В России готовят закон о наказании для несовершеннолетних за истязания детей

Несовершеннолетних россиян начнут на уровне закона наказывать за истязания малолетних детей и сверстников. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по защите семьи Василина Кулиева.

Ранее Сеть буквально взорвал ролик, на котором 13-летняя москвичка пнула младшего брата ногой на камеру ради тренда в TikTok.

Школьница продолжала записывать видео и танцевать, несмотря на плач мальчика. Ролик быстро привлек внимание правоохранительных органов. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело.

Кулиева уверена, что такие выходки необходимо пресекать на уровне закона. Подростки должны знать, что у их жестокости будут суровые последствия.

«Страшно, на что идут современные подростки ради хайпа и больших охватов. При этом из-за возраста такие издевательства часто сходят им с рук. <…> Необходимо ужесточать наказание для несовершеннолетних преступников за истязания малолетних детей, а также своих сверстников. В ближайшее время подготовим соответствующий законопроект», — заявила депутат.