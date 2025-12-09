Сегодня 10:28 Юрьев день, или Егорий Осенний: главные традиции и запреты в церковный праздник 9 декабря 0 0 0 Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press / www.globallookpress.com Общество

Каждый год 9 декабря Православная церковь чтит память великомученика Георгия Победоносца. На Руси праздник называли Юрьев день, или Егорий Осенний, он дал жизнь знаменитой поговорке: «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!» Традиции и истории значимой даты в народном календаре — в материале 360.ru.

Кто такой великомученик Георгий Победоносец Великомученик Георгий Победоносец происходил из благочестивой семьи, где любовь к Христу была самой сутью жизни. Родители жили в Палестине, их сын с ранних лет впитал доброе наставление. Его воспитали в строгой чистоте христианских заповедей. Со временем Георгий поступил на военную службу Римской империи — там и обнаружились его выдающиеся способности. Он был внимателен к чести и долгу, храбр и отличался сочетанием внешней красоты и внутреннего благородства.

Благодаря своему воинскому таланту Георгий стал тысяченачальником и снискал благосклонность императора Диоклетиана. Но при дворе великомученику пришлось сделать трудный выбор. Стремившийся возродить язычество Диоклетиан начал суровые гонения на христиан. Когда Георгий узнал о приказе уничтожить верных Христу, его сердце наполнилось состраданием. Он раздал имущество бедным, отпустил рабов и мужественно предстал перед императором как христианин.

Диоклетиан подверг Георгия страшным пыткам в надежде сломить его стойкость. Святого заключили в темницу, где его избивали ремнями, растягивали на колесе, обжигали, бросали в известь и заставляли бегать в сапогах с вбитыми внутрь гвоздями.

Каждый раз Господь укреплял страдальца — великомученик не только терпеливо перенес страдания, но и прославил Творца за дарованные силы. Позже император приказал отсечь Георгию голову. Его стали называть Победоносцем, так как своей верностью Христу он победил страх, зло и тьму. Его мощи поместили в городе Лидде, память о нем распространилась по всему христианскому миру. По его молитвам явились многие чудеса. Так, согласно преданию, близ современного Бейрута жил страшный змей, требовавший человеческих жертв. Когда жребий пал на дочь местного правителя, к месту ее назначенной гибели пришел светлый всадник на белом коне и поразил чудовище копьем. Всадником оказался Георгий, явивший силу Божию. С тех его образ стал символом победы света над тьмой. Иконы напоминают верующим, что Господь посылает каждому человеку силы для духовного подвига.

Что такое Юрьев день В народе сегодняшний праздник называется Юрьев день. Он имел большое значение для всех, кто чтил святого Георгия как покровителя земледелия, воинов и путников. Имена Юрий и Егорий были более привычными для простого народа, поэтому со временем закрепились за святым Георгием. До конца XV века праздник считался временем подведения итогов сельского года. Крестьяне рассчитывались с помещиками за земли, сумма выплат и планы на будущий год зависели от урожая. После расчета крестьянин мог перейти к другому хозяину, если тот предлагал достойные условия. Пословица «Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» возникла, когда царь Алексей Михайлович упразднил право перехода и окончательно прикрепил крестьян к земле и хозяину, издав в 1649 году Соборное уложение.

Что можно делать в Юрьев день 9 декабря В этот церковный праздник люди занимались завершением годовых дел, подводили хозяйственные итоги, приводили в порядок записи, расплачивались по долгам и благодарили тех, кто оказывал помощь в течение года. Также делали мелкий ремонт, чинили одежду, вязали и шили. Женщины заканчивали работы, которые остались с осени, начинали новые изделия для холодов. Животным уделяли особое внимание — кормили уличных кошек и собак, оставляли корм у ворот из проявления милости к живым существам в зиму. К столу подавали молочные блюда, так как Георгий считался покровителем скота. Готовили сырники, творожные кушанья, запеканки и вареники.

Что нельзя делать 9 декабря 2025 года В Юрьев день недопустимо было проявлять жадность и черствость. Самый тяжкий грех — отказ нуждающемуся, поскольку равнодушие идет вразрез с историей Георгия Победоносца. Еще одно прегрешение — гордыня. Предки в Юрьев день не хвалились достатком и не выставляли богатство напоказ, чтобы не навлечь зависть.

Интересно Лень тоже считалась душегубительным грехом. Поэтому люди вставали рано и начинали заниматься делом, чтобы не дать лености разрушить домашний мир. Лень тоже считалась душегубительным грехом. Поэтому люди вставали рано и начинали заниматься делом, чтобы не дать лености разрушить домашний мир.

В церковный праздник важно избегать тяжелых слов и обид. Сказанное в этот день, по преданию, приобретает особую силу и может обратиться против того, кто произнес свои слова в гневе. В домах старались хранить мир, тишину и молитвенную собранность. В дальнюю дорогу не выходили без молитвы святому Георгию, не начинали больших и рискованных дел. Считали, что зимние холода могут остановить начало важного труда и обречь предприятие на длительную неподвижность.

Приметы 9 декабря: северный ветер — к лютой зиме;

южный ветер — к мягким оттепелям;

иней на деревьях — к урожаю овса;

глубокий снег до Юрьева дня — к ранней весне;

волчий вой у деревни — к морозам;

треск дров в печи — к сильным стужам;

туман утром — к скорому снегопаду;

яркие звезды вечером — к ночному похолоданию;

какая погода 9 декабря, такая и на Николу Зимнего (19 декабря);

крепкий, ровный лед на реках — к хорошему урожаю в будущем году;

лед в проруби ровный и гладкий — к тихой зиме.

Традиции народного праздника Юрьев день Считалось, что с 9 декабря зима окончательно вступает в свои права, медведи уходят в спячку, а волки становятся более опасными. Чтобы уберечь домашний скот от нападений хищников, в деревнях проводили особые обряды. Хозяйки пекли печенье в виде фигурок коней, мужчины обходили все дворы и собирали обрядовую выпечку, затем шли в поле и зарывали ее в землю, приговаривая: «Егорий милостивый, не бей нашу скотинку и не ешь. Вот тебе принесли коней!» В некоторых регионах на Егория Осеннего гадали о характере грядущей зимы, отправляясь к колодцу «слушать воду». Тишина предрекала спокойную и теплую зиму, всплески и другие звуки считались предвестниками метелей и лютых морозов.