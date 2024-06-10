Сегодня 03:45 «Через 10 лет поле боя будет другим». Как ИИ повлияет на военную сферу? Доцент Зиборов назвал трендом применение ИИ в военной сфере 0 0 0 Фото: Freepik Эксклюзив

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НАТО воспользовался искусственным интеллектом для обработки спутниковых снимков, чтобы посчитать имеющиеся у России самолеты и заправочные станции. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на помощника генсека альянса Дэвида ван Вила. Насколько это возможно и как часто нейросети используют в военном производстве, 360.ru рассказал доцент кафедры РЭУ имени Плеханова, кандидат технических наук Дмитрий Зиборов.

Далее — прямая речь. Использование искусственного интеллекта для анализа фотографий является одним из самых частых видов его применения, в том числе и для анализа спутниковых снимков. Обычно в таком случае работает нейросеть, которая была предобучена на большом количестве изображений самолетов, заправок, зданий и так далее.

Уже после обучения эта нейросеть способна распознавать изображения, которые до этого никогда не видела, и относить их к определенным категориям, например, к самолетам. Она, скорее всего, даже может распознавать классы самолетов: военные, гражданские и другие.

Фото: Freepik

Искусственные «шпионы» С точки зрения этики, не нам судить, является ли это шпионажем или нет. Точно также можно посадить обычных людей, которые бы отличали изображения, рассматривали бы спутниковые снимки и находили бы на них самолеты, заправки, что-то еще. Но это было бы дольше, людям нужно было бы платить, и у них была бы все равно погрешность, а нейросеть в этом плане работает гораздо лучше.

При этом она тоже может допускать ошибки, нужно еще отсматривать снимки людям, но уже все гораздо проще будет сделать. Является ли оценка спутниковых снимков шпионажем? Наверное, нет, если самолеты не летают прямо над территорией другого государства.

Фото: Freepik

Нейросеть в военных конфликтах Применение искусственного интеллекта в военных конфликтах будет происходить все чаще и чаще. У американцев уже есть программа по внедрению ИИ на поле боя, и по внедрению его в качестве пилота для боевого самолета. Даже проводили виртуальные бои в небе — воздушный бой настоящего пилота с искусственным интеллектом. Результат оказался неоднозначный. В некоторых боях ИИ победил. В наземном бою тоже пытаются это применить. Для планирования операций, для сбора разведданных и для разведки.

Также активно используют ИИ в технике, в современных истребителях, в управлении дронами — как наземными, так и воздушными, хотят внедрять его в авиацию. Это могут быть надводные и подводные беспилотные объекты, хоть у них сейчас и есть внешний пилот, но искусственный интеллект может оказать помощь, либо перехватывать управление, если канал связи перехвачен РЭБ.

Фото: Freepik

Зачем искусственный интеллект оружию Сегодня применение ИИ в военной сфере — это тренд. Он будет только развиваться, особенно это связано с внедрением робототехники на поле боя, как БПЛА, так и наземных дронов, надводных и подводных беспилотников. Различное умное оружие, ракеты, бомбы и так далее. Все это необходимо каким-то образом направлять. Часто дистанционное управление подавляют системы радиоэлектронной борьбы, поэтому не получается все делать удаленно управляемым. Из-за этого любое оружие сейчас должно быть самостоятельно умным, не полагаться на внешний источник управления, а уметь управлять самим собой.

[В мировой практике] уже были случаи поражения в полностью в автоматическом режиме. Вплоть до того, что команду на пуск отдавал сам беспилотник себе, сам же пускал ракету, и сам же попадал [в цель]. То есть такие ситуации уже есть. Скорее всего, их будет становиться все больше.

Фото: Freepik

Совсем другое поле боя Есть несколько проектов так называемого лояльного ведомого. То есть, небольшого самолета, который будет лететь вместе с пилотируемым истребителем, защищать его, вместо него подставляться под ракеты, пытаться от него отвести опасность, вместо него наносить удар и так далее. С одним пилотируемым самолетом может быть несколько лояльных ведомых. То же самое на поле боя. Давно уже пытались внедрить робота для сопровождения наземных войск. Сейчас очень много проектов по роботизированным БМП, роботизированным танкам, небольшим танкеткам, роботизированным кораблям. У Китая уже есть беспилотные ракетные катера, которые могут наносить удар в автоматизированном режиме. Я думаю, что текущая ситуация подтолкнула сильное развитие в этом направлении, плюс выход на рынок больших языковых моделей, повальное увлечение нейросетью, машинным обучением и так далее. Лет через 10, наверное, поле боя уже будет совсем другим.