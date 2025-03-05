Сегодня 02:29 Как изменится стоимость ЖКУ в июле 2025 года. Сколько придется платить за свет, газ и воду 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Льготы

Рубль

ЖКХ

Выплаты в России

Газ

Отопление

Россия

Москва

Очередное повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в России ожидается с 1 июля 2025 года. Под индексацию попадут электроэнергия, холодное и горячее водоснабжение, отопление, вывоз мусора и другие коммунальные услуги. Кому придется платить больше, как сэкономить деньги и даже получить субсидию от государства — в материале 360.ru.

Как изменится стоимость ЖКУ в июле 2025 В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9% — то есть, речь идет не о точных суммах, а об индексе изменения размеров оплаты, максимально допустимом уровне роста тарифов в российских субъектах.

Интересно Система расчета выглядит так: Федеральный центр доводит до регионов общий индекс роста — так называемый «предел индексации». В дальнейшем региональные власти распределяют этот предел между отдельными видами услуг (электроснабжение, газ, отопление, водоснабжение) с учетом местной специфики и затрат поставщиков. Система расчета выглядит так: Федеральный центр доводит до регионов общий индекс роста — так называемый «предел индексации». В дальнейшем региональные власти распределяют этот предел между отдельными видами услуг (электроснабжение, газ, отопление, водоснабжение) с учетом местной специфики и затрат поставщиков.

Однако для Москвы и Московской области предусмотрены отдельные показатели. В российской столице с 1 июля 2025 года тарифы на услуги ЖКХ вырастут в среднем на 15%, объяснил 360.ru практикующий инвестор и финансист Иван Орлов. Это повышение затронет основные коммунальные услуги, такие как водоснабжение, отопление и электроэнергия. Например, тариф на электроэнергию для жителей домов с электроплитами увеличивается с 6 рублей 15 копеек до 7 рублей 16 копеек за киловатт-час, что соответствует росту на 16,4%. В Подмосковье средний индекс роста платы за коммунальные услуги составит 13,3%. Однако, с учетом предельно допустимого отклонения в 5%, муниципальные образования региона могут повысить тарифы и до 18,3%. Таким образом, в некоторых муниципалитетах Подмосковья тарифы могут вырасти и более чем на 13,3% — следует учитывать, добавил финансист Орлов, что средний показатель по области при этом все же не должен превышать установленного индекса. Конкретные цифры могут отличаться в каждом субъекте РФ, так как окончательные решения принимают региональные службы по тарифам на основании федеральных «коридоров» индексации. Точную информацию об индексации тарифов ЖКУ следует посмотреть на сайте регионального правительства, которое обязано размещать такие данные в публичном поле.

Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com

Причины повышения тарифов на коммунальные услуги Повышение тарифов на услуги ЖКХ в России традиционно происходит один раз в год — 1 июля. Это обусловлено необходимостью обеспечения устойчивого функционирования коммунальной инфраструктуры и для поддержания качества предоставляемых услуг.

Основные причины ежегодной индексации тарифов — это рост цен на материалы, на оборудование, на услуги, необходимые для обеспечения работы коммунальных предприятий. Это требует соответствующей корректировки тарифов. Иван Орлов

Кроме того, повышение цен на энергоресурсы, то есть увеличение стоимости газа, электроэнергии и других ресурсов напрямую влияет на себестоимость коммунальных услуг, требуется и модернизация инфраструктуры. «Плюс обеспечение бесперебойного предоставления услуг, то есть для поддержания надежности и качества, необходимо своевременно проводить еще и профилактические и ремонтные работы. Все это влияет как раз на повышение стоимости услуг ЖКХ», — объяснил финансист. По данным Минстроя, более 40% коммунальных сетей в стране требуют капитального ремонта или полной замены. Тарифы пересматриваются с целью получить дополнительные средства для обновления систем водо-, тепло- и электроснабжения. Сдерживание убытков поставщиков также играет свою роль. Поставщики энергоресурсов и управляющие компании сталкиваются с ростом затрат на ремонт, обслуживание и закупку нового оборудования. Государство регулирует тарифы таким образом, чтобы и потребители не испытывали чрезмерной финансовой нагрузки, а предприятия ЖКХ сохраняли рентабельность.

Насколько вырастут тарифы По официальным заявлениям представителей профильных ведомств (ФАС, Минстрой и Минэкономразвития), средний рост платежей за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году по стране составит порядка 10–11,9%, однако точное увеличение зависит от конкретного региона. Предельные индексы роста обычно устанавливаются постановлением Правительства РФ для каждого субъекта Федерации. В некоторых регионах предельное повышение может быть ниже среднего (например, 8–9%), а в ряде регионов— чуть выше (до 15%).

Рост тарифов на ЖКУ не всегда соответствует динамике роста заработных плат населения, и в 2025 году среднее повышение тарифов составит где-то 11,9%, при этом в Москве 15%, а в Московской области 13,3%. Иван Орлов

Таким образом, среднестатистическая российская семья с 1 июля 2025 года начнет платить за ЖКУ в среднем на 12% больше. Для примера: если сейчас на такие нужды россиянам приходилось выделять 5545 рублей в месяц, то с начала лета, уже по новому тарифу, потребуется заплатить уже 6210 рублей. Средний индекс правительство страны варьирует от региона к региону. С июля 2025 года он составит: Для Москвы — 15%

Для Московской области — 13,3%

Для Санкт-Петербурга — 14,6%

Для Ленинградской области — 15%

Для Севастополя — 12,6%

Для Республики Крым — 11,6%

Для Кемеровской области — 19,8%

Для Архангельской области — 20%

Для Челябинской области — 18% Самый низкий показатель по России — в Амурской области. Здесь индекс изменения платы составит 8,6%. Больше всего придется платить жителям Пермского края, где индекс установили на уровне в 21,1%.

Власти предусмотрели, что с 1 июля 2025 года поднимутся и тарифы на воду, вывоз мусора и отопление, примерно в следующих пропорциях: Тарифы на воду Водоснабжение и водоотведение. По данным предварительных расчетов Минстроя, стоимость холодной и горячей воды, а также услуги по отведению сточных вод в среднем вырастут на 10–12% с учетом региональных корректировок. Тарифы на отопление (теплоснабжение) Тарифы на теплоснабжение индексируются в том же диапазоне: примерно 10–12% по стране. В отдельных регионах, где требуется масштабная модернизация тепловых сетей, возможно повышение до 14–15%, если это согласовано с федеральными органами власти. Тарифы на электроснабжение По прогнозам Минэнерго и профильных комитетов Госдумы, тариф на электроэнергию для населения вырастет также в пределах 10–12,6%. Тарифы на газоснабжение Стоимость газа для бытовых нужд пересматривается раз в год — обычно также с 1 июля. В 2025 году планируется рост на 8–10,3%. Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО) В ряде регионов тариф на вывоз мусора может повыситься выше среднего уровня из-за дополнительных расходов на обновление контейнерных площадок и повышение экологических стандартов. Однако в целом ожидается рост в рамках 10–12%. «Прогнозируемый рост средней заработной платы в России на 2025 год составляет около 6-7%. Таким образом, темпы роста тарифов на коммунальные услуги опережают рост доходов граждан и это может привести к увеличению финансовой нагрузки», — констатировал финансист Орлов. Еще раз напомним: точные тарифы в денежном выражении определяют уже региональные власти. Ставка в результате может быть как меньше, так и больше разрешенного правительством России индекса роста. Предварительную тарификацию по всем регионам ранее размещали «Банки.ру».

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press / www.globallookpress.com

Как получить субсидию на оплату ЖКУ Некоторые россияне имеют право получить льготы и субсидии на оплату ЖКУ. Субсидия — это своего рода государственная поддержка. Она направлена на снижение финансовой нагрузки на граждан при оплате коммунальных услуг. «В случае, если расходы семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают установленный региональными властями процент от совокупного дохода, то граждане имеют право на получение субсидии», — объяснил Орлов. Для того, чтобы ее оформить, нужно обратиться в МФЦ, написать заявление — либо через портал Госуслуг, либо в многофункциональные центры, или через органы социальной защиты населения. Проще всего в этом плане москвичам, которые могут попросить субсидию на ЖКХ через mos.ru. Заранее следует подготовить базовый пакет документов. Обычно требуются: Паспорт и СНИЛС,

Справка о доходах всех членов семьи (2-НДФЛ, справки о пенсии и прочее),

Документы, подтверждающие право собственности или аренды на жилое помещение,

Квитанции и договоры с поставщиками коммунальных услуг. С 2024 года процедуру оформления субсидий упростили. Теперь достаточно подать одно заявление, а все необходимые данные государственные органы запрашивают самостоятельно через систему межведомственного электронного взаимодействия. Как правило, заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней с момента подачи, и субсидия представляются на шесть месяцев. По истечении этого срока необходимо повторно подавать заявление с обновленными данными.

Выплата субсидии осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет заявителя или иным удобным способом. Иван Орлов

Доходный порог, при котором можно получить субсидию, и процент компенсации могут отличаться по регионам. Также в некоторых случаях действуют отдельные льготы для пенсионеров, многодетных семей и иных социально уязвимых категорий граждан. В Москве, к примеру, самый низкий порог на получение субсидий на оплату ЖКУ по всей стране. Он составляет всего 10% процентов от совокупного дохода семьи. Если коммунальные платежи превышают эту сумму — семья уже имеет право на субсидию от правительства. Все приведенные цифры основаны на официальных комментариях профильных ведомств и предварительных правительственных проектах, опубликованных осенью 2024 года. Окончательные значения для каждого региона будут утверждаться непосредственно перед 1 июля 2025 года. При возникновении дополнительных вопросов или спорных начислений рекомендуется обращаться в местные органы власти, региональные отделения ФАС и Госжилинспекцию для получения актуальных разъяснений. Цены на ЖКУ будут расти и в следующем году. Об этом 360.ru рассказал инвестсоветник Варфоломеев.