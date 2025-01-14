Сегодня 19:48 Не ломать судьбы и научить заботе. Как бороться с детской жестокостью? Омбудсмен Волынец: детям до 14 лет нужно запретить пользоваться соцсетями 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

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Видеозапись, на которой школьница ударила ногой маленького ребенка, вызвала резонанс в обществе. Ролик привлек внимание депутатов, которые сообщили о подготовке законопроекта об ужесточении наказания для несовершеннолетних за истязания малолетних детей и сверстников. Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, председатель общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец в беседе с 360.ru заявила, что для предотвращения таких случаев нужно законодательно запретить подросткам доступ в соцсети.

«За последние годы в стране сделали максимально много, чтобы гуманизировать наш Уголовный кодекс в отношении несовершеннолетних. Нужно, чтобы в нашей стране больше проводили работу не в плане наказания, а упор был на профилактику, разъяснение и предотвращение подобных преступлений», — подчеркнула она.

Фото: Pxhere

Если ужесточить наказание, добавила Волынец, это приведет к тому, что больше детей окажутся в колониях и центрах временного содержания для несовершеннолетних преступников (ЦВСНП). По ее мнению, очень хорошим решением будет ввести в России запрет на регистрацию в соцсетях до 14 лет, а с 14 до 18 лет — исключительно с согласия родителей.

Во-первых, не нужно будет совершать поступки, которые нужно снять на видео и выложить в соцсеть. Во-вторых, у детей появится очень много свободного времени, у них не будет цифровой зависимости. А сейчас психиатры уже говорят о цифровом аутизме у детей и взрослых. Ирина Волынец детский омбудсмен Татарстана

Запрещая детям вести соцсети, нужно понимать, что им необходимо предоставить альтернативу в виде секций, и это должно быть доступно для каждой семьи за счет государства. Волынец также призвала вести дополнительную разъяснительную работу с несовершеннолетними и их родителями. «Именно родители должны объяснить, что маленькие дети нуждаются во внимании и заботе со стороны старших братьев и сестер, но точно не в том, чтобы отрабатывать на них приемы жестокости и садизма, чтобы потом выложить в соцсеть. Потому что 99% таких преступлений совершаются именно ради того, чтобы собрать лайки. Ради так называемого треш-контента», — пояснила она.

Фото: Pxhere

Детский омбудсмен Татарстана напомнила, что очень часто для того, чтобы привести ребенка в чувство, хватает нормального жесткого разговора.

«Если в результате действий несовершеннолетних пострадали другие дети, то они и так подпадают под ответственность вплоть до уголовной в зависимости от вреда, который нанесли. Поэтому еще большее ужесточение наказания вряд ли будет правильным решением, можно сломать детские судьбы», — сказала собеседница 360.ru. Член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева ранее заявила, что несовершеннолетних россиян нужно начать наказывать на уровне закона за истязания малолетних детей и сверстников. Депутат подчеркнула, что подростки должны знать, что их жестокость чревата суровыми последствиями.