, далее из него выкачивают все деньги. Клиент вынужден перекредитовываться в других местах. Ситуации получаются самые критические. Султан Хамзаев

Зачем нужен закон о самозапрете на выдачу кредита В России наблюдается критически высокий уровень закредитованности граждан, подчеркнул парламентарий. «У нас закредитованность жителей в среднем выше, чем бюджеты регионов. Это происходит потому, что у людей низкие доходы и высокие потребности: нужна техника, гаджеты, решаются вопросы со здоровьем», — объяснил Хамзаев.

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

К тому же современный человек живет в цифровом мире, где паспортные данные могут попасть в руки недоброжелателей. Нередки случаи, когда аферисты оформляли кредиты на свою жертву. Этого можно будет избежать, оформив самозапрет.

Как будет работать самозапрет на кредиты Механизм достаточно прост. Перед выдачей любого вида займа банк или МФО проверит, есть ли у человека самозапрет. Если да, то зявителю или его представителю откажут в выдаче денег.

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Если МФО или банк все же оформили кредит клиенту с самозапретом, то требовать от него исполнения обязательств по договору будет нельзя. Самозапрет можно снять в любое время — это произойдет спустя день после соответствующей заявки. По прошествии суток гражданин снова сможет взять на себя долговые обязательства.

Интересно Самозапрет будет действовать только на беззалоговые кредиты. Его не распространят на образовательные кредиты с господдержкой, автокредит и ипотеку. Самозапрет будет действовать только на беззалоговые кредиты. Его не распространят на образовательные кредиты с господдержкой, автокредит и ипотеку.

Отметку о самозапрете будут ставить в бюро кредитных историй. Если до сих пор информации о гражданине в этом реестре не было, то его туда внесут — с новой пометкой. Ограничений по подаче заявки нет: россиянин сможет оформлять и снимать самозапрет любое количество раз в течение жизни. Услуга бесплатна. Через сайт госуслуг можно будет запросить сведения о наличии самозапрета в любое время.

Фото: РИА «Новости»

Когда может понадобиться самозапрет на выдачу кредита и микрозаймов Самозапрет на выдачу кредита и микрозаймов будет полезен, если: Есть зависимость от кредитов. Человек способен их выплачивать, вовремя закрывает и не имеет просрочек, но хочет прекратить влезать в долги;

Стало трудно расплачиваться по кредитам. Их накопилось так много, что едва удается закрывать долговые обязательства. Чтобы не обанкротиться, россиянину необходимо перестать брать новые кредиты;

Человек хочет защитить себя от мошенников. При самозапрете злоумышленники не смогут взять никаких кредитов и микрозаймов без ведома жертвы. Если на удочку аферистов попался пожилой человек, который согласился оформить кредит и отдать деньги мошенникам, то он просто не сможет этого сделать.

Фото: РИА «Новости»

Как оформить самозапрет на кредиты Оформить самозапрет можно будет с марта 2025 года. Перед вступлением закона в силу властям необходимо настроить портал госуслуг технически — именно на этом сайте россияне смогут подавать заявку. «МФЦ должны реализовать возможность самозапрета до 1 сентября 2025-го — к этому времени им необходимо подготовить системы и своих сотрудников к бесперебойному приему заявлений», — добавили в Центробанке. Как снять самозапрет Для снятия запрета придется снова обратиться в МФЦ или на сайт госуслуг, чтобы заполнить заявление. Предусмотрен «период охлаждения»: отметку в бюро кредитных историй уберут лишь спустя сутки. Только после этого гражданин сможет оформить заем.